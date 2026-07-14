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Oto klasyfikacja strzelców mundialu po meczu Francja - Hiszpania

Kylian Mbappe bez gola i asysty! Francuz nie pomógł swojej reprezentacji, która zasłużenie przegrała 0:2 w półfinale mistrzostw świata z Hiszpanią. Tak wygląda klasyfikacja najlepszych strzelców mundialu po tym spotkaniu.
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MARIA LYSAKER / IMAGN IMAGES via Reuters

Hiszpania po 16 latach znowu zagra w finale mistrzostw świata! "La Roja" w półfinale mundialu wygrała całkowicie zasłużenie z Francją 2:0 po golu Mikela Oyarzabala z rzutu karnego oraz trafieniu Pedro Porro. Był to piąty gol Oyarzabala na tym mundialu, przez co awansował nieco w klasyfikacji najlepszych strzelców na tym turnieju.

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Wielu kibiców na pewno zastanawiało się, czy kolejną bramkę na tym turnieju zdobędzie Kylian Mbappe. Francuz przed tym spotkaniem miał osiem trafień na koncie i w sumie 20 w historii swoich występów na mundialach. Więcej w sumie ma tylko Leo Messi - 21 goli na mistrzostwach świata. Tak się jednak nie stało, i mamy status quo na podium najlepszych strzelców trwającego ciągle mundialu.

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Klasyfikacja strzelców mundialu 2026:

  1. Kylian Mbappe (Francja) - 8 bramek
  2. Lionel Messi (Argentyna) - 8 bramek
  3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 bramek
  4. Harry Kane (Anglia) - 6 bramek
  5. Jude Bellingham (Anglia) - 6 bramek 
  6. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 5 bramek 
  7. Ousmane Dembele - 5 bramek 
  8. Ismaila Sarr (Senegal) - 4 bramki 
  9. Julian Quinones (Meksyk) - 4 bramki 
  10. Vincius Junior (Brazylia) - 4 bramki 

W drugim półfinale mistrzostw świata Anglia zagra z Argentyną. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 15 lipca o godz. 21:00. Wielki finał mundialu zaplanowany jest na niedzielę 19 lipca i godz. 21:00. Z kolei mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie dzień wcześniej o godz. 23:00. Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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