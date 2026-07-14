Najlepszy gadżet na mundial? Poznajcie Red Noise

Tuż przed rozpoczęciem mundialu K+ Research i Betclic przeprowadziły badanie sprawdzające preferencje polskich kibiców. Okazuje się, że dla większości fanów późna pora rozgrywania meczów nie stanowiła bariery. Aż 68 proc. Polaków zadeklarowało chęć oglądania spotkań mundialu rozgrywanych między 22:00 a 6:00 rano. Co więcej, blisko co czwarty ankietowany (22,83 proc.) zamierzał śledzić "wiele meczów" o tej porze, a nie tylko te najważniejsze. Najbardziej zdeterminowaną grupą byli młodzi kibice. Aż 75,9 proc. badanych w wieku 18-24 lata planowało nocne seanse piłkarskie. Chęć do zarywania nocy wyraźnie spadała wraz z wiekiem, choć wciąż znajdowała się na wysokim poziomie.

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Style kibicowania

Tegoroczny mundial to nie tylko mecze, bramki i emocje. To także konieczność dostosowania swoich przyzwyczajeń do godzin rozgrywania meczów. Bezpośrednio wpływa to na style kibicowania oraz zmianę domowych kibicowskich rytuałów.

Z analizy danych z badania K+ Research i Betclic wynika, że sposób przeżywania emocji mocno zależy od płci. Kobiety znacznie częściej (54 proc.) preferują oglądanie meczów z partnerem, podczas gdy mężczyźni częściej wybierają samotność w oddzielnym pokoju (29 proc. vs 16 proc. kobiet).

Sytuacja zmienia się, im bliżej finałowej fazy rozgrywek. Najważniejsze mecze turnieju powodują wzmożoną chęć oglądania. Nocne transmisje wymagają też jednak kompromisów - 23 proc. Polaków deklaruje, że ogląda mecze ciszej, by nie przeszkadzać domownikom, a 19 proc. korzysta ze słuchawek. Czy są jeszcze inne rozwiązania poprawiające komfort cieszenia się mundialem? Oczywiście!

Red Noise, czyli gadżet na miarę finałowej fazy turnieju

Odpowiedzią na wyzwania nocnego kibicowania stał się Red Noise, czyli innowacyjne rozwiązanie od Betclic. To specjalnie przygotowany dźwięk, stworzony w oparciu o stadionową atmosferę, który wspiera spokojny sen domowników przebywających w otoczeniu kibica. Choć dla wielu to intrygująca nowinka, aż 20 proc. badanych przez K+ Research i Betclic uznaje to za trafne rozwiązanie. Natomiast 18 proc. widzi w tym dodatkowo "fajny gadżet" lub "idealny prezent".

Dlaczego więc Red Noise może być postrzegany jako najlepszy niezbędnik na kluczową fazę turnieju? Odpowiedź tkwi w kumulacji emocji. To właśnie podczas półfinałów i finałów najwięcej osób (blisko 22 proc.) daje się wciągnąć przed ekrany. Nie jest też zaskoczeniem, że spotkania o najwyższą stawkę generują najwięcej hałasu i napięcia. W sytuacji, gdy spotkanie obfituje w zwroty akcji lub kończy się dogrywką w środku nocy, Red Noise staje się niezbędnym narzędziem wpływającym na zapewnienie dobrych relacji w trakcie trwania turnieju.

Pozwala kibicowi w pełni skupić się na kibicowaniu, podczas gdy domownicy mogą cieszyć się niezakłóconym snem dzięki stadionowej atmosferze przetworzonej przez sztuczną inteligencję w kojący szum.

Red Noise jest dostępny nie tylko w formie limitowanego urządzenia w kształcie czerwonej piłki, ale także jako ścieżka dźwiękowa. Czyni go to ciekawym gadżetem na decydującą fazę mundialu. Z ideą działania urządzenia można się zapoznać pod tym linkiem.

Jeszcze kilka meczów mistrzostw świata 2026 i wszystko stanie się jasne

Mundial wszedł w decydującą fazę. W grze zostały już tylko 4 drużyny. Pierwszy półfinał zostanie rozegrany w Dallas 14 lipca o godz. 21:00. Spotkają się w nim Francja i Hiszpania. Według Betclic kurs na Francję (w regulaminowym czasie gry) wynosi w tym meczu 2,32, a na Hiszpanię – 3,20.

Drugi mecz 1/2 odbędzie się w Atlancie 15 lipca, również o 21:00. Spotkają się w nim Anglia i Argentyna. Faworytem legalnego bukmachera Betclic jest w tym meczu Anglia. Kurs na wygraną Dumnych Synów Albionu po 90 minutach wynosi 2,57, a na Albicelestes – 3,03.

Mecz o 3. miejsce zaplanowany jest z kolei 18 lipca na godz. 23:00. Zostanie rozegrany w Miami. Wielki finał, natomiast, wieńczący cały turniej - 19 lipca o godz. 21:00 w New Jersey.

Faworytem do ostatecznego triumfu według Betclic jest Francja – kurs 2,5. Na kolejnym miejscu typowana jest Hiszpania – 4,25. Anglikom i Argentyńczykom dawane są delikatnie mniejsze szanse, ponieważ kurs w obydwu przypadkach wynosi 4,5.

Kto zwycięży? Okaże się już 19 lipca, najpóźniej około północy. Gdyby mecze przeciągały się do późnych godzin nocnych, warto pomyśleć o… Red Noise.

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Badanie omnibusowe wykonane przez K+ Research by Insight Lab na zlecenie Betclic z okazji trwających mistrzostw świata jest jednym z elementów kampanii mundialowej Jeden Betclic od Mistrzostw Świata, będącej przedłużeniem kampanii wizerunkowej #JedenBetclic od emocji, a także niezależnego projektu, którym jest "Red Noise".

Metodologia badań ankietowych pt. „Badanie preferencji polskich kibiców":

Badanie wykonano w formie ankiety internetowej wspomaganej komputerowo (CAWI) w okresie od 22 do 25 maja 2026 r. na próbie 1 012 pełnoletnich Polaków. Dobór próby badawczej miał charakter losowo-kwotowy. Kwoty zostały nałożone na płeć wiek i wielkość miejscowości zamieszkania respondentów.

O Betclic:

Betclic to legalny bukmacher i czołowa europejska marka o zasięgu globalnym. Od lat jest liderem rynków we Francji i Portugalii, a od lipca 2019 roku jest dostępny także dla klientów w Polsce. Od początku mocno angażuje się we wspieranie sportu. W 2024 roku został Sponsorem Tytularnym piłkarskich rozgrywek Betclic 1. Ligi, Betclic 2. Ligi i Betclic 3. Ligi, a od 2026 roku Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w ampfutbolu. Od 2023 roku jest Oficjalnym Partnerem Bukmacherskim organizacji UFC. Marka jest również Sponsorem Tytularnym międzynarodowej drużyny e-sportowej Betclic Apogee posiadającej sekcje EA SPORTS FC i Counter-Strike 2. Betclic w przeszłości wspierał także Puszczę Niepołomicę, Stal Mielec, Lechię Gdańsk, Piast Gliwice, Ruch Chorzów, Wartę Poznań i reprezentację Polski w siatkówce. Betclic od początku funkcjonowania na polskim rynku aktywnie wspiera wydarzenia kulturalne takie jak: SBM Festival, SnowFest Festival, Polish Lech Hip-Hop Festival czy Bitwa o Południe. Ambasadorami Betclic są zarówno twórcy ze świata futbolu – Tomasz Ćwiąkała, Michał Pol, Footroll i Tetrycy – jak i zawodnicy federacji UFC: Robert Ruchała, Jakub Wikłacz i Mateusz Gamrot. Marka wspiera również najpopularniejszych influencerów świata gamingu, m.in. Lacha, Parisa Platynova i Piotra "Izaka" Skowyrskiego.

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