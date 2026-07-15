Wielki zwrot w wyścigu o Złotą Piłkę po porażce Francji. Oto główny faworyt

Ousmane Dembele i Harry Kane - to właśnie tych piłkarzy po finale Ligi Mistrzów wskazywano jako głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Mistrzostwa świata 2026 doprowadziły jednak do sporych roszad w tym zestawieniu, a szczególnie półfinał między Francją a Hiszpanią (0:2). Już wiadomo, że "Trójkolorowi" nie sięgną po tytuł, dlatego też szanse Dembele na obronę Złotej Piłki zmalały. I to drastycznie.

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Wielki faworyt w walce o Złotą Piłkę

W plebiscycie "France Football" bierze się pod uwagę nie tylko wyniki w klubie, ale i w reprezentacji. Jak donosi profil Kalshi FC na X, zajmujący się m.in. kursami i przewidywaniami, największe szanse na Złotą Piłkę ma obecnie... Kane. Ba, Anglik ma gigantyczną przewagę nad resztą stawki. Medium daje mu aż 54 procent szans na sukces. W końcu napastnik wywalczył mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Niemiec, a także został królem strzelców Bundesligi. Znajduje się też na czwartym miejscu klasyfikacji strzelców MŚ 2026 z sześcioma trafieniami na koncie.

A kto znajduje się za jego plecami w walce o Złotą Piłkę? Aż 32 procent szans mniej medium daje Leo Messiemu, który podobnie jak Kane, pozostaje w grze o mistrzostwo świata - na koncie ma już osiem goli w turnieju. Co więcej, to właśnie między Argentyńczykiem a Anglikiem dojdzie do bezpośredniej walki na murawie już za kilka godzin. Ich drużyny zmierzą się w półfinale. Na prowizorycznym trzecim miejscu w zestawieniu Złotej Piłki jest Lamine Yamal, którego Hiszpania już zameldowała się w finale MŚ. Sam skrzydłowy do triumfów kadry aż tak mocno się nie przyczynił. Jak dotąd zdobył tylko jedną bramkę i asystę.

Ranking Złotej Piłki wg Kalshi FC (szanse na wygraną w plebiscycie "France Football"):

Harry Kane - 54 procent Leo Messi - 22 procent Lamine Yamal - 12 procent Jude Bellingham - 10 procent Ousmane Dembele - 3 procent Kylian Mbappe - 2 procent.

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Oczywiście to jedynie przypuszczenia. Co więcej, mogą ulec zmianie już w kolejnych godzinach. Wpłynie na to wynik spotkania Argentyna - Anglia. Początek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Wygrany starcia zmierzy się z Hiszpanią w finale, a przegrany z Francją w walce o trzecie miejsce.