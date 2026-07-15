Hiszpanie wskazują na swoją gwiazdę: to on powinien wygrać złotą piłkę

Drugi raz w historii reprezentacja Hiszpanii awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Plebiscyt o Złotą Piłkę to w tej chwili dla kibiców i dziennikarzy kwestia drugorzędna, choć jednocześnie od czasu do czasu o tym temacie się wspomina. Po zwycięstwie 2:0 nad Francją w półfinale mundialu kataloński dziennik "Mundo Deportivo" opublikował komentarz, w którym nie pozostawił żadnych złudzeń co do tego, kto powinien otrzymać tę nagrodę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rodri ze Złotą Piłką? "Zbudował zespół piłkarzy"

"Rodri wciąż zasługuje na Złotą Piłkę. Niezależnie od tego, jak zagłosują później jurorzy 'France Football', to właśnie Rodrigo jest piłkarzem, który sprawia, że najlepsza reprezentacja świata gra jak z nut. Dyskretny pomocnik Manchesteru City potrafi sprawić, że nawet 'czterech wspaniałych' Francji znika z boiska, bo piłka znajduje się pod jego kontrolą. Wokół siebie zbudował zespół piłkarzy, którzy rozumieją futbol dokładnie tak jak on" - napisało "Mundo Deportivo".

Rodri doskonale wie, jak smakuje triumf w plebiscycie "France Football". Pomocnik Manchesteru City zdobył Złotą Piłkę w 2024 roku po znakomitym sezonie, zwieńczonym mistrzostwem Europy z reprezentacją Hiszpanii. Został wówczas wybrany najlepszym piłkarzem Euro, imponując m.in. umiejętnością kontrolowania tempa gry. To właśnie wokół niego Luis de la Fuente zbudował zespół, który sięgnął po złoty medal.

Dwa lata później Rodri znów jest w kapitalnej formie. Hiszpania zameldowała się w finale mistrzostw świata, a w drodze do decydującego meczu straciła zaledwie jedną bramkę. Jeszcze większe wrażenie niż same wyniki robi jednak sposób, w jaki "La Roja" wygrywa swoje spotkania.

Hiszpania zdominowała Francję. Rodri sercem drużyny

Najlepszym przykładem był półfinał z Francją. Hiszpanie zwyciężyli 2:0 i pod względem taktycznym całkowicie zdominowali wicemistrzów świata.

Zespół Didiera Deschampsa praktycznie nie potrafił stworzyć zagrożenia pod bramką Unaia Simona, a według statystyk Opta wypracował zaledwie 0,30 gola oczekiwanego (xG), a to najgorszy wynik Francuzów na mundialu od początku prowadzenia takich analiz.

Czytaj także: Listkiewicz zdradził, jaki mecz poprowadzi Marciniak. "Mam takie przeczucie"

Rodri po raz kolejny był sercem hiszpańskiej drużyny i w przypadku triumfu Hiszpanii na mistrzostwach świata, może być jednym z głównych kandydatów do Złotej Piłki. Jeszcze miesiąc temu niewiele osób pomyślałoby o tym pomocniku w kontekście prestiżowej nagrody.