Gwiazda Hiszpanii wypaliła po awansie do finału. "Zamknęliśmy usta wielu"

Faworyzowani Francuzi nie mieli wiele do powiedzenia w starciu z Hiszpanią. Mistrzowie świata z 2010 roku rozegrali kapitalny mecz, nie pozwalając drużynie Didiera Deschampsa rozwinąć skrzydeł. W pełni zdominowali rywala i w niedzielnym finale zmierzą się z Anglią lub Argentyną.

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Cubarsi w euforii po wyeliminowaniu Francji

Luis de la Fuente doskonale przygotował swój zespół do pojedynku z "Les Bleus". Od pierwszej minuty reprezentacja Hiszpanii przejęła inicjatywę i ani przez chwilę jej wygrana nie była zagrożona. Prowadząc 2:0 nadal miała pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku.

Szkoleniowiec potwierdził tym samym, że potrafi prowadzić drużyny w ważnych spotkaniach. Z kadrą Hiszpanii w 2024 roku wygrał Mistrzostwo Europy, a wcześniej triumfował w Lidze Narodów (2022/23). Zdobywał także trofea jako selekcjoner młodzieżowych reprezentacji swojego kraju. W 2015 roku zwyciężył w Euro do lat 19, a cztery lata później zdobył złoto w europejskim czempionacie do lat 21.

Podczas tegorocznego mundialu Hiszpanie nie grali efektownie. Byli za to do bólu skuteczni, tracąc w siedmiu spotkaniach tylko jedną bramkę (2:1 z Belgią w ćwierćfinale). Ma więc tu zastosowanie stara zasada, wedle której nie da się wygrać turnieju bez skutecznej gry w obronie.

- Pomysł na ten mecz? Rozmawialiśmy o tym w sztabie. Graliśmy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale dziś oni grali z najlepszą drużyną na świecie. Ci zawodnicy wykazują zaangażowanie, solidarność i talent. Sprawiają, że trudne wydaje się łatwe - przyznał de la Fuente po ostatnim meczu.

Jednym z bohaterów półfinału z Francją był Pau Cubarsi. 19-letni środkowy obrońca imponował spokojem i stanowił dla przeciwników przeszkodę nie do pokonania. - Pojawiały się głosy i narzekania, że nasza obrona i bramkarz nie domagają, ale myślę, że zamknęliśmy usta wielu niedowiarkom. Straciliśmy tylko jednego gola i jesteśmy w finale. Wykonujemy niesamowitą robotę i jest to zasługa absolutnie wszystkich - zarówno tych grających, jak i tych na ławce. W końcu na treningach, przy poziomie, jaki reprezentują, pomagają ci stawać się lepszym piłkarzem - przyznał gracz Barcelony.

- Jestem całkiem spokojny. W głębi duszy oczywiście ogromnie się cieszę. Dzisiejszego popołudnia z rodziną, a wcześniej z drużyną w szatni świętowaliśmy tak, jak chyba nigdy dotąd. Teraz przed nami wyjątkowe dni - lecimy do Nowego Jorku, sen wciąż trwa, a my już nie możemy się doczekać finału - dodał Cubarsi.

Drugim półfinał między Anglią a Argentyną rozpocznie się w środę 15 lipca. Pierwszy gwizdek amerykańskiego sędziego Ismaila Elfatha zabrzmi o godzinie 21.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.