"To stawia Argentynę w uprzywilejowanej pozycji". Zaczęło się od Marciniaka

Reprezentacja Argentyny z dużymi problemami, ale awansowała do półfinału mistrzostw świata. Najpierw obrońcy tytułu w 1/16 finału pokonali Republikę Zielonego Przylądka dopiero po dogrywce 3:2, potem wygrali z Egiptem 3:2, choć jeszcze w 79. minucie przegrywali 0:2, aż wreszcie w ćwierćfinale znów po dogrywce pokonali Szwajcarię 3:1.

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"Argentyna w uprzywilejowanej pozycji". Zaczęło się od Szymona Marciniaka

W meczach Argentyny z Egiptem i Szwajcarią nie zabrakło dużych kontrowersji sędziowskich. Hossam Hassan, trener Egiptu oskarżył FIFA o ustawianie mistrzostw świata na korzyść Argentyny. - Powiem, co myślę, niezależnie od konsekwencji. To był ewidentnie ustawiony mecz i cały świat to widział. I chcę powiedzieć jeszcze jedno: skoro tak bardzo chcą, żeby Argentyna wygrała, to po co wzywają wszystkich do udziału? - przyznał Hassan. Z kolei Murat Yakin, trener Szwajcarów nie zgodził się z decyzją sędziego o drugiej żółtej kartce dla Embolo. - Ta decyzja była po prostu niewiarygodna. Całkowicie się z nią nie zgadzam. Doszło do wyraźnego kontaktu i nie rozumiem, jak sędzia i VAR doszli do takiego wniosku - powiedział Yakin.

Wielu ekspertów i kibiców uważa, że Argentyna jest faworyzowana przez FIFA i ma przychylność u sędziów. Głos na ten temat zabrał Felipe Melo, były reprezentant Brazylii (22 mecze, dwa gole i jedna asysta). Został on wprost zapytany, czy Argentynie pomagają sędziowie. Zaczął od tego, że Leo Messi nie dostał czerwonej kartki w meczu Argentyna - Algieria, który prowadził Szymon Marciniak.

- Moim zdaniem w dużej mierze rzeczywiście tak jest. Sam fakt, że Messi nie został ukarany czerwoną kartką w meczu z reprezentacją Algierii, już stawia Argentynę w uprzywilejowanej pozycji. Ponadto anulowano gola reprezentacji Egiptu, a moim zdaniem nie powinien on zostać nieuznany. Nie umniejszam zasług reprezentacji Argentyny. Drużyna bez wątpienia zasłużyła na awans do półfinału. Ale gdyby tak zagrał brazylijski piłkarz, zostałby wyrzucony z boiska — podobnie jak każdy inny zawodnik" - powiedział Melo.

"To było minutę, może dwie po ostatnim gwizdku. Leo Messi - bohater Argentyny, strzelec hat-tricka w meczu z Algierią (3:0) i największa gwiazda mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie - ruszył do Szymona Marciniaka. To była noc Messiego, ale dla nas liczył się też sędzia. Marciniak zaczął z klasą i choć kontrowersji nie brakowało, to udowodnił, że jest w formie. Nie tylko sędziowskiej. Tego telewizyjne transmisje już jednak nie pokazały. A szkoda - pisał z Kansas City Dominik Wardzichowski, reporter Sport.pl na mundial po meczu Argentyna - Algieria.

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Argentyna w środę, 15 lipca (godz. 21 czasu polskiego) w półfinale mundialu zmierzy się z Anglią. Na zwycięzce tego starcia czeka już Hiszpania.

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