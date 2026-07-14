Trener Hiszpanii nie mógł tego lepiej podsumować. Oto co powiedział o Francji

Reprezentacja Hiszpanii pierwszym finalistą mistrzostw świata 2026! Aktualni mistrzowie Europy w półfinale zatrzymali rozpędzoną Francję i wygrali 2:0 po bramkach Mikela Oyarzabala z rzutu karnego oraz Pedro Porro. Tym samym "La Roja" zagra w finale pierwszy raz od 16 lat i pamiętnego triumfu z Holandią z 2010 roku po golu Andresa Iniesty.

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Selekcjoner Hiszpanii podsumował awans do mistrzostw świata

Na gorąco po spotkaniu wypowiedział się selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente. - Teraz trudno opisać, co się zawsze czuje, ale musi to być podobne do szczęścia i dumy czołowych profesjonalistów, takich jak oni. Mamy jeszcze jeden krok do zrobienia i postaramy się go osiągnąć - powiedział cytowany przez "Marcę". - Awans do finału mundialu to luksus zarezerwowany tylko dla wybranych i trzeba to wszystko zaakceptować. Kiedy prawie cztery lata temu zaczynaliśmy z pewnym pomysłem, trzymaliśmy się go i to doprowadziło nas tutaj - dodał. Na koniec odniósł się do samej Francji.

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- Pomysł na ten mecz? Rozmawialiśmy o tym w sztabie. Graliśmy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale dziś oni grali z najlepszą drużyną na świecie. Ci zawodnicy wykazują zaangażowanie, solidarność i talent. Sprawiają, że trudne wydaje się łatwe - podsumował dumny selekcjoner drużyny, która po mistrzostwie Europy może sięgnąć po mistrzostwo świata.

W drugim półfinale mistrzostw świata Anglia zagra z Argentyną. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 15 lipca o godz. 21:00. Wielki finał mundialu zaplanowany jest na niedzielę 19 lipca i godz. 21:00. Z kolei mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie dzień wcześniej o godz. 23:00. Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.