To jedna z największych afer na mundialu. Piłkarz przemówił. "Nie zasłużyłem"

To jedna z najbardziej kontrowersyjnych sytuacji tegorocznego mundialu. W meczu między Stanami Zjednoczonymi a Bośnią i Hercegowiną (2:0) Folarin Balogun został ukarany czerwoną kartką za nadepnięcie Tarika Muharemovicia. Wyrzucenie Amerykanina z boiska powinno oznaczać, że będzie on pauzować w kolejnym spotkaniu - przeciwko Belgii w 1/8 finału MŚ.

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Napastnik jednak w tym meczu zagrał. Jak się okazało, wykonanie jego kary zostało zawieszone. Donald Trump przyznał, że maczał w tej sprawie swoje palce, dzwoniąc do Gianniego Infantino z prośbą o interwencję. Balogun nie wykorzystał otrzymanej od decydentów drugiej szansy. Jego występ z Belgią był bezbarwny, a USA przegrało 1:4 i odpadło z domowego turnieju.

Amerykanin jasno: nie zasłużyłem na czerwoną kartkę

Teraz Folarin Balogun opowiedział o całym zamieszaniu ze swojego punktu widzenia. Piłkarz AS Monaco był gościem porannego programu w stacji CBS. Na początek stwierdził, że czerwona kartka mu się... nie należała. - Byłem w szoku. To nie była nawet próba odebrania piłki. Widać to było po mojej reakcji. Musiałem jednak zaakceptować tę decyzję. To nie było specjalne zagranie, więc to nie powinna być czerwona kartka. Postawiło nas to pod dużą presją - tłumaczył.

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Prowadząca program Gayle King poruszyła temat zaangażowania Donalda Trumpa w całą sprawę. - Pomyślałeś sobie "tak powinno być", a może "nie wiem, czy to taki dobry pomysł"? - zapytała. - W pierwszej chwili byłem zadowolony, że mogłem wrócić do drużyny. Kiedy przemyślałem wszystko, zdałem sobie sprawę, że wywołało to wielkie kontrowersje - wyjaśnił 25-latek.

Folarin Balogun nie mógł skupić się na meczu z Belgią

Ta decyzja miała wpływ nie tylko na samego napastnika, ale na cały zespół. - Widziałem po kolegach z drużyny, że się denerwują. To było coś zupełnie unikalnego. Starałem się skupić najlepiej, jak tylko mogłem, ale było to trudne. Mnóstwo hałasu z zewnątrz, którego ciężko było uniknąć - podsumował Folarin Balogun.

Belgowie co prawda w imponujący sposób pokonali Stany Zjednoczone w 1/8 finału mistrzostw świata, ale kilka dni później ulegli Hiszpanii w ćwierćfinale. Pozostałe drużyny, które awansowały do strefy medalowej, to Francja, Anglia oraz Argentyna. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z decydujących spotkań tegorocznego mundialu na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.