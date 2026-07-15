De la Fuente stworzył potwora. Hiszpania obnażyła całą prawdę o Francji

Don Benito to rodzinne miasto prawego obrońcy Tottenhamu Pedro Porro. Liczy 38 tys. mieszkańców, leży w prowincji Badajoz, niedaleko Estremadury. Powstało w XV wieku, dzięki synom hrabiego Medellin - Don Llorente i Don Benito, którzy dostali tę ziemię od ojca. Założyli dwie wioski, ale Don Llorente wciąż nawiedzały powodzie, więc ludzie przenieśli się do Don Benito.

Porro wychował się w miejscowym klubiku Gimnastico, w którym spędził siedem lat. Potem trafił do Rayo Vallecano, stamtąd do Girony, wreszcie do Manchesteru City, gdzie się nie przebił. Po serii wypożyczeń (Valladolid, Sporting CP) podpisał kontrakt z Tottenhamem, z którym w minionym sezonie do ostatniej kolejki bił się o utrzymanie w Premier League.

26-letni Porro nie grał dotąd na wielkiej imprezie, prawa obrona w reprezentacji Hiszpanii była zarezerwowana dla Daniego Carvajala. Ale po Euro 2024 na kapitana Realu Madryt spadła plaga urazów, a kiedy się wyleczył, nie mógł dogadać się z trenerem Królewskich Alvaro Arbeloą. Przed mundialem selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente nie miał wyjścia, postawił na Porro.

Przed wtorkowym półfinałem z Francją, na centralnym placu Don Benito wystawiono wielki ekran. Mieszkańcy miasta mogli oglądać, jak ich krajan zdobywa gola na 2:0. W 58. min zagrał do Daniego Olmo, który odegrał mu piłkę, mimo iż został kopnięty z tyłu przez francuskiego obrońcę. Porro wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Mike'em Maignanem. Madrycki dziennik "Marca" już postuluje, by plac w Don Benito, na którym mieszkańcy oglądali półfinał z Francją, nazwać imieniem Pedro Porro.

Media hiszpańskie rozpowszechniają film, jak historyczny mecz ogląda i przeżywa rodzina królewska. Donoszą, że mama napastnika Mikela Oyarzabala zasłoniła rękami twarz, gdy syn wykonywał karnego w 22. min. W reprezentacji Hiszpanii, która rzuciła we wtorek świat do stóp, jest kilku graczy nieoczywistych i mniej znanych. Znacznie mniej znanych od rywali z Francji, którzy straszyli dotąd wszystkich przeciwników ofensywnym kwartetem Mbappe, Barcola, Olise, Dembele. W meczu z Hiszpanami odebrali surową lekcję pokory, między innymi od graczy takich jak Porro i Oyarzabal, których zawodowy status jest co najmniej o dwie klasy niższy.

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Oyarzabal, wyceniany na 25 mln euro, ma na tym turnieju pięć goli i asystę. Na co dzień gra w Realu Sociedad, czyli na peryferiach wielkiej piłki w porównaniu z napastnikami francuskimi. Barcelona woli planować wydanie 150 mln euro na Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt, niż pomyśleć o zatrudnieniu Oyarzabala. Alvarez strzelił na tym mundialu jedną bramkę.

Nie chodzi o to, by udowadniać, że reprezentanci Hiszpanii to gracze niedowartościowani. Rodri, Yamal, Pedri, Dani Olmo to gwiazdy światowej piłki. Ten ostatni we wtorek przyćmił zupełnie Michaela Olise, za którego Real Madryt gotowy jest zapłacić 200 mln euro, ale Bayern Monachium odpowiada, że Francuza nie sprzeda za żadną cenę.

Real ma swojego piłkarza na mundialu

Fabian Ruiz to kolejny przykład hiszpańskiego pomocnika, który długo zabiegał o uznanie w ojczyźnie. Wychowanek Betisu grał w Napoli do 2022 roku. Wtedy wykupiło go Paris Saint Germain, z którym wygrał Ligę Mistrzów w ostatnich dwóch sezonach. Trener Paryżan Luis Enrique przeprasza go, że nie poznał się na jego talencie i nie zabrał na mundial do Kataru, gdzie Hiszpania poległa po serii rzutów karnych w traumatycznym meczu 1/8 finału z Marokiem.

27-letni lewy obrońca Marc Cucurella jest wychowankiem Barcelony, ale tam się nie przebił. Podobnie jak Olmo, którego Barcelona odkupiła za 55 mln euro dopiero po Euro 2024. Cucurella grał w Eibar, Getafe, aż trafił do Brighton w Premier League i dopiero tam wyrósł na gwiazdę. Chelsea zapłaciła z niego 65,3 mln euro, a niedawno Real Madryt wykupił za 55 mln. Dzięki temu klub z Madrytu ma jedynego reprezentanta Hiszpanii na tym mundialu. Z Francją Cucurella był chyba najlepszy na boisku.

Urodzony we Francji stoper Aymeric Laporte też nie jest oczywistym wyborem. Wrócił z ligi saudyjskiej do Athletic Bilbao, który miał słaby sezon. Tymczasem na mundialu Hiszpania straciła jednego gola w siedmiu meczach, bo Laporte i nastoletni Pau Cubarsi spisują się świetnie na środku obrony. W reprezentacji Francji taki piłkarz jak Laporte na pewno by nie grał.

Przez dekady gracze hiszpańscy byli niedoceniani przede wszystkim we własnym kraju. Real i Barcelona wydawały miliony na gwiazdy z zagranicy. Reprezentacja Hiszpanii zawodziła w myśl powiedzenia: „Gramy jak nigdy, przegrywamy jak zawsze". Pamiętam artykuł w barcelońskim dzienniku „Sport" w czasach, gdy Xavi Hernandez był rezerwowym w klubie z Katalonii. "Gdyby nazywał się Xavinho" – taki był tytuł, sugerujący, że gdyby Xavi był Brazylijczykiem, a nie Katalończykiem, już by go uważano za gwiazdę zespołu.

Pokolenie Xaviego okazało się tym, które przełamało najgłębszy hiszpański kompleks. W 2010 roku na mundialu w RPA trener Vicente Del Bosque poprowadził La Roja do złota. Wcześniej barierą dla Hiszpanii był ćwierćfinał mistrzostw świata, prawdziwe przekleństwo drużyny, która notorycznie zawodziła swoich fanów.

Drużyna Del Bosque z 2010 roku składała się z głównie graczy Realu i Barcelony. W finale z Holandią w podstawowym składzie zagrało siedmiu graczy klubu z Katalonii i trzech zespołu Królewskich. Dziś jest inaczej, bo wielu niedocenianych w Realu i Barcelonie piłkarzy znalazło dobrze płatną posadę w Anglii. A poza tym selekcjoner Luis de la Fuente nie boi się stawiać na graczy nieoczywistych. Takich jak Alex Baena z Atletico Madryt, który na lewym skrzydle zastępuje Nico Williamsa. Nico – jedna z gwiazd Euro 2024, ma za sobą sezon pełen urazów i kłopotów z odzyskaniem formy. Dla De la Fuente nie ma problemu, bo selekcjoner Hiszpanów – sam mocno niedoceniany – uważa, że siłą jego zespołu jest szeroka kadra.

Mikel Merino z Arsenalu wchodził z ławki, by zapewniać Hiszpanii awans w spotkaniach z Portugalią w 1/8 finału i Belgią w ćwierćfinale. De la Fuente ośmielił się wysłać na ławkę genialnego pomocnika Barcelony Pedriego, by w spotkaniach z Belgią i Francją postawić na Fabiana Ruiza. I też się nie pomylił. Uparł się, by w bramce utrzymać Unaia Simona z Athletic Bilbao (12. drużyna La Liga minionego sezonu), przez co ławkę wycierają Joan Garcia (mistrz Hiszpanii z Barceloną) i David Raya (mistrz Anglii z Arsenalem). W meczu z Francją Simon dwa razy ratował drużynę wybiegami poza pole karne, gdy do piłki samotnie pędził Mbappe.

Wszyscy bali się Francji?

Francja ma większe gwiazdy, ale selekcjonerowi reprezentacji Hiszpanii udało się uzyskać efekt synergii. Z teoretycznie słabszych graczy stworzył lepszy zespół. Bo nie wynik 2:0 dla Hiszpanii w półfinale z Francją jest szokujący, ale całkowita bezradność drużyny uchodzącej za faworyta tych mistrzostw. - Wszyscy na tym turnieju się nas bali. A my przegraliśmy dziś sami ze sobą – wyznał rezerwowy drużyny Didiera Deschampsa, Rayan Cherki.

Nie ma racji. Wszyscy się bali Francji, poza Hiszpanami. Oni ostatnio pokonują Francuzów regularnie. W półfinale Euro 2024, w finale olimpijskim w Paryżu i w półfinale Ligi Narodów. La Roja jest dla Francji rywalem skrajnie niewygodnym. "Nikt na świecie nie kocha piłki tak jak Hiszpania" – pisze dziennik "El Pais". To zdanie o podwójnym znaczeniu, bo chodzi o to, że piłkarze De la Fuente zabierają swoim rywalom piłkę, wymieniają mnóstwo podań, a ich przeciwnicy skazani są na rozpaczliwe bieganie, aż osiągają stan bezsilności i frustracji. Tak jak wielka Francja we wtorek w Dallas.

Do tej pory za "najpiękniejszą" drużynę, która nie wygrała mundialu, uchodziła Brazylia z 1982 roku, w składzie z Zico, Falcao i Socratesem. Od wtorku można tak nazywać Francję z Mbappe, Dembele, Olise. Francuzi tłamsili rywali, dopóki nie trafili na Hiszpanię. Według mediów z kraju zwycięzców to był być może najwspanialszy mecz w całej historii La Roja. Chociaż pokolenie Xaviego i Andresa Iniesty wygrało np. finał Euro 2012 z Włochami aż 4:0.

Jeśli Real Madryt ma jakikolwiek kompleks Barcelony, to na punkcie La Masii - czyli akademii klubu z Katalonii. Ona wychowuje masę wybitnych graczy, jak Yamal, Pau Cubarsi, czy wcześniej Olmo. Akademia Realu - La Fabrica - też szkoli znakomicie, jej wychowankowie wygrali właśnie młodzieżową Ligę Mistrzów. Tylko potem nie dostają szansy gry w pierwszej drużynie Królewskich. Muszą szukać szczęścia gdzie indziej.

Przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku hiszpańska federacja zamieściła na swojej stronie filmik ze spotkania Luisa de la Fuente z Vicente del Bosque, trenera mistrzów z 2010 r. Kilkadziesiąt minut rozmawiali (raczej gwarzyli sobie) o futbolu. Uprzejmie, właściwie bez kontrowersji. Dla De la Fuente Del Bosque jest wzorem trenera. Otwarcie stawiali jednak sprawę, że Hiszpania jedzie na mundial po złoto. Już nie mogło być mowy o przełamywaniu klątwy ćwierćfinału.

Obu selekcjonerów cechuje łagodność charakteru. Nie dają się ponosić emocjom. Del Bosque został zaproszony na mecz do Dallas, ale odmówił ze względu na swoje 75 lat. Ani jeden, ani drugi nie robi z siebie gwiazdy. De La Fuente wyrósł na pracy z młodzieżowymi drużynami Hiszpanii. Był niedocenianym lewym obrońcą, wychowanym przez Athletic Bilbao, które ma jedną z najlepszych szkółek w Hiszpanii.

Dziś selekcjoner La Roja ma 65 lat i uważa, że dopiero dorósł do tego, by radzić sobie z presją swojego stanowiska. Stworzył piłkarskiego potwora, który pożera rywali. W dodatku pięknego. We wtorek jego drużyna zachwyciła świat i wyrównała historyczny rekord Włochów – 37 meczów bez porażki. Jeśli w niedzielę w Nowym Jorku go pobije, będzie mistrzem świata.