Oto klasyfikacja strzelców mundialu po meczu Francja - Hiszpania

Hiszpania po 16 latach znowu zagra w finale mistrzostw świata! "La Roja" w półfinale mundialu wygrała całkowicie zasłużenie z Francją 2:0 po golu Mikela Oyarzabala z rzutu karnego oraz trafieniu Pedro Porro. Był to piąty gol Oyarzabala na tym mundialu, przez co awansował nieco w klasyfikacji najlepszych strzelców na tym turnieju.
Wielu kibiców na pewno zastanawiało się, czy kolejną bramkę na tym turnieju zdobędzie Kylian Mbappe. Francuz przed tym spotkaniem miał osiem trafień na koncie i w sumie 20 w historii swoich występów na mundialach. Więcej w sumie ma tylko Leo Messi - 21 goli na mistrzostwach świata. Tak się jednak nie stało, i mamy status quo na podium najlepszych strzelców trwającego ciągle mundialu.
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W drugim półfinale mistrzostw świata Anglia zagra z Argentyną. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 15 lipca o godz. 21:00. Wielki finał mundialu zaplanowany jest na niedzielę 19 lipca i godz. 21:00. Z kolei mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie dzień wcześniej o godz. 23:00. Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.