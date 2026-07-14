Oto składy na mecz Francja - Hiszpania. Oni zagrają o finał mundialu

Już we wtorkowy wieczór poznamy pierwszego finalistę mistrzostw świata 2026. W półfinale w Dallas o awans zagrają aktualni mistrzowie Europy - Hiszpanie oraz wicemistrzowie świata sprzed czterech lat - Francuzi. Kogo konkretnie zobaczymy w tym meczu na boisku?
O tym już zadecydowali trenerzy obydwu drużyn. Wyjściowe jedenastki ogłosili już Luis de la Fuente oraz Didier Deschamps. Oto jak się one prezentują:
Skład reprezentacji Hiszpanii:
W ekipie Hiszpanii nie doszło zatem do ani jednej zmiany w stosunku do ćwierćfinałowego meczu z Belgią. Poza pierwszą jedenastką wciąż pozostaje Pedri. Pomocnik FC Barcelony spisywał się na tym turnieju poniżej oczekiwań i po raz kolejny zastąpi go Fabian Ruiz.
Skład reprezentacji Francji:
Bez większych zaskoczeń obyło się także w drużynie Didiera Deschampsa. Do składu po lekkiej kontuzji wrócił Aurelien Tchouameni, który pauzował w meczach z Paragwajem i Marokiem. Wątpliwości mogły pojawić się jedynie w kontekście obsady lewego skrzydła. Ostatecznie wybór padł na Bradleya Barcolę kosztem Desire Doue.
Mecz Francja Hiszpania rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.