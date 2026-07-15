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Media: Marciniak faworytem do poprowadzenia finału! Jest jeden warunek

Piłkarska Polska zastanawia się, czy Szymon Marciniak poprowadzi jeszcze jakiś mecz MŚ 2026. Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" wskazał dwóch faworytów do prowadzenia finału.
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Fot. REUTERS/Carlos Barria

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi najważniejszy mecz tegorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, czyli wielki finał. Pierwszy półfinał Francja - Hiszpania sędziował Ivan Barton (Salwador), a w środę rozjemcą starcia: Argentyna - Anglia będzie Amerykanin Ismail Elfath. 

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Szymon Marciniak poprowadzi finał mistrzostw świata? Hiszpanie wskazali faworytów

Tymczasem hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" wskazał dwóch faworytów do prowadzenia finału MŚ. W tym gronie jest Szymon Marciniak oraz Brazylijczyk Wilton Sampaio. Dziennik podkreśla jednak, że jest warunek.  

"Marciniak sędziował już finał mistrzostw świata w Katarze i byłby głównym kandydatem do prowadzenia finału, gdyby zmierzyły się w nim dwie reprezentacje z Europy. Natomiast Sampaio byłby natomiast najpoważniejszym kandydatem do poprowadzenia finału, jeśli drugim finalistą okaże się Argentyna" - pisze "Mundo Deportivo". 

Dotychczas Marciniak prowadził dwa mecze tegorocznych MŚ: Argentyna - Algieria (3:0) oraz Egipt - Iran (1:1). I właśnie fakt, że Polak nie prowadził żadnego starcia w fazie pucharowej, według dziennika, stawia go w roli faworyta do bycia sędzią głównym finału MŚ. 

"Od fazy grupowej Marciniak nie prowadził żadnego meczu, co czyni go głównym faworytem do ponownego poprowadzenia finału, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i renomę. Dodatkowym argumentem jest fakt, że pozostali sędziowie z Europy, którzy nadal są do dyspozycji FIFA, nie mają porównywalnego doświadczenia, a dwóch z nich pracowało już przy półfinałach" - pisze "Mundo Deportivo". 

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Dziennikarz Ramon Fuentes dodaje, że w gronie potencjalnych kandydatów są jeszcze Słoweniec Slavko Vincić, Norweg Espen Eskas i Portugalczyk Joao Pinheiro. - Żaden z nich nie ma jednak wystarczającego doświadczenia, by poprowadzić finał MŚ - przyznaje autor. 

Finał MŚ 2026 odbędzie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21. 

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