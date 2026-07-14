Iga Świątek w dołku. "To maksimum, za co odpowiada Abramowicz"

Iga Świątek nie rozgrywa najlepszego roku w swojej karierze. W Australian Open dotarła do ćwierćfinału, ale w kolejnych wielkoszlemowych turniejach było już znacznie gorzej. Na uwielbianym przez siebie Roland Garros odpadła w IV rundzie, a na Wimbledonie - gdzie broniła tytułu - już w III. Głos na jej temat zabrał znany trener mentalny, który przed laty był członkiem sztabu szkoleniowego siatkarskiej reprezentacji Polski.

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Ekspert zabrał głos. Mówi o Idze Świątek i Darii Abramowicz

- Tak, po ludzku bardzo szkoda mi Igi Świątek. Jest mi jej żal, że jest tak mocno atakowana. Jest mi jej żal, że prawdopodobnie nie radzi sobie z emocjami. I przynajmniej to, co widzę z boku, bo nie mam pojęcia, co się dzieje w środku, jest też mocno niepokojące. Myślę, że wszyscy ci, którzy dobrze życzą Idze Świątek, widzą, że to chyba nie jest najlepszy okres jej życia - powiedział Jakub B. Bączek w rozmowie "Wprost".

- Iga ma trudny czas i myślę, że wsparcie psychologiczne nie do końca u niej działa. Być może to jest jeden z elementów, który wymaga jakiś korekt - dodał, a przeprowadzający wywiad Maciej Piasecki dopytał o kwestię związaną z psycholożką tenisistki Darią Abramowicz.

- Nie, nie można wszystkiego zrzucić na Darię Abramowicz. To jest jakiś procent całego przygotowania. Jest ono przecież też motoryczne, techniczne, taktyczne, a dodatkowo również mentalne. Jest atmosfera kortu, są przeciwniczki, jest psychofizyczna kondycja, ogólna sytuacja zdrowotna. Po prostu masa czynników wpływających na efekt końcowy. Jeśli Daria Abramowicz tam odpowiada za którąś działkę, za te może 10-20 procent, to myślę, że to jest maksimum - stwierdził.

Przypomnijmy, że Abramowicz to jedna z najbliższych współpracowniczek Świątek na przestrzeni ostatniej lat. Bo choć najlepsza polska tenisistka zmieniała trenerów, to niezmiennym elementem jej sztabu pozostała właśnie Abramowicz.

Czas pokaże, czy Świątek do końca 2026 roku wygra jeszcze turniej. Póki co zajmuje ósme miejsce w rankingu WTA. Jeszcze w tym roku wystąpi na ostatnim wielkoszlemowym turnieju - słynnym US Open.