Alarm w kadrze Hiszpanii tuż przed finałem MŚ. Bohater ma problem

- Jesteśmy dwoma najlepszymi reprezentacjami świata, według mnie, najlepszymi w ogóle, i w ogóle się nie boimy. Jeśli oni mają się kogo obawiać, to nas, bo wyeliminowaliśmy ich na Euro 2024 - zapowiadał Lamine Yamal przed półfinałowym starciem z Francją. Ostrzegał rywali i, jak się okazało, słusznie. We wtorkowym półfinale mistrzostw świata w Arlington Hiszpanie zneutralizowali wszystkie mocne strony drużyny Didiera Deschampsa. Znakomicie się bronili, a co najważniejsze, skutecznie działali w ofensywie. Strzelili dwa gole, ten drugi był autorstwa Pedro Porro. Dla prawego obrońcy mecz zakończył się jednak przedwcześnie - w 84. minucie.

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Pedro Porro kontuzjowany? "Będzie musiał przejść kolejne badania"

- Nie byłem już w stanie dłużej przebywać na murawie, dlatego też doszło do zmiany. Teraz czuję się wyczerpany. Czas odpocząć - mówił Porro, cytowany przez "Mundo Deportivo". Co dokładnie dolega defensorowi? Czy hiszpańscy kibice powinni się martwić? Na te pytania odpowiedzi udzielił Luis de la Fuente, selekcjoner.

- Wydaje się, że doszło do naciągnięcia mięśnia. W środę będzie musiał jednak przejść kolejne badania - ujawnił trener. Mimo wszystko szkoleniowiec był pozytywnie nastawiony odnośnie potencjalnego występu Porro w niedzielnym finale MŚ. Hiszpania zagra w nim z wygranym środowego półfinału, w którym o godz. 21:00 czasu polskiego zagrają Argentyna i Anglia.

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Porro lepszy niż Yamal. Kto by się tego spodziewał...

Porro, na co dzień grający w Tottenhamie, wkupił się w łaski de la Fuente pod koniec 2024 roku. Od tego czasu zaczął regularnie pojawiać się w kadrze Hiszpanów. Regularnie też wychodzi na murawę. W siedmiu spotkaniach na tegorocznym mundialu wystąpił pięć razy. Ba, mimo że jest obrońcą, zdobył już dwie bramki. To więcej nawet od... Yamala. Skrzydłowy ma na koncie tylko jedno trafienie, choć przed turniejem spodziewano się, że będzie walczył o koronę króla strzelców MŚ.