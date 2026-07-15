Dzisiaj na mundialu. Ponad 60 lat rywalizacji i dopiero teraz dojdzie do czegoś takiego

Wiemy już, że w finale mistrzostw świata 2026 zagra Hiszpania. Wiemy także, iż o brąz powalczy Francja. Jednak z kim zagrają jedni i drudzy? To wciąż pozostaje niewiadomą, ale w środę wieczorem wszystko będzie jasne. W drugim półfinale mundialu zetrze się marzenie o obronie tytułu z marzeniem o "powrocie futbolu do domu". Jedno z nich upadnie, drugie nadal będzie żywe. Spójrzmy, kiedy dokładnie rozstrzygnie się ich los:

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Anglia - Argentyna, środa 15 lipca 2026 roku, 21:00 czasu polskiego, transmisja: TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl

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Najsłynniejsza ręka w dziejach piłki nożnej to nie wszystko

Cóż, skoro na mistrzostwach świata Argentyna gra z Anglią, to trzeba wspomnieć o najsłynniejszym w historii golu, który nie miał prawa zostać uznany. "Ręka Boga" Diego Maradony, która odesłała Anglików do domu w ćwierćfinale w 1986 roku (2:1), na zawsze wpisała się do historii piłki nożnej. W niezbyt chwalebny sposób, ale jednak.

Dziś, w erze VAR, taki gol nie zostałby uznany. Nie, żebym rzucał wyzwanie marnym ogólnie sędziom na tym turnieju, ale nawet jeżeli amerykański arbiter Ismail Elfath powtórzyłby "wyczyn" Aliego Bin Nassera sprzed 40 lat i nie zauważył czegoś takiego na boisku, to sędziowie VAR musieliby chyba spać, nie przyjść do pracy albo kompletnie stracić rozum, żeby tego nie skorygować. "Ręka Boga" 2.0 nam nie grozi.

Przy czym mecz z 1986 roku to jedynie część długiej historii łączącej te reprezentacje Anglii i Argentyny na mistrzostwach świata. Tegoroczny półfinał będzie już ich szóstym starciem na mundialu. Bilans? 3-2 dla Anglii. Europejczycy wygrali oba starcia z Argentyną w fazie grupowej: 3:1 w 1962 roku i 1:0 w 2002 roku (to do dziś ich ostatni mundialowy pojedynek). Za to ich jedyna wygrana z Albicelestes w fazie pucharowej była krokiem do jedynego do tej pory złota mistrzostw świata dla Anglii (1:0 w ćwierćfinale w 1966 roku).

Argentyna poza spotkaniem z "Ręką Boga" wygrała z Anglikami także w 1/8 finału w 1998 roku. Wówczas po dogrywce było 2:2, ale w konkursie jedenastek południowoamerykański zespół wygrał 4:3. Widzieliśmy już zatem argentyńsko-angielskie boje na wielu etapach mundialu, ale w półfinale jeszcze nie. Znajomi starzy, scena zupełnie nowa.

Do trzech razy angielska sztuka? Jedna seria trwa 60 lat, druga prawie pół wieku

Kibice piłki nożnej dobrze znają jedną z ulubionych przyśpiewek angielskich fanów o futbolu, który "wraca do domu". Jak jednak wiemy, on już tak wraca i wraca od 60 lat i nie może wrócić. Głód złota w Anglii jest gigantyczny. Wyspiarze marzą o tym, by przestać w końcu wracać do mundialowego triumfu w 1966 roku, jako do jedynego takiego sukcesu na wielkich turniejach (Euro nie wygrali nigdy). Teraz zostały im dwa kroki, ale oni bardzo dobrze wiedzą, jak trudno jest je postawić.

Wspomniany 1966 rok to był jedyny w historii mistrzostw świata przypadek, w którym Anglia dotarła do półfinału i w nim wygrała (2:1 z Portugalią po dublecie Bobby'ego Charltona). Od tamtej pory na tym etapie mundialu Anglicy meldowali się dwukrotnie i w obu przypadkach ich marzenia na tym etapie się kończyły. W 1990 roku Niemcy pokonali ich po rzutach karnych. Za to w 2018 roku w Moskwie drogę do domu futbolowi zagrodziła Chorwacja, która wygrała po dogrywce 2:1. Anglia liczy więc na to, że sztuka faktycznie będzie do trzech razy i w końcu znów zagrają o złoto. Też dlatego, że o brąz nie potrafią (oba starcia o trzecie miejsce przegrywali).

Selekcjoner Thomas Tuchel przed turniejem zastosował zagrywkę w stylu Pawła Janasa i mocno zaskoczył powołaniami. Czy raczej ich brakiem dla graczy takich jak Harry Maguire, Cole Palmer czy Trent Alexander-Arnold. Już wtedy było jasne, że dla niego każdy mecz, zwłaszcza w fazie pucharowej, będzie oznaczał, iż albo zachowa szanse na bycie uznanym za geniusza-wizjonera, albo większość winy spadnie właśnie na niego. Nic pośrodku. Na razie piłkarscy bogowie trzymają nad nim pieczę, pomógł nawet kabel od kamery nad murawą, od którego odbiła się piłka w ćwierćfinale z Norwegią i trafiła pod angielskie nogi, co zaczęło akcję bramkową na 2:1.

Dziś Tuchel zawalczy o to, by stać się pierwszym zagranicznym selekcjonerem od 48 lat, który dotarł do finału mundialu. Od 1978 roku i Austriaka Ernsta Happela, który doprowadził Holandię do przegranego 1:3 z Argentyną finału, o złoto grały wyłącznie reprezentacje, mające selekcjonera z własnej ojczyzny. Niemiec może przerwać tę serię. Jeśli mu się uda, zostanie trzecim takim trenerem w historii z szansą na bycie pionierem. Bo reprezentacja z selekcjonerem spoza własnego kraju mundialu nie wygrała nigdy.

Wyścig o Złotą Piłkę trwa. Ktoś dziś wyleci z trasy?

Przed mundialem wydawało się jasne, że jeśli Francuzi zdobędą złoto, to Złota Piłka bezsprzecznie trafi do któregoś z nich. Być może do Kyliana Mbappe w przypadku genialnego turnieju, być może do kogoś z PSG niezależnie nawet od poziomu gry, bo jednak triumf zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w mistrzostwach świata, to automatyczny bilet do dyskusji o Złotej Piłki. Wiemy już jednak, że Trójkolorowi tego turnieju nie wygrają, a to oznacza, że kwestia Złotej Piłki znów się otwiera.

Wie to Leo Messi, który może skończyć ten turniej jako mistrz świata oraz król strzelców turnieju. Jakby nie patrzeć - mistrzostwo MLS w poprzednim sezonie także zdobył. Poza tym to po prostu Messi, więc to w połączeniu ze złotem mundialu mogłoby uczynić go z miejsca faworytem nr 1 do ósmej już w karierze Złotej Piłki. U Anglików kandydatów mamy dwóch. Jude Bellingham i Harry Kane są odpowiedzialni za 12 z 13 goli swojej kadry na tym turnieju. Jak dotąd trafieniami dzielili się idealnie po połowie.

Kane na pewno ma więcej argumentów ze strony klubowej. To król strzelców Bundesligi, mistrz i zdobywca Pucharu Niemiec, półfinalista Ligi Mistrzów. Bellingham natomiast z Realem Madryt nie osiągnął nic. Niemniej, jeśli to właśnie Jude odegrałby kluczową rolę w półfinale oraz ewentualnym finale, mógłby jeszcze wyprzedzić swego rodaka w tym wyścigu.

Rzecz jasna w środę nie poznamy absolutnego faworyta numer jeden do Złotej Piłki. W finale jest przecież Lamine Yamal, a choćby Ousmane Dembele, mimo braku mundialowego złota, nadal ma najpotężniejsze argumenty klubowe z Ligą Mistrzów na czele. Niemniej uważam, że w środę grono kandydatów się zawęzi, a do ilu nazwisk, to się okaże najwcześniej około godziny 23 - oczywiście w scenariuszu bez dogrywki.