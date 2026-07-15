Reprezentacja Anglii marzy o pierwszym od 1966 roku mistrzostwie świata. Już w ćwierćfinale z wielkim trudem podopieczni Thomasa Tuchela wyeliminowali Norwegię, wygrywając 2:1, a teraz być może czeka ich jeszcze trudniejsze zadanie. W rywalizacji o finał Anglicy zagrają z Argentyną. Mistrzowie globu nie prezentują najwyższej dyspozycji, mają swoje kłopoty w defensywie, ale mają też w swoich szeregach żywą legendę futbolu - Lionela Messiego. Kapitan Albicelestes z dorobkiem ośmiu bramek jest w czubie klasyfikacji strzelców, liderującemu Kylianowi Mbappe ustępuje mniejszą liczbą asyst (2 do 3).
Tuchel liczy na to, że jego zespół zatrzyma Messiego, podobnie jak Erlinga Haalanda w ćwierćfinale. Norweg na mundialu zanotował siedem trafień, ale w potyczce z Anglią nie wpisał się na listę strzelców. A co o Messim mówi selekcjoner reprezentacji Anglii?
- Doskonale rozumiemy, że nie możemy go zatrzymać cały czas i na sto procent. To zupełnie inny zawodnik niż Erling Haaland, ale zagraliśmy bardzo dobrze na swój sposób, tak jak prawdopodobnie powinniśmy byli zagrać przeciwko Erlingowi, więc znajdziemy patent [na Messiego - przyp.red.] - podkreślił Tuchel na konferencji prasowej, cytowany przez "The Telegraph".
Jednocześnie Niemiec dał do zrozumienia, że Anglicy uprzykrzą Messiemu życie, tak samo jak całej Argentynie. - Myślę, że to pierwszy raz, kiedy osobiście będę prowadził drużynę przeciwko niemu. To niesamowite, jak za każdym razem udaje mu się przebić, na tak wiele różnych sposobów. Znajduje przestrzeń, znajduje okazje i myślę, że najważniejsze jest to, że cały zespół podziela tę ideę. Wspierają go, pomagają mu i są gotowi na to, by wkroczył i zmienił bieg gry. Oczywiście będziemy na to przygotowani - dodał.
Czy według szkoleniowca można znaleźć przepis na zatrzymanie Messiego, a potem za bardzo się na nim skupić? - Nie, ale musimy być odważni, musimy być odważni w jego obecności, musimy powstrzymać go przed atakowaniem nas i monitorować wszystkie ruchy, które wykonuje, gdy ma piłkę - skwitował Tuchel.
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Zwycięzca meczu Anglia - Argentyna zagra w finale mundialu z reprezentacją Hiszpanii, która w świetnym stylu pokonała Francję (2:0). Czy Anglicy zatrzymają Messiego? Początek tej świetnie zapowiadającej się batalii o godz. 21:00.