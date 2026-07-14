Polski sędzia na VAR, a tu wielka kontrowersja w półfinale. "Tchórzliwa decyzja"

Reprezentacja Francji przegrywa po pierwszej połowie z Hiszpanią w pierwszym półfinale mistrzostw świata 0:1. Zdaniem znacznej części obserwatorów powinna stracić nie tylko bramkę, ale też jednego ze swoich zawodników. W Internecie rozgorzała bowiem gigantyczna dyskusja po zaskakującej decyzji sędziego Ivana Bartona.

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Wszyscy mówią o tym faulu w półfinale MŚ. Tak zareagował sędzia

Chodzi o sytuację z 15. minuty spotkania, gdy doszło do starcia Michaela Olise z Rodrim. Hiszpański pomocnik odegrał wówczas piłkę do jednego z partnerów, a w tym samym czasie rywal zaatakował go wślizgiem. Był jednak wyraźnie spóźniony i zamiast w piłkę, trafił w nogę zawodnika Manchesteru City. I to w dodatku w bardzo niebezpieczny sposób.

Powtórki wykazały, że Olise nadepnął korkami kostkę Rodriego. Jaka była reakcja arbitra z Salwadoru? Żadna. Barton w ogóle nie przerwał gry, nie mówiąc nawet o pokazaniu żółtej czy czerwonej kartki. - Olise uderza Rodriego. Korki prosto w kostkę, ale sędzia nic nie odgwizdał - grzmiał na platformie X kataloński dziennik "Sport".

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Polak odpowiada za VAR. Hiszpanie są wściekli. "Tchórzliwa decyzja"

Z decyzją sędziów polemizował także hiszpański profil Archivo VAR. - Tchórzliwa decyzja VAR-u w meczu Francja kontra Hiszpania. Olise spóźnia się mocno i wbija korki w zewnętrzną część kostki Rodriego, skręcając ją. To bezpośrednia czerwona kartka. To działanie ewidentnie zagraża integralności fizycznej hiszpańskiego zawodnika - czytamy. Warto nadmienić, że sędzią VAR w tym spotkaniu jest polski arbiter Tomasz Kwiatkowski.

Na szczęście Rodriemu po tym wejściu nic wielkiego się nie stało. Obaj bohaterowie tej akcji pozostali więc na murawie. Niedługo później, bo w 22. minucie padła jedyna bramka w pierwszej połowie. Z rzutu karnego zdobył ją Mikel Oyarzabal.