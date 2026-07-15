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Tak Hiszpanie podsumowali Mbappe po meczu. "Przestał być sobą"

"Piłkarz, który od początku do końca dominował na MŚ, główny kandydat do miana największej gwiazdy turnieju, zniknął na tle Hiszpanii. Półfinał okazał się wieczorem, w którym całkowicie stracił swój wpływ na grę" - m.in pisze dziennik "Marca" o słabym meczu Kyliana Mbappe i zachwyca się tym, jak z gry wyłączyli go Hiszpanie.
Desire Doue i Kylian Mbappe w meczu Francja - Hiszpania
EPA/SHAWN THEW

Nie będzie powtórki z poprzednich mistrzostw świata i finału Francja - Argentyna. We wtorkowy wieczór szansę stracili bowiem Francuzi, przegrywając w półfinale 0:2 (0:1) z Hiszpanią. "To był dość jednostronny mecz. Hiszpanie w niemal każdej akcji byli szybsi od Francuzów, którzy nie potrafili zagrozić bramce Simona. Szczytem ich prób był strzał Kyliana Mbappe z dystansu" - pisał w relacji z meczu Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

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"Marca": Francja próbowała odnaleźć Mbappe, ale nigdy jej się to nie udało 

Tym razem Kylian Mbappe nie miał najlepszego dnia, a przecież w poprzednich sześciu spotkaniach mundialu 27-letni napastnik zdobył aż osiem bramek i miał trzy asysty. Z drugiej strony świetnie wyłączyli go z gry Hiszpanie i na to też zwróciły uwagę tamtejsze media. 

"Mbappe żegna się z mistrzostwami świata w dniu, w którym Hiszpania wymazała go z mapy" - to tytuł artykułu z dziennika "Marca".

"Piłkarz, który dominował w turnieju, rozegrał swój najsłabszy mecz. Mbappe przestał być sobą w najgorszym możliwym momencie. Piłkarz, który od początku do końca dominował na MŚ, lider Francji, główny kandydat do miana największej gwiazdy turnieju, zniknął na tle Hiszpanii. Półfinał okazał się wieczorem, w którym całkowicie stracił wpływ na grę" - pisze dziennikarz Joel Del Rio. 

Podkreślił on też, że dotychczas na mistrzostwach świata 2026 nikt nie był w stanie zatrzymać Kyliana Mbappe. 

- Do tego momentu mundial należał do niego. Prowadził w klasyfikacji strzelców walczących o Złotego Buta, miał już 20 bramek w 20 meczach mistrzostw świata, a to są statystyki zarezerwowane dla największych legend piłki nożnej. Nikt nie potrafił go zatrzymać, aż do meczu z Hiszpanią. Drużyna de la Fuente nie potrzebowała indywidualnego krycia, by całkowicie odciąć go od gry. Zamknęła mu przestrzenie, uniemożliwiła szybkie przejścia do ataku i sprawiła, że otrzymywał piłkę daleko od stref, w których jest najgroźniejszy. Francja próbowała go odnaleźć, ale nigdy jej się to nie udało - dodaje. 

Joel Del Rio przytoczył też inne bardzo ważne liczby Mbappe w meczu z Hiszpanią, które wiele mówią o jego grze. 

- Liczby lepiej niż jakiekolwiek przymiotniki pokazują, co się wydarzyło. Mbappe w 90 minut miał zaledwie 34 kontakty z piłką, z czego tylko siedem w polu karnym rywala. Jego wkład w ofensywę był niezauważalny i nie stworzył żadnej okazji. Udał mu się tylko jeden drybling na sześć prób (17 proc.) wygrał dwa z jedenastu pojedynków (18 proc.), trzy razy stracił piłkę, trzy razy był na spalonym i żaden z jego trzech strzałów nie trafił w światło bramki. Jego dorobek zakończył się na tylko 0,08 gola oczekiwanego i 0,02 oczekiwanej asysty - czytamy. 

Trudno się też nie zgodzić ze słowami autora, że mało kto będzie pamiętał Mbappe w tym turnieju. 

- Jego mundial i tak pozostanie znakomity, ale mało kto będzie o tym pamiętał. Mistrzostwa świata często zapamiętuje się przez pryzmat ostatniego obrazu. A ostatnim obrazem Mbappe będzie piłkarz całkowicie załamany, leżący na murawie. Z dala od wszystkich, nie mogący uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło. Hiszpański cyklon - zakończył Joel Del Rio. 

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- Nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy - ani pod względem taktycznym, ani technicznym, ani w kwestii ogólnej postawy na boisku. Kiedy w półfinale mistrzostw świata nie realizujesz założeń, nie wygrywasz - stwierdził Mbappe po meczu z Hiszpanią w rozmowie z francuską stacją M6.

Dla Mbappe i reprezentacji Francji to jeszcze nie koniec MŚ 2026. Drużyna trenera Didiera Deschampsa  zagra o trzecie miejsce z przegranym ze starcia: Argentyna - Anglia. Początek spotkania w sobotę, 18 lipca o godz. 23. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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