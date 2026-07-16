Ronaldo apeluje do Neymara. "To nie czas"

- Próbowałem. Próbowałem. To już jest koniec. Rozpocząłem tutaj, skończyłem tutaj - wypalił Neymar po meczu reprezentacji Brazylii z Norwegią (1:2) w 1/8 finału MŚ 2026, w którym zdobył jedyne trafienie dla własnej drużyny tego wieczora. Tak pożegnał się z kadrą. Był to jego ostatni występ w narodowych barwach, choć czy aby na pewno? Może piłkarz zmieni jeszcze zdanie?

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Ronaldo ma prośbę do Neymara: To nie jest potrzebne

Na cofnięcie decyzji przez Neymara nalega wiele osób. - Moja prośba do Ciebie, Ney: graj dalej w piłkę nożną, proszę - apelował do niego sam ojciec. Ale nie tylko on chce, by skrzydłowy pozostał w kadrze. - Teraz nie jest czas, byś wymagał czegoś od siebie czy żebyś podejmował decyzje. To nie jest potrzebne w tym momencie. Nie musisz teraz decydować - podkreślał legendarny Ronaldo w rozmowie z zagranicznymi mediami.

Jego zdaniem rodak powinien przemyśleć deklarację, którą ogłosił światu. Ma on bowiem jeszcze sporo do zaoferowania drużynie Carlo Ancelottiego. Co więcej, Ronaldo zasugerował, że Neymar może pojawić się jeszcze na kolejnych MŚ. - Kto wie, może Ancelotti ponownie uzna go za kandydata do reprezentacji narodowej. Posiada dobre umiejętności techniczne. Warunkiem jest jednak to, by był w dobrej kondycji fizycznej - zauważył. A z tym, w przypadku Neymara może być różnie. Jego kariera jest mocno naznaczona kontuzjami. Ba, przed samym mundialem złapał uraz i pojawił się na murawie z opóźnieniem.

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Neymar wróci do regularnej gry?

- Teraz wróci do klubu i nadal będzie rywalizował. Nie można zapominać, że on przecież wraca do zdrowia po poważnej kontuzji. Wystąpi w 10 bądź 15 spotkaniach z rzędu, zdobędzie bramkę i odzyska pewność siebie - przewidywał Ronaldo. Czy tak się stanie? Przekonamy się wkrótce.

MŚ 2026 zakończyły się dla Neymara, jak i całej Brazylii wielkim niedosytem. Nie przystoi, by pięciokrotni mistrzowie świata kończyli rywalizację na tak wczesnym etapie. Ba, to nie zdarzyło się od 36 lat. Co więcej, po raz ostatni jakikolwiek medal na tej imprezie wywalczyli... w 2002 roku. Był to krążek złotego koloru. Posucha trwa więc ponad dwie dekady.