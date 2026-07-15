35-letni sędzia z Salwadoru Ivan Barton prowadził półfinałowy mecz mistrzostw świata: Francja - Hiszpania (0:2). Już na początku pojedynku zaliczył małą wpadkę, bo zapomniał sprayu. Potem podjął kilka kontrowersyjnych decyzji. Po końcowym gwizdku bardzo narzekał na niego Didier Deschamps. - Potem zadaję pytanie, na które nie odpowiem: "Czy sędzia jest wystarczająco dobry, żeby sędziować półfinał mistrzostw świata?". Mieliśmy kilka takich sytuacji i nie zamierzam o nich opowiadać. I nie mówię tego dlatego, że przegraliśmy dzisiaj, ale zdarzały się pewne sytuacje, często niekorzystne dla nas - mówił trener reprezentacji Francji.

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Były sędzia międzynarodowy z Niemiec uderza w sędziego Bartona i VAR

Na temat pracy sędziego Bartona głos zabrał Manuel Grafe, były niemiecki sędzia międzynarodowy.

"Słaby, ale typowy występ sędziego na mistrzostwach świata 2026. Wątpliwy, wymuszony rzut karny dla Hiszpanii, brak podyktowanego rzutu karnego dla Francji w 89. minucie. Ogólnie bardzo złe zarządzanie meczem (wiele błędnych ocen sytuacji z faulami i starciami - m.in. ewidentny faul na Yamalu itd., a także brak spójnej linii w kwestiach dyscyplinarnych - faule Olise’a i Yamala) a także brak autorytetu (słaba kontrola nad meczem). Jedyny plus: dobrze biegał" - przyznał Grafe w serwisie X.

W komentarzach dodał też zdjęcie z sytuacji z 89. minuty, kiedy po faulu na Doue, sędzia główny podyktował rzut wolny dla Francji. Według Grafe, wicemistrzom świata należała się w tej sytuacji jedenastka. Skrytykował też VAR, za którego w tym meczu odpowiadał m.in. Tomasz Kwiatkowski.

"89 minuta, bez rzutu karnego. Tylko rzut wolny, to po co w ogóle jest VAR?! Sytuacja była ewidentnie w polu karnym lub na jego linii... Szalone" - dodał Grafe.

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Francja w meczu o trzecie miejsce MŚ (sobota, 18 lipca, godz. 23 czasu polskiego) zmierzy się z przegranym z środowego, drugiego półfinału: Argentyna - Anglia.