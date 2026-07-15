Francuzi grzmią po tym, co zrobił Deschamps. "Dla mnie to skandal!"

Reprezentacja Francji przegrała 0:2 z reprezentacja Hiszpanii w półfinale mistrzostw świata 2026 (gole Mikela Oyarzabela z karnego i Pedro Porro). Wicemistrzom globu nie udało się uczcić wyjątkowego meczu Didiera Deschampsa, który 26. raz poprowadził zespół na mundialu, czym ustanowił rekord. W dodatku selekcjonerowi mocno obrywa się po porażce.

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Didier Deschamps krytykowany po porażce reprezentacji Francji w półfinale mundialu. Te decyzje były błędne?

Kwestionowane są choćby decyzje personalne dotyczące wyjściowej jedenastki. - Moim zdaniem Desire Doue powinien był wyjść w podstawowym składzie na ten mecz. W spotkaniu z Marokiem to właśnie on był najlepszym zawodnikiem pierwszej połowy; potrafił w odpowiednich momentach cofać się do linii pomocy i pracować bez piłki - mówił dziennikarz Walid Acherchour w programie "RMC's After Foot".

Na lewym skrzydle Deschamps zamiast Doue wystawił Bradleya Barcolę, który nie zachwycił. - Postawiłeś na Barcolę, licząc na skuteczniejsze przejścia do ataku, ale to nie wypaliło - ocenił Acherchour, który wskazał też inne problemy.

Fatalnie wypadły dwie wielkie francuskie gwiazdy, lecz zdaniem dziennikarza i w tej kwestii selekcjoner Francji mógł zareagować inaczej: - Duet Olise - Dembele wypadł fatalnie. Jeden - mimo ogromnego zaangażowania - został całkowicie zdominowany przez Rodriego, a drugi po prostu rozegrał słaby mecz. Czy nie można było zareagować z ławki? Czy w 60. minucie konieczna była zmiana jeden do jednego, wprowadzająca Cherkiego za Olise? Czy nie dało się przesunąć Olise na prawą stronę i przejść na ustawienie 4-3-3?

Na podobne problemy zwrócił uwagę dziennikarz Florent Gautreau. - O formacji 4-3-3 mówili wszyscy, nawet jeśli Deschampsowi trudno było skorzystać z niej od początku. Błędem było niewpuszczenie na boisko Doue, który mógłby wyrządzić znacznie więcej szkód hiszpańskiej drużynie. Potrafi w pewnych momentach wcielić się w rolę dodatkowego pomocnika. Nie rozumiem, dlaczego trener - który w poprzednim meczu znalazł to rozwiązanie - teraz sam strzelił sobie w stopę - stwierdził.

Deschamps w przerwie zmienił zagrożonego gwiazdora i się naraził. "Dla mnie to skandal!"

Innym problemem dla francuskiego trenera było to, że w pierwszej połowie żółtą kartkę dostał Adrien Rabiot, który tuż przed przerwą popełnił kolejny groźnie wyglądający faul. Aby uniknąć ewentualnego wykluczenia, 57-latek w przerwie zdecydował się zdjąć gracza Milanu i wpuścić Manu Kone, co nie wpłynęło korzystnie na poziom kreatywności zespołu (poza Kone w środku grał defensywnie usposobiony Aurelien Tchouameni).

Ściągnięcie Rabiota ostro skrytykował Julien Laurens: - Wszystko mnie rozczarowało. Deschamps rozczarował mnie swoimi wyborami przed meczem. A jeśli chodzi o prowadzenie spotkania - zdjęcie Rabiota z boiska tylko dlatego, że miał żółtą kartkę... Wybaczcie, ale dla mnie to skandal! To jedyny zawodnik - obok Dayota Upamecano - który w pierwszej połowie prezentował odpowiedni poziom; wygrał siedem czy osiem pojedynków, był jedynym, który w nich zwyciężał. Dla mnie od początku do końca robił na boisku, co chciał!

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- Rozczarowuje mnie natomiast to, że choć wystawienie od początku wszystkich czterech ofensywnych zawodników było słusznym posunięciem - i nie ma w tym nic złego - to w trakcie meczu Deschamps podjął pewne decyzje, a konkretnie zdjął z boiska Rabiota. Był on najlepszym pomocnikiem w pierwszej połowie, a został zmieniony tylko dlatego, że miał na koncie żółtą kartkę - dodał Acherchour.

Zdaniem Gautreau selekcjoner nie musiał dokonywać roszady w środku pola, a wzmocnić ten obszar. - O co chodzi z tą zmianą zawodnika tylko dlatego, że ma żółtą kartkę? Zostawiasz na boisku najlepszego pomocnika pierwszej połowy i dokładasz do niego Kone. Nie twierdzę, że byśmy wygrali - byliśmy słabsi - ale może warto było spróbować gry w trójkę w środku pola. Kiedy w 46. minucie wysłał Kone na rozgrzewkę, pomyślałem sobie: "Spróbuje tego" - powiedział.

Ulubieniec Deschampsa wrócił po pauzie i nie zachwycił. "Jaki jest sens?"

Z kolei Laurens był zdania, że wracający po dwumeczowej pauzie Tchouameni, który w trakcie turnieju zmagał się z kontuzją, niepotrzebnie wybiegł od początku na Hiszpanię. - Tchouameni nie powinien był wychodzić w podstawowym składzie na ten mecz, należało postawić na Kone - zaznaczył.

Na to samo zwrócił uwagę Acherchour: - Jeśli Tchouameni nie jest w pełni sił, to się go nie wystawia! Deschamps zna tego zawodnika i widzi go na treningach. Ale kiedy (Tchouameni - red.) chowa się na pozycji trzeciego środkowego obrońcy... równie dobrze można wystawić Konaté! Jaki jest sens stawiania na Tchouameniego, skoro nie jest gotowy fizycznie? Dlaczego od początku nie zagrał Kone, który był w świetnej formie?

Bardziej wyrozumiały dla selekcjonera był dziennikarz Maxime Chanot. - Trzeba przyznać, że od początku turnieju Deschamps radził sobie znakomicie. (W półfinale - red.) popełniał błędy przy ustalaniu składu, choćby w kwestii Tchouameniego czy Barcoli. Ale nawet w przypadku Barcoli: gdybyśmy wygrali, mówilibyśmy: "Brawo Deschamps, jesteś geniuszem, że wystawiłeś go zamiast Doue". Dokładnie tak samo wygląda sytuacja ze zmianą Rabiota. Uważam jednak, że nie powinniśmy zbytnio kwestionować decyzji trenera, bo prawdziwymi winowajcami są zawodnicy. Zawiodły umiejętności techniczne, mentalność, wszystko... Hiszpanie byli po prostu znacznie lepsi - podsumował.

Didier Deschamps musi teraz przygotować zespół na sobotni mecz o trzecie miejsce (z przegranym środowego spotkania Anglia - Argentyna) - jeśli reprezentacja Francji wywalczy brąz, to selekcjoner będzie mógł pochwalić się wszystkimi kolorami mundialowych medali (złoto w 2018 r., srebro w 2022 r.). Byłoby to też dla niego godne pożegnanie w 27. meczu na mistrzostwach świata i 187. w roli trenera Francuzów - już dawno zapowiedział bowiem, że po turnieju odchodzi. Najpewniej zastąpi go Zinedine Zidane.