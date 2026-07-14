Gwiazdom wolno więcej. FIFA zmienia zasady na finał mundialu

Mecze piłkarskie rozgrywane są w formacie dwóch 45-minutowych połów, a przerwa między nimi trwać ma kwadrans. Do takich zasad kibice przyzwyczajeni są od dekad. To rzecz stała, która ujednolica rozgrywki na najwyższym światowym poziomie z luźnym graniem w B-klasie. Trwające mistrzostwa świata zadają jednak tym regułom kłam.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zaczęło się od podzielenia połów na kwarty. FIFA postanowiła bowiem wprowadzić tzw. "przerwy hydracyjne" - trzyminutowe przerwy w grze, które zarządza sędzia po ok. 20-25 minutach ciągłej gry. Odbywają się one w każdym spotkaniu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Nawet, kiedy aura tego nie wymaga.

FIFA wprowadza kolejne zmiany. Wszystko dla Justina Biebera i Madonny

Skoro FIFA odrzuciła jedną świętość, to przyszedł czas na drugą. Jak informuje Adam Crafton, dziennikarz "The Athletic", centrala planuje wydłużyć przerwę podczas finału mistrzostw świata do 20 minut. Odbyć się ma wtedy wielkie przedstawienie, inspirowane słynnymi Half Time Shows z Super Bowl - finałowego spotkania amerykańskiej ligi futbolu NFL.

Zobacz też: Gigantyczna afera wokół reprezentacji Argentyny. FBI wkracza do akcji

Faktycznie, planowo na MetLife Stadium wystąpi prawdziwa plejada gwiazd. "Frontman Coldplay Chris Martin zaprosił Justina Biebera, Shakirę, Madonnę, Burnę Boya, zespół BTS, wenezuelskiego dyrygenta Gustavo Dudamela oraz chór PS22. Pojawią się również postaci z Ulicy Sezamkowej oraz Muppety" - czytamy.

FIFA złamie oficjalne zasady piłki nożnej?

FIFA uprzednio informowała, że całe show miałoby trwać tylko 11 minut. To mieści się w regułach IFAB, według których przerwa między połowami ma trwać maksymalnie kwadrans i zostać wydłużona wyłącznie za zgodą sędziego. Źródła "The Athletic" wskazują jednak, że występy muzyczne mogą trwać nawet 20 minut.

W artykule przywołano podobne wydarzenia. Podczas finału zeszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata - również rozgrywanego na MetLife Stadium - wystąpili Tems, J Balvin oraz Doja Cat. Przerwa zajęła wówczas 24 minuty. Z kolei w przerwie finału Copa America 2024 zaśpiewała Shakira. Kolumbijczycy i Argentyńczycy również musieli czekać około pół godziny na wznowienie gry.

Kto tym razem spędzi nawet kilkanaście dodatkowych minut w szatni? Jednego finalistę tegorocznego mundialu już znamy - Hiszpania pokonała Francję i zagra o mistrzostwo świata. Podopieczni Luisa de la Fuente zagrają w finale z Anglią bądź Argentyną. Drugi półfinał zaplanowany jest na 15 lipca, a rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.