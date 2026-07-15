Tegoroczne mistrzostwa świata nie obfitowały w wielkie sensacje. Choć kilka drużyn pozytywnie zaskoczyło, m.in. Republika Zielonego Przylądka czy RPA, a kilka negatywnie, w tym Niemcy czy Holandia, to w najlepszej czwórce i tak zameldowali się faworyci. Za nami już pierwszy półfinał, który jak się okazało, mocno wpłynął na sytuację w rankingu FIFA. Jest nowy lider!

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Argentyna zdetronizowana, przynajmniej na chwilę. Tak wygląda najnowszy ranking FIFA

We wtorkowy wieczór Hiszpanie zmierzyli się z Francuzami. Zapowiadało się wyrównane starcie, ale zdecydowanie silniejsi okazali się piłkarze Luisa de la Fuente. Znów nie stracili gola na tym turnieju, a dwukrotnie pokonali bramkarza "Trójkolorowych". Najpierw, w 22. minucie z rzutu karnego zrobił to Mikel Oyarzabal, z kolei w 58. minucie kropkę nad "i" postawił Pedro Porro. Ten wynik dał Hiszpanii 30,82 pkt i wywindował ją na czoło światowego rankingu. W zestawieniu na żywo ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zdetronizowała obrońców tytułu, czyli Argentyńczyków. Ba, ci spadli nawet na trzecią lokatę. Przed nimi jest także Francja.

Co ważne, piłkarze Lionela Scaloniego półfinałowego meczu MŚ jeszcze nie rozegrali, dlatego też wkrótce znów może dojść do roszad. Już za kilka godzin Argentyna zmierzy się z Anglią. Faworytem będzie drużyna z Ameryki Południowej, ale europejski zespół ma argumenty na to, by zaskoczyć rywali i zameldować się w finale. Czy doszło jeszcze do jakichś znaczących roszad w rankingu FIFA? Największe powody do zadowolenia ma Norwegia. Zanotowała największy awans. Przesunęła się na 19. miejsce, zyskując aż 12 pozycji. To efekt gry w ćwierćfinale MŚ.

Ranking FIFA (stan na 15 lipca 2026, na godzinę 8:00):

1. Hiszpania - 1965,61 pkt

2. Francja - 1948,97 pkt

3. Argentyna - 1943,47 pkt

4. Anglia - 1889,42 pkt

5. Brazylia - 1804,92 pkt

6. Maroko - 1803,99 pkt

7. Portugalia - 1787,85 pkt

8. Belgia - 1778,36 pkt

9. Holandia - 1775,54 pkt

10. Meksyk - 1754,30 pkt

...

34. Paragwaj - 1542,48 pkt

35. Rosja - 1529,60 pkt

36. Polska - 1526,18 pkt

37. Szwecja - 1525,58 pkt

38. Walia - 1516,95 pkt.

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Pozostaje czekać na rozstrzygnięcie drugiego półfinału MŚ. Może on bowiem wpłynąć nie tylko na ranking FIFA, ale również na sytuację... Szymona Marciniaka. Już wcześniej eksperci sugerowali, że Polak raczej nie otrzyma szansy poprowadzenia kolejnego meczu Argentyńczyków. Jeśli do finału awansuje Anglia, wówczas szanse naszego rodaka na drugi z rzędu występ w decydującym o tytule starciu wzrosną. Nie ulega wątpliwości, że Marciniak to jeden z najlepszych sędziów świata. Kto wie, jaki plan rysuje się w głowie Pierluigiego Colliny. Może być też tak, że Polak nie pojawi się już na tych mistrzostwach.