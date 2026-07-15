Hiszpania poluje na dwa kosmiczne rekordy. Może je pobić w finale mundialu

To był pokaz mocy reprezentacji Hiszpanii. "La Furia Roja" zdeklasowała Francję w półfinale mundialu, wygrywając 2:0 po bramkach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro. Hiszpanie nie dopuścili rywali do żadnych sytuacji bramkowych. Za kadencji Luisa de la Fuente już trzeci raz pokonali "Trójkolorowych", trzeci raz w półfinale turnieju (Euro, Liga Narodów, MŚ). Awans do finału mistrzostw świata otwiera także szansę na pobicie dwóch rekordów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Hiszpanie wyrównali niesamowity wynik Włochów

Pierwszy dotyczy imponującej serii meczów bez porażki. Po zwycięstwie nad Francją Hiszpanie pozostają niepokonani już od 37 spotkań z rzędu w regulaminowym czasie gry. W tym czasie odnieśli 28 zwycięstw i zanotowali dziewięć remisów. Tym samym drużyna Luisa de la Fuente wyrównała rekord należący do reprezentacji Włoch, która również zakończyła serię 37 kolejnych meczów bez porażki między październikiem 2018 a wrześniem 2021 roku. Ostatni raz mistrzowie Europy przegrali 22 marca 2024 r. w sparingu z Kolumbią (0:1).

Jeżeli Hiszpania wygra finał lub przegra po rzutach karnych, samodzielnie obejmie prowadzenie w tej klasyfikacji i ustanowi nowy rekord wśród europejskich reprezentacji. Równie imponująco wyglądają też statystyki defensywne.

Hiszpanie rozegrali na mundialu siedem spotkań i stracili w nich zaledwie jednego gola. Jedynym piłkarzem, który znalazł sposób na pokonanie Unaia Simona, był Belg Charles De Ketelaere. Pomocnik trafił do siatki w ćwierćfinale, doprowadzając wówczas do remisu 1:1.

Żelazna defensywa mistrzów Europy. Nie pierwszy raz się to zdarza

Jeżeli Hiszpania zachowa czyste konto również w finale i zdobędzie mistrzostwo świata, dokona czegoś, czego nie udało się osiągnąć żadnej drużynie w historii. Nigdy wcześniej mistrz świata nie zakończył turnieju z zaledwie jedną straconą bramką. Dotychczasowy rekord wynosi dwa stracone gole i należy do trzech reprezentacji - Francji (z 1998 roku), Włoch (2006) i Hiszpanii (2010).

Scenariusze przed finałem są więc jasne. Jeśli "La Roja" wygra i nie straci gola, ustanowi absolutny rekord mundiali. Jeśli natomiast sięgnie po trofeum, tracąc jedną bramkę, wyrówna własne osiągnięcie z 2010 roku oraz rekord Francji i Włoch.

Bez względu na wynik finału już teraz defensywa Hiszpanii należy do najlepszych, jakie kiedykolwiek oglądano podczas mistrzostw świata. Teraz zespół Luisa de la Fuente ma szansę przypieczętować ten turniej wyczynem, który może okazać się jednym z najbardziej niezwykłych rekordów w historii mundiali.

Czytaj także: Tyle Haaland wydał na prezenty dla kolegów

Finałowego rywala aktualni mistrzowie Europy poznają w środowy wieczór. O godz. 21:00 rozpocznie się starcie Anglii z Argentyną. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.