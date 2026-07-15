Tak Hiszpanie podsumowali Mbappe po meczu. "Przestał być sobą"

Nie będzie powtórki z poprzednich mistrzostw świata i finału Francja - Argentyna. We wtorkowy wieczór szansę stracili bowiem Francuzi, przegrywając w półfinale 0:2 (0:1) z Hiszpanią. "To był dość jednostronny mecz. Hiszpanie w niemal każdej akcji byli szybsi od Francuzów, którzy nie potrafili zagrozić bramce Simona. Szczytem ich prób był strzał Kyliana Mbappe z dystansu" - pisał w relacji z meczu Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

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"Marca": Francja próbowała odnaleźć Mbappe, ale nigdy jej się to nie udało

Tym razem Kylian Mbappe nie miał najlepszego dnia, a przecież w poprzednich sześciu spotkaniach mundialu 27-letni napastnik zdobył aż osiem bramek i miał trzy asysty. Z drugiej strony świetnie wyłączyli go z gry Hiszpanie i na to też zwróciły uwagę tamtejsze media.

"Mbappe żegna się z mistrzostwami świata w dniu, w którym Hiszpania wymazała go z mapy" - to tytuł artykułu z dziennika "Marca".

"Piłkarz, który dominował w turnieju, rozegrał swój najsłabszy mecz. Mbappe przestał być sobą w najgorszym możliwym momencie. Piłkarz, który od początku do końca dominował na MŚ, lider Francji, główny kandydat do miana największej gwiazdy turnieju, zniknął na tle Hiszpanii. Półfinał okazał się wieczorem, w którym całkowicie stracił wpływ na grę" - pisze dziennikarz Joel Del Rio.

Podkreślił on też, że dotychczas na mistrzostwach świata 2026 nikt nie był w stanie zatrzymać Kyliana Mbappe.

- Do tego momentu mundial należał do niego. Prowadził w klasyfikacji strzelców walczących o Złotego Buta, miał już 20 bramek w 20 meczach mistrzostw świata, a to są statystyki zarezerwowane dla największych legend piłki nożnej. Nikt nie potrafił go zatrzymać, aż do meczu z Hiszpanią. Drużyna de la Fuente nie potrzebowała indywidualnego krycia, by całkowicie odciąć go od gry. Zamknęła mu przestrzenie, uniemożliwiła szybkie przejścia do ataku i sprawiła, że otrzymywał piłkę daleko od stref, w których jest najgroźniejszy. Francja próbowała go odnaleźć, ale nigdy jej się to nie udało - dodaje.

Joel Del Rio przytoczył też inne bardzo ważne liczby Mbappe w meczu z Hiszpanią, które wiele mówią o jego grze.

- Liczby lepiej niż jakiekolwiek przymiotniki pokazują, co się wydarzyło. Mbappe w 90 minut miał zaledwie 34 kontakty z piłką, z czego tylko siedem w polu karnym rywala. Jego wkład w ofensywę był niezauważalny i nie stworzył żadnej okazji. Udał mu się tylko jeden drybling na sześć prób (17 proc.) wygrał dwa z jedenastu pojedynków (18 proc.), trzy razy stracił piłkę, trzy razy był na spalonym i żaden z jego trzech strzałów nie trafił w światło bramki. Jego dorobek zakończył się na tylko 0,08 gola oczekiwanego i 0,02 oczekiwanej asysty - czytamy.

Trudno się też nie zgodzić ze słowami autora, że mało kto będzie pamiętał Mbappe w tym turnieju.

- Jego mundial i tak pozostanie znakomity, ale mało kto będzie o tym pamiętał. Mistrzostwa świata często zapamiętuje się przez pryzmat ostatniego obrazu. A ostatnim obrazem Mbappe będzie piłkarz całkowicie załamany, leżący na murawie. Z dala od wszystkich, nie mogący uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło. Hiszpański cyklon - zakończył Joel Del Rio.

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- Nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy - ani pod względem taktycznym, ani technicznym, ani w kwestii ogólnej postawy na boisku. Kiedy w półfinale mistrzostw świata nie realizujesz założeń, nie wygrywasz - stwierdził Mbappe po meczu z Hiszpanią w rozmowie z francuską stacją M6.

Dla Mbappe i reprezentacji Francji to jeszcze nie koniec MŚ 2026. Drużyna trenera Didiera Deschampsa zagra o trzecie miejsce z przegranym ze starcia: Argentyna - Anglia. Początek spotkania w sobotę, 18 lipca o godz. 23. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.