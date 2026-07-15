Reprezentacja Hiszpanii została pierwszym finalistą mistrzostw świata 2026. Drużyna prowadzona przez trenera Luisa de La Fuente pokonała 2:0 (1:0) Francję. W drugim pojedynku o finał broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Anglią, która czeka na złoto już 60 lat.

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Anglicy węszą spisek: Messi otrzymuje swojego ulubionego sędziego

Angielskie media węszą spisek przed meczem ich reprezentacji z Argentyną. Nawiązują do tego, kto będzie arbitrem tego spotkania. Poprowadzi je 44-letni Amerykanin Ismail Elfath.

„Leo Messi otrzymuje swojego ulubionego sędziego na półfinał mistrzostw świata Anglia – Argentyna, mimo teorii spiskowych, że turniej jest ustawiony" - to tytuł artykułu z prestiżowego, brytyjskiego dziennika "Daily Mail".

Przypomnijmy, że po meczu Argentyna - Egipt (3:2), trener Egiptu Hossam Hassan oskarżył FIFA o ustawianie mistrzostw świata na korzyść reprezentacji Argentyny.

"Sposób, w jaki Argentyna wygrała z Egiptem i Szwajcarią, w tym sytuacja, gdy Egiptowi kontrowersyjnie anulowano gola, a szwajcarski napastnik Embolo został ukarany czerwoną kartką, wywołał ogromną falę krytyki i spekulacje, że FIFA spiskuje, aby pomóc Messiemu i Argentynie wygrać turniej. Jest to oskarżenie, któremu światowa federacja stanowczo zaprzecza" - dodaje "Daily Mail".

Dziennik rozpisuje się o Elfathie.

"Elfath był sędzią technicznym w Katarze, gdy Argentyna pokonała Francję i zdobyła mistrzostwo świata w 2022 roku, a jego kontakty z Messim zwiększyły się po tym, jak napastnik podpisał kontrakt z klubem MLS Inter Miami w lipcu 2023 roku. Miesiąc po dołączeniu do Inter Miami Messi pomógł swojej nowej drużynie wygrać finał Leagues Cup przeciwko Nashville SC — spotkanie, które sędziował właśnie Elfath. Od czasu przyjazdu do Ameryki Elfath sędziował cztery mecze Messiego i zawsze jego drużyna wygrywała" - czytamy.

Dziennikarz Luke Augustus przestrzega też, że sędzia Elfath często karze piłkarzy żółtymi i czerwonymi kartkami.

"Piłkarze Anglii powinni mieć się na baczności, bo statystyki Elfatha z tego sezonu MLS pokazują, że nie waha się sięgać po kartki. W 10 spotkaniach pokazał 41 żółtych kartek, wyrzucił z boiska trzech zawodników i podyktował trzy rzuty karne. Takie podejście było też widoczne na mundialu, gdzie w trzech prowadzonych meczach pokazał osiem żółtych kartek i jedną czerwoną kartkę - podkreśla Luke Augustus.

Arbiter ten na MŚ prowadził mecze: Holandia - Japonia (2:2), Hiszpania - Urugwaj (1:0) i Norwegia - Brazylia (2:1).

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Mecz Argentyna - Anglia rozpocznie się w środę, 15 lipca o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.