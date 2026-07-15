Reprezentacja Anglii marzy o pierwszym od 1966 roku mistrzostwie świata. Już w ćwierćfinale z wielkim trudem podopieczni Thomasa Tuchela wyeliminowali Norwegię, wygrywając 2:1, a teraz być może czeka ich jeszcze trudniejsze zadanie. W rywalizacji o finał Anglicy zagrają z Argentyną. Mistrzowie globu nie prezentują najwyższej dyspozycji, mają swoje kłopoty w defensywie, ale mają też w swoich szeregach żywą legendę futbolu - Lionela Messiego. Kapitan Albicelestes z dorobkiem ośmiu bramek jest w czubie klasyfikacji strzelców, liderującemu Kylianowi Mbappe ustępuje mniejszą liczbą asyst (2 do 3).

REKLAMA

Zobacz wideo

Tuchel chwali Messiego. "Nie możemy go zatrzymać cały czas"

Tuchel liczy na to, że jego zespół zatrzyma Messiego, podobnie jak Erlinga Haalanda w ćwierćfinale. Norweg na mundialu zanotował siedem trafień, ale w potyczce z Anglią nie wpisał się na listę strzelców. A co o Messim mówi selekcjoner reprezentacji Anglii?

- Doskonale rozumiemy, że nie możemy go zatrzymać cały czas i na sto procent. To zupełnie inny zawodnik niż Erling Haaland, ale zagraliśmy bardzo dobrze na swój sposób, tak jak prawdopodobnie powinniśmy byli zagrać przeciwko Erlingowi, więc znajdziemy patent [na Messiego - przyp.red.] - podkreślił Tuchel na konferencji prasowej, cytowany przez "The Telegraph".

Jednocześnie Niemiec dał do zrozumienia, że Anglicy uprzykrzą Messiemu życie, tak samo jak całej Argentynie. - Myślę, że to pierwszy raz, kiedy osobiście będę prowadził drużynę przeciwko niemu. To niesamowite, jak za każdym razem udaje mu się przebić, na tak wiele różnych sposobów. Znajduje przestrzeń, znajduje okazje i myślę, że najważniejsze jest to, że cały zespół podziela tę ideę. Wspierają go, pomagają mu i są gotowi na to, by wkroczył i zmienił bieg gry. Oczywiście będziemy na to przygotowani - dodał.

Hiszpania czeka na drugiego finalistę

Czy według szkoleniowca można znaleźć przepis na zatrzymanie Messiego, a potem za bardzo się na nim skupić? - Nie, ale musimy być odważni, musimy być odważni w jego obecności, musimy powstrzymać go przed atakowaniem nas i monitorować wszystkie ruchy, które wykonuje, gdy ma piłkę - skwitował Tuchel.

Czytaj także: Kompromitacja Francji w półfinale. Tak źle nie było od 60 lat

Zwycięzca meczu Anglia - Argentyna zagra w finale mundialu z reprezentacją Hiszpanii, która w świetnym stylu pokonała Francję (2:0). Czy Anglicy zatrzymają Messiego? Początek tej świetnie zapowiadającej się batalii o godz. 21:00.