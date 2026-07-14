Szaleństwo w półfinale mundialu! Francuzi na kolanach!

Francja miała nadzieję na trzeci finał z rzędu, a Hiszpania na drugi w historii. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale Euro 2024. Wicemistrzowie świata kontra mistrzowie Europy. Trudno było wymarzyć sobie lepszy zestaw wtorkowego półfinału mundialu. Mecz w Arlington zapowiadał się jako spotkanie wyjątkowej ofensywy - Francuzi do tego meczu strzelili na MŚ 16 goli. Z wybitną defensywą - Hiszpanie do półfinału dali się pokonać tylko raz.

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Dwa gole w półfinale MŚ. Francja na kolanach

Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps względem ćwierćfinałowego starcia z Marokiem (2:0) dokonał dwóch zmian. W miejsce Manu Kone i Desire Doue do jedenastki wskoczyli wracający po kontuzji Aurelien Tchouameni oraz Bradley Barcola. Z kolei Luis de la Fuente zaufał tym samym jedenastu piłkarzom, którzy rozpoczęli zwycięski dla Hiszpanów ćwierćfinał z Belgią (2:1).

Kibice zgromadzeni na stadionie w Arlington na otwierającego gola musieli czekać do 22. minuty. Dośrodkowanie Marca Cucurelli było przeciągnięte i najwyżej wyskoczył do niego Lucas Digne. Problem w tym, że podbił piłkę, a zza jego pleców - na skraju pola karnego - wyskoczył Lamine Yamal. Obrońca Aston Villi, obracając się, kopnął skrzydłowego Barcelony. Sędzia Ivan Barton nie miał wątpliwości. Wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Mikel Oyarzabal i pokonał Mike'a Maignana, choć bramkarz Milanu wyczuł intencje strzelającego rzut karny.

Po upływie pół godziny sytuacja Francuzów zrobiła się jeszcze gorsza. Didier Deschamps musiał dokonać zmiany, a w miejsce kontuzjowanego Williama Saliby na boisku pojawił się Maxence Lacroix.

Francuzi do przerwy nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Simona. Zresztą Hiszpanie - poza strzałem Oyarzabala - także nie sprawdzili Maignana.

W przerwie Deschamps zdjął grającego na ryzyku wykluczenia drugą żółtą kartką Rabiota. Na murawie pojawił się Manu Kone. Nie minął kwadrans, a selekcjoner Francuzów posłał na boisko Desire Doue, zastępującego Bradleya Barcolę. Chwilę po tej zmianie mógł załamywać ręce.

Kombinacyjna akcja Daniego Olmo z Pedro Porro zakończyła się drugim golem dla Hiszpanów. Pomocnik Barcelony, mając za plecami Dayota Upamecano, odegrał w pole karne do wbiegającego obrońcy Tottenhamu, który z zimną krwią w sytuacji sam na sam pokonał Maignana.

To był dość jednostronny mecz. Hiszpanie w niemal każdej akcji byli szybsi od Francuzów, którzy nie potrafili zagrozić bramce Simona. Szczytem ich prób był strzał Kyliana Mbappe z dystansu. Piłka po drodze odbiła się od Cucurelli i wyszła na rzut rożny. Nawet szczęście było po stronie mistrzów Europy.

Tak jak w 82. minucie, gdy Mbappe dostał zagranie na wolne pole, Simon wyszedł daleko poza pole karne i wybił piłkę. Ta trafiła pod nogi Doue, który oddał strzał, ale bramkarz Hiszpanów zdążył wrócić w szesnastkę. Ostatecznie wynik ustalony w 58. minucie się nie zmienił, Hiszpanie mogli świętować

Zwycięzcy już 19 lipca zagrają w wielkim finale mistrzostw świata. Pokonani dzień wcześniej - 18 lipca - zmierzą się w spotkaniu o trzecie miejsce. Drugiego półfinalistę poznamy w środę 15 lipca. W Atlancie dojdzie do meczu Anglii z Argentyną.