Oto składy na mecz Francja - Hiszpania. Oni zagrają o finał mundialu

Już we wtorkowy wieczór poznamy pierwszego finalistę mistrzostw świata 2026. W półfinale w Dallas o awans zagrają aktualni mistrzowie Europy - Hiszpanie oraz wicemistrzowie świata sprzed czterech lat - Francuzi. Kogo konkretnie zobaczymy w tym meczu na boisku?

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Znamy składy na pierwszy półfinał MŚ. Bez niespodzianek

O tym już zadecydowali trenerzy obydwu drużyn. Wyjściowe jedenastki ogłosili już Luis de la Fuente oraz Didier Deschamps. Oto jak się one prezentują:

Skład reprezentacji Hiszpanii:

Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo - Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

W ekipie Hiszpanii nie doszło zatem do ani jednej zmiany w stosunku do ćwierćfinałowego meczu z Belgią. Poza pierwszą jedenastką wciąż pozostaje Pedri. Pomocnik FC Barcelony spisywał się na tym turnieju poniżej oczekiwań i po raz kolejny zastąpi go Fabian Ruiz.

Skład reprezentacji Francji:

Mike Maignan - Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola - Kylian Mbappe

Bez większych zaskoczeń obyło się także w drużynie Didiera Deschampsa. Do składu po lekkiej kontuzji wrócił Aurelien Tchouameni, który pauzował w meczach z Paragwajem i Marokiem. Wątpliwości mogły pojawić się jedynie w kontekście obsady lewego skrzydła. Ostatecznie wybór padł na Bradleya Barcolę kosztem Desire Doue.

Mecz Francja Hiszpania rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.