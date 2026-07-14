Tak Neymar wynagrodził sobie kompromitację na mundialu. Wydał 25 mln euro

Kiedy Carlo Ancelotti powiedział "Neymar Junior, Santos" podczas konferencji, na której ogłoszony został skład reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i USA, miliony kibiców piłkarskich w Kraju Kawy wpadło w prawdziwą euforię. Chociaż Neymar jest gwiazdą przygasłą i od lat walczącą z kontuzami, Brazylijczycy wciąż uwielbiają najskuteczniejszego strzelca w historii kadry.

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Po czasie można jednak stwierdzić, że ten wybór włoskiego selekcjonera nie obronił się. 34-latek na pierwsze dwa spotkania mundialu był niedostępny z powodu problemów z łydką. Neymar zagrał jedynie w dwóch meczach, wchodząc z ławki przeciwko Szkocji i Norwegii. Zdobył jedną bramkę, wykorzystując rzut karny w ostatniej minucie z Norwegami. Była to jednak bramka pocieszenia, gdyż Brazylia przegrała 1:2 i odpadła z turnieju.

Tak Neymar pociesza się po klęsce na mundialu

Po odpadnięciu z mistrzostw świata Neymar ogłosił zakończenie swojej reprezentacyjnej kariery. Była gwiazda m.in. Barcelony czy Paris Saint-Germain szybko jednak znalazł sposób na poprawę swojego humoru. Ledwie tydzień po meczu z Norwegią 34-latek pojawił się w Las Vegas, gdzie wziął udział w prestiżowym turnieju pokerowym.

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Teraz natomiast świat obiegły zdjęcia nowej zabawki Neymara. Brazylijczyk niedawno odebrał swój nowy jacht. Jak podaje "A Bola", cacko kosztowało aż 25 mln euro (ok. 108 mln złotych). Statek o długości ok. 37 metrów został wyposażony m.in. w lądowisko dla helikopterów, a dla podróżnych oraz załogi przeznaczono 800 metrów kwadratowych przestrzeni mieszkalnej i społecznej.

Nowe cacko Neymara za 25 milionów euro

"Enejota", nazwana tak zgodnie z wymową inicjałów piłkarza, zacumowała w luksusowym porcie Angra dos Reis, nieopodal Rio de Janeiro. Na jachcie przygotowano sześć luksusowych apartamentów, sporą przestrzeń rekreacyjną, a także specjalne pokoje dla załogi. Statek został przystosowany do długich podróży, a silniki pomagają rozwijać prędkość maksymalną 20 węzłów.

Na mundialu nie ma już Brazylii, ani też pogromców Canarinhos. Norwegia w 1/8 finału okazała się lepsza od podopiecznych Carlo Ancelottiego, ale w ćwierćfinale po dogrywce musieli uznać wyższość Anglików. O wejście do wielkiego finału Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.