Oficjalnie: Gwiazda mundialu zmienia klub. Odchodzi z Arsenalu

Zakończenie mistrzostw świata zbliża się w zatrważająco szybkim tempie. Zostały już tylko cztery mecze - dwa półfinały oraz spotkania o medale. Trwa także okienko transferowe i jedna z gwiazd turnieju jest w trakcie zmiany barw klubowych. Kibice Arsenalu mogą z nostalgią spojrzeć na ostatnie godziny Leandro Trossarda, który w nowym sezonie nie będzie już grać na Emirates Stadium. Klub potwierdził to w nowym komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej.

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Arsenal potwierdził. Gwiazda odchodzi po trzech latach

"Możemy potwierdzić, że osiągnęliśmy porozumienie z Besiktasem w sprawie definitywnego transferu Leandro Trossarda. Po uzgodnieniu wysokości opłaty za transfer 31-letni Leo dostał pozwolenie na podróż do Stambułu, aby przejść badania lekarskie i dopełnić formalności związanych z transferem do klubu tureckiej Super Ligi" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Arsenal.

Nieco więcej szczegółów związanych z tym transferem ujawnił włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który na swoim profilu na portalu X napisał: "Leandro Trossard leci do Stambułu, aby dołączyć do Besiktasu z Arsenalu po uzgodnionej umowie na pakiet 20 milionów euro"

Trossard na trwającym mundialu był istotną postacią reprezentacji Belgii. W fazie grupowej przyczynił się do zwycięstwa z Nową Zelandią (5:1) - zdobył dwa gole. Jego rola była także nie do przecenienia w fazie pucharowej. Zanotował asysty w wygranych - dramatycznej z Senegalem (3:2) i pewnej ze Stanami Zjednoczonymi (4:1).

Trossard dla Arsenalu rozegrał 174 mecze, w których zdobył 36 goli i zaliczył 34 asysty. W poprzednim sezonie walnie przyczynił się do pierwszego od 22 lat mistrzostwa Anglii. Zdobył sześć goli i miał sześć asyst w Premier League.