Media: Marciniak faworytem do poprowadzenia finału! Jest jeden warunek

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi najważniejszy mecz tegorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, czyli wielki finał. Pierwszy półfinał Francja - Hiszpania sędziował Ivan Barton (Salwador), a w środę rozjemcą starcia: Argentyna - Anglia będzie Amerykanin Ismail Elfath.

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Szymon Marciniak poprowadzi finał mistrzostw świata? Hiszpanie wskazali faworytów

Tymczasem hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" wskazał dwóch faworytów do prowadzenia finału MŚ. W tym gronie jest Szymon Marciniak oraz Brazylijczyk Wilton Sampaio. Dziennik podkreśla jednak, że jest warunek.

"Marciniak sędziował już finał mistrzostw świata w Katarze i byłby głównym kandydatem do prowadzenia finału, gdyby zmierzyły się w nim dwie reprezentacje z Europy. Natomiast Sampaio byłby natomiast najpoważniejszym kandydatem do poprowadzenia finału, jeśli drugim finalistą okaże się Argentyna" - pisze "Mundo Deportivo".

Dotychczas Marciniak prowadził dwa mecze tegorocznych MŚ: Argentyna - Algieria (3:0) oraz Egipt - Iran (1:1). I właśnie fakt, że Polak nie prowadził żadnego starcia w fazie pucharowej, według dziennika, stawia go w roli faworyta do bycia sędzią głównym finału MŚ.

"Od fazy grupowej Marciniak nie prowadził żadnego meczu, co czyni go głównym faworytem do ponownego poprowadzenia finału, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i renomę. Dodatkowym argumentem jest fakt, że pozostali sędziowie z Europy, którzy nadal są do dyspozycji FIFA, nie mają porównywalnego doświadczenia, a dwóch z nich pracowało już przy półfinałach" - pisze "Mundo Deportivo".

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Dziennikarz Ramon Fuentes dodaje, że w gronie potencjalnych kandydatów są jeszcze Słoweniec Slavko Vincić, Norweg Espen Eskas i Portugalczyk Joao Pinheiro. - Żaden z nich nie ma jednak wystarczającego doświadczenia, by poprowadzić finał MŚ - przyznaje autor.

Finał MŚ 2026 odbędzie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21.