W całej Francji wrze po klęsce w półfinale. "Wracajcie do krzyżówek"

Reprezentacja Francji przez praktycznie cały mecz była tylko tłem dla Hiszpanii w pierwszym półfinale mistrzostw świata. Mistrzowie Europy wygrali ten mecz 2:0 po golach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro, dzięki czemu po 16 latach zagrają drugi raz w swojej historii w finale mistrzostw świata. A Francji pozostanie jedynie rozczarowująca - z ich punktu widzenia - gra o brązowy medal.

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Rozpacz we Francji po porażce w półfinale mistrzostw świata

"'Les Bleus' pokonani w półfinale mundialu. Amerykański sen brutalnie się kończy" - czytamy na stronie RMC Sport. "Francuzi ponieśli rozczarowującą porażkę, a ich marzenie o trzeciej gwieździe [tytule mistrza świata - przyp. red.] prysło" - dodano.

"Katastrofa w Dallas" - pisze wprost dziennik "L'Equipe". "Przytłoczona wszystkimi aspektami gry, reprezentacja Francji zasłużenie przegrała w półfinale mistrzostw świata (2-0) z imponującą drużyną Hiszpanii, która powtórzyła wyczyn przeciwko Les Bleus z Euro 2024" - dodano w relacji. "Po turnieju, w którym nie stanęli przed żadnym poważnym wyzwaniem, Les Bleus otrzymali od Hiszpanów niemal lekcję futbolu. 0:2 i to zdumiewające, momentami wręcz niepokojące uczucie, że przeciwko hiszpańskiej maestrii tak naprawdę nie doszło do meczu..." - pisano dalej, niemal znęcając się nad własną reprezentacją.

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"Pokaz fajerwerków odwołany" - czytamy z kolei na stronie innego dziennika, "Le Parisien". "We wtorek wieczorem w Dallas francuska drużyna została porwana przez hiszpańską czerwoną falę. W sobotę zagrają o trzecie miejsce. Okrutne rozczarowanie" - dodano. "Nic nie było możliwe przeciwko bezlitosnemu, ofensywnemu stylowi gry, jaki La Roja narzuciła Les Bleus, którzy byli oszołomieni, przytłoczeni, zranieni, a nawet kontuzjowani. Francuska drużyna dostała lekcję hiszpańskiego, prawie lanie. Wracajmy do domu. Mistrzostwa Świata prawie się skończyły, możecie wrócić do krzyżówek i wszystkich innych normalnych zajęć. Sen się skończył" - kolejny dziennik nie brał jeńców po tym spotkaniu.

"Sen Les Bleus dobiegł końca" - pisze "Le Figaro". "Na papierze wyglądało to na prawdziwy pojedynek. Na boisku jednak nim nie był. Francja została zdeklasowana przez Hiszpanię we wtorek w półfinale mistrzostw świata 2026 w Dallas (0:2). Era Didiera Deschampsa nie zakończy się na trzeciej gwieździe, a jedynie na meczu o trzecie miejsce w sobotę w Miami z Argentyną lub Anglią." - dodano.

"Koniec niebieskiego snu, Les Bleus zdominowani i wyeliminowani przez La Roja w półfinale mistrzostw świata" - to już "Le Monde". "Czy La Roja zdominowała Les Bleus tak mocno, jak można by przypuszczać? Liczby z pewnością na to nie wskazują, a wystarczyło uważnie przyjrzeć się ekranowi, by dostrzec nieskuteczność, a zwłaszcza nieszkodliwość, francuskiej drużyny tego wieczoru" - podsumowano.

W drugim półfinale mistrzostw świata Anglia zagra z Argentyną. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 15 lipca o godz. 21:00. Wielki finał mundialu zaplanowany jest na niedzielę 19 lipca i godz. 21:00. Z kolei mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie dzień wcześniej o godz. 23:00. Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.