"Polacy piszą Marciniakowi, że jest sprzedawczykiem. To mi się nie mieści w głowie"

Pamiętam pierwszy telefon - zadzwoniłem do Roberta Sibigi pięć lat temu, niedługo po tym, jak został wybrany najlepszym sędzią w MLS, spodziewając się przyjemnej rozmowy o spełnionym amerykańskim śnie chłopaka ze Stalowej Woli. Ale zamiast tego opowiadał, że coraz częściej zdarza mu się zapomnieć, po co poszedł do kuchni albo co robił parę godzin wcześniej. Czasami chciał coś powiedzieć, ale uciekały mu słowa. Największy w karierze sukces zbiegł się bowiem z wypadkiem na jednym z meczów.

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- Byłem na środku boiska. Piłka nagle znalazła się bardzo blisko mnie. Zadaniem sędziego jest w takiej sytuacji uciekać. Zrobiłem krok do przodu. W tym samym momencie zawodnik Los Angeles, który chciał dopaść do piłki, we mnie wbiegł. Zderzyliśmy się głowami. Kolejny, z Minnesoty, wjechał mi w nogi wślizgiem. Prawdopodobnie miałem dwa wstrząśnienia mózgu: pierwszy od zderzenia z piłkarzem Los Angeles, drugi po uderzeniu w murawę. Straciłem przytomność. Pamiętam swoją ostatnią myśl. Jest dość zabawna. Pomyślałem: "Ja się tutaj położę, jest mi wygodnie, będę spał". I odleciałem na kilka sekund - wspominał.

Dzisiaj rozmawiamy twarzą w twarz, w barze w centrum Manhattanu. To symboliczne miejsce, bo Sibiga 30 lat temu, zaraz po tym jak przeprowadził się do Nowego Jorku, wylądował właśnie tutaj, w maleńkim mieszkaniu, w którym jakoś zmieściły się trzy pokolenia - jego dziadkowie, rodzice, ciotka w wujem i on z bratem. Teraz mieszka godzinę od centrum z żoną i córkami.

Dawid Szymczak: Jak wtedy rozmawialiśmy, to neurologowie powtarzali panu, że trzeba poczekać jeszcze około trzech miesięcy, żeby zobaczyć, czy zmiany w mózgu się cofną. Liczył pan, czy zdąży na kolejny sezon, czy opuści początek. Nie wrócił pan w ogóle.

Robert Sibiga: - Próbowałem przez rok, ale niezdiagnozowany uraz mózgu niestety mi to uniemożliwił. Skutki tamtego wypadku odczuwam do dziś, wciąż mam ograniczenia zdrowotne. O powrocie do sędziowania nie było więc mowy, bo nadal jest tak, że pobiegam pół godziny i zaczyna mnie strasznie boleć głowa. Miewam też zawroty. To właśnie miało mi się cofnąć i zniknąć, ale z mózgiem jest tak, że nigdy do końca nie wiadomo, co się wydarzy.

Co panu konkretnie dolega?

- TBI, czyli "traumatic brain injury" [urazowe uszkodzenie mózgu - red.]. Chodzi o to, że mózg po wstrząśnieniu ma możliwość zregenerowania się. Nie ma jednak gwarancji, czy to się stanie ani kiedy. Zazwyczaj jest tak, że do roku dolegliwości ustępują, ale wiele zależy od tego jak poważny i rozległy był uraz. Czasami - jak u mnie - mózg nie może się do końca zregenerować i nigdy nie wraca się do pełni zdrowia.

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I jak to się objawia u pana?

- Różnie. Przede wszystkim nagle musiałem zmienić swoje życie i z osoby, która była bardzo aktywna, często wyjeżdżała na mecze i skupiała się tylko na treningach, stałem się facetem, który siedzi na tapczanie i ogląda telewizję. Mam lepsze i gorsze dni, ale praktycznie codziennie potrzebuję drzemki w ciągu dnia, bo inaczej nie wytrzymam do wieczora na przyzwoitej intensywności. Niestety, mam też swoje humorki. Frustracja i złość dają o sobie znać. Przez pierwsze pół roku nie potrafiłem oglądać meczu MLS bez płaczu. Bolało, bo przecież przed chwilą sam tam byłem, sam to robiłem, to była moja największa pasja, to był mój styl życia. I nagle - trach. Tego wszystkiego nie ma. To nie ja zakończyłem karierę, tylko kariera mi się skończyła. I kompletnie nie byłem na to gotowy.

Ale dzisiaj widzę pana uśmiechniętego.

- Znalazłem nową pasję i nowe cele. To jakoś zastąpiło mi poprzednie życie. Pierwsze miesiące po wypadku były jednak bardzo trudne. Bardzo długo - przez kilka miesięcy - bałem się wyjść na ulicę. Bałem się wyjść do restauracji czy baru, bo było tam dla mnie za głośno. Bałem się wszelkich huków, trzasków czy nawet szumów. Wolałem siedzieć w domu i nic nie robić. Ale to minęło, teraz jest dobrze, dostrzegam pewne plusy takiej sytuacji. Czasami nawet myślę, że jest mi lepiej niż było wtedy.

Co pan dziś robi?

- Zostałem "coachem" i mentorem dla innych sędziów. Wyszukuję młodych, zdolnych i pomagam im się rozwijać. Pracuję dla organizacji PRO, która zrzesza zawodowych sędziów. Przez lata byłem w niej zatrudniony jako sędzia, a teraz jako "referee coach". Opiekuję się sędziami z II i III ligi męskiej oraz I ligi kobiecej. Część z nich ma szansę dostać się na najwyższy poziom – do MLS, a ja mam im w tym pomóc. Pracuję też w podobnej roli dla CONCACAF, czyli dla północnoamerykańskiego odpowiednika UEFA. No i w ostatnim roku otworzyłem też firmę "RISE officials", by inaczej podjeść do szkolenia i rozwijania sędziów. Wierzymy, wraz z moim wspólnikiem, że sędzia rozwija się wtedy, gdy ma zapewniony regularny trening. Jeżeli młody sędzia będzie tylko przyjeżdżał na mecz, sędziował go i wracał do domu, to niewiele się nauczy. Musi mieć mentora, który po meczu się z nim spotka, omówi taki mecz, wskaże dobre decyzje i rzeczy do poprawy. Tego brakowało.

Kiedy miał pan więcej pracy - jako sędzia czy dzisiaj?

- Zdecydowanie dzisiaj.

Trzy prace: PRO, CONCACAF, własna firma.

- Pracuję też dla FIFA jako obserwator, więc w sumie cztery. To wszystko sprawia, że mam do czynienia z sędziami na każdym poziomie - z młodymi, którzy dopiero zaczynają, ale też z profesjonalistami. I z każdym pracuje się inaczej. Czegoś innego wymaga chłopak, który zaczyna, a czegoś innego doświadczony sędzia, z którym rozmowa sprowadza się bardziej do wymiany opinii. Młodym natomiast bardzo brakuje informacji zwrotnej. Oni dotychczas przyjeżdżali na swój mecz, robili go najlepiej jak umieli, ale rodzice dzieciaków na nich krzyczeli, trenerzy też mieli jakieś pretensje, więc wracając do domu nadal nie wiedzieli, czy podjęli dobre decyzje, czy złe. Często nie wiedzieli nawet, czy są dobrzy w tym co robią. Dlatego największą satysfakcję daje mi praca z nimi.

Moja firma obsługuje od strony sędziowskiej turnieje MLS Next, na których grają młodzieżowe drużyny klubów z MLS. Zabieramy tam przede wszystkim sędziów, którzy chcą się uczyć i zapraszamy na te turnieje również kilkunastu sędziów z MLS lub FIFA, którzy wchodzą w rolę "coachów" i dzielą się swoim doświadczeniem. Na ostatnim turnieju mieliśmy nawet Nicolę Rizzollego, który w 2014 r. prowadził finał mistrzostw świata. Chodził po boiskach i obserwował naszych sędziów, dawał im wskazówki.

A praca dla CONCACAF?

- Jest pomiędzy tym, co robię dla PRO i RISE officials. Latam bowiem po wyspach karaibskich i zajmuję się sędziami FIFA, których poziom nie jest jednak zbyt wysoki. Ale nie lubię deprecjonowania, że taki sędzia międzynarodowy z Bermudów byłby tylko sędzią regionalnym w USA. Ja patrzę przede wszystkim na drogę, jaką ci sędziowie musieli przebyć. Miałem pod opieką takiego chłopaka, któremu federacja nie zwracała żadnych kosztów dojazdu. Jechał na mecz trzy godziny w jedną stronę, na miejscu coś jadł, później biegał po boisku, które przypominało pastwisko, po meczu znowu w samochód, znowu trzy godziny jazdy, a następnego dnia rano do pracy. Czysta pasja. Moja współpraca z takimi sędziami jest specyficzna. Jeden przykład - generalnie w sędziowaniu chodzi o to, by przewidywać, co się za chwilę wydarzy na boisku, prawda? Mówimy o "skanowaniu". To podstawowa umiejętność dla sędziego FIFA. Ale jak mam tego wymagać od sędziego z Bermudów, skoro on musi cały czas patrzeć pod nogi, żeby się na tym pastwisku nie potknąć i nie zrobić sobie krzywdy?

Skanowanie terenu pod nogami też jest bardzo ważne! Ale poważnie - wcześniej wspominał pan, że widzi plusy tego nagłego zakończenia kariery. Jakie?

- Po kolei. Na pewno moja kariera skończyła się za szybko. Wypadek miałem w wieku 47 lat. Dzisiaj mam 52. Biorąc pod uwagę, jak się prowadziłem i jak o siebie dbałem, to gdyby nie wypadek, to pewnie wciąż bym sędziował. Może nawet dociągnąłbym do 55 lat. Ale ze względu na to, że to wszystko skończyło się znacznie szybciej, to na koniec nie byłem ani wypalony, ani nawet nasycony. Wciąż był we mnie spory głód, więc mogłem go wykorzystać w mojej kolejnej roli. Mogłem tę energię, której nie zdążyłem wykorzystać na boisku, przełożyć na sędziów, z którymi współpracuję.

Sam pan sobie wymyślił tę nową rolę czy ktoś, np. z federacji albo organizacji PRO, pana na nią nakierował?

- Wszystko się zbiegło. Pierwsze miesiące po wypadku były dla mnie bardzo trudne. Przez kilka miesięcy bałem się wychodzić na ulicę. Zamykałem się na wszystko. Odrzucałem spotkania, różne zaproszenia. Ale gdy zacząłem dostawać propozycje, by przyjechać na turniej dla dzieciaków i pogadać z młodymi sędziami, to nie potrafiłem przejść obok nich obojętnie. Musiałem się tylko zastanowić, czy emocjonalnie dam sobie radę. To był jeszcze czas, gdy nie mogłem nawet normalnie oglądać meczów w telewizji, więc nie wiedziałem, jak się będę czuł tak blisko prawdziwego boiska. Miałem też traumę, że ktoś znowu na mnie wpadnie.

O takich rzeczach się nie mówi, ale znam sędziów, którzy wracają po kontuzji, np. ścięgna Achillesa, biegają i ćwiczą normalnie, ale na boisku wciąż pojawia się u nich strach, że ktoś ich nadepnie i ten uraz się odnowi. To po pewnym czasie mija, natomiast u mnie nie miało jak minąć, bo nigdy nie wróciłem na boisko. Pojechałem jednak na taki turniej i na początku obserwowałem sobie wszystko z boku. Powoli podchodziłem coraz bliżej. Otwierałem się znowu na ludzi. Ta rola mentora zaczynała mi się coraz bardziej podobać. Poznawałem ją coraz lepiej i zaczynałem rozwijać swoje umiejętności, by być jak największym wsparciem dla moich podopiecznych. Widziałem, jak to robią inni mentorzy i widziałem, czego tym młodym sędziom brakuje.

Czego?

- Mentorami najczęściej są byli sędziowie, którzy już od dawna są na emeryturze, więc są dosyć wiekowi. Mają oczywiście wiedzę i doświadczenie, ale jest im trudno nawiązać kontakt z sędziami kilkunastoletnimi czy mającymi 20-25 lat. To inne światy. Słyszałem mentorów, którzy wygłaszali półgodzinne wykłady po meczach. Sorry, ale młody sędzia po pięciu minutach już nie słucha. Zauważyłem, że młodzi chcą dzisiaj przede wszystkim konkretu - czy zrobili dobrze, czy zrobili źle, czy decyzja była prawidłowa, czy była błędna. I to był punkt wyjścia do założenia naszej firmy. Chcieliśmy "mentorować" inaczej niż dotychczas.

Przede wszystkim na turniejach, na które zapraszamy naszych sędziów, nagrywamy wszystkie mecze. Później najważniejsze akcje oglądają nasi mentorzy i omawiają je z sędziami. Sędziowie mogą też po swoich meczach sami zwrócić się o taką konsultację. Zaznaczają na naszej stronie, że np. w 30. minucie podyktowali rzut karny i mają co do niego wątpliwości. Wtedy my wycinamy tę sytuację, mentor ją ogląda, sędzia przychodzi do namiotu i wspólnie z mentorem jeszcze raz oglądają ją na telewizorze.

Kiedyś było tak, że sędzia rozmawiał po meczu z mentorem o spornej sytuacji i przebiegało to mniej więcej tak: "widziałem to w ten i ten sposób", "ja to widziałem inaczej". Koniec. Czego to uczy? A tutaj mamy materiał wideo, więc możemy sprawdzić, jak sędzia był ustawiony i gdzie akurat patrzył. Sędzia może wtedy powiedzieć o swoich odczuciach i swojej perspektywie, ale mentor daje mu konkretne wskazówki na przyszłość, np. "gdybyś ustawił się dwa metry dalej, stworzyłbyś sobie lepszy kąt widzenia".

Zainteresowanie jest spore. Na największy turniej mogliśmy zaprosić 85 sędziów, a dostaliśmy ponad 600 zgłoszeń. To dla mnie dowód, że trafiamy do tego pokolenia i dajemy mu to, czego faktycznie potrzebuje.

Co dzisiaj daje panu największą satysfakcję?

- Sam kontakt z ludźmi, którzy chcą się rozwijać, jest bardzo satysfakcjonujący. Wiem też, że najzdolniejszym sędziom faktycznie będę mógł pomóc awansować, bo moje słowo coś znaczy. Jeśli w jakimś sędzim widzę potencjał, to go polecam. Mam np. pod opieką taką sędzię z Brazylii. Ogromny potencjał. Ma wszystko, by kiedyś posędziować na mistrzostwach świata.

Jak się nazywa?

- Może nie powinienem jeszcze tego mówić, ale niech będzie: Deborah Silveira. 25 lat. Atletka. Widać na pierwszy rzut oka, że sama grała w piłkę i że dobrze się na niej zna. Dlatego wszystko przychodzi jej bardzo naturalnie. Świetnie porusza się po boisku i bardzo dobrze zarządza. Sędziuje dopiero trzy lata, ale gwizdała już w III lidze. Wyszukiwanie takich diamentów, szlifowanie ich i przekazywanie dalej daje mi olbrzymią satysfakcję. Nie wiadomo oczywiście, jak potoczy się jej kariera, bo u kobiet zwykle jest to trochę bardziej skomplikowana niż u mężczyzn, bo może np. chcieć założyć rodzinę i mieć dzieci, a wtedy nie jest łatwo to pogodzić. Ale talent ma bardzo duży.

Przejdźmy ogólnie do piłki nożnej w USA. Jak ocenia pan jej rozwój w ostatnich latach?

- Wystarczy spojrzeć na Leo Messiego. Jak przyszedł do MLS, to każdy mówił, że jest tu dla kasy i biznesu. Ale dzisiaj widzimy, że to również sportowo był bardzo dobry wybór. Messi znakomicie wygląda mundialu, strzela niemal we wszystkich meczach, walczy o tytuł króla strzelców i poprowadził Argentynę do półfinału. Można przecierać oczy, bo mówimy o zawodniku, który ma 39 lat. On do tego turnieju przygotowywał się w MLS. Myślę, że jest w tak dobrej formie również dlatego, że w ostatnich latach obniżył intensywność gry, pomijał niektóre mecze, ale też wiedział, kiedy docisnąć. MLS to rewelacyjna liga dla doświadczonych piłkarzy z dużą jakością, którzy chcą przedłużyć swoją międzynarodową karierę na najwyższym poziomie. Grając w USA możesz zbudować formę, masz kilka wymagających meczów w sezonie, ale też możesz zadbać o regenerację i się nie zarzynać.

Jest pan kolejną osobą, którą pytana o rozwój piłki w USA zaczyna od Messiego. A jak to wygląda na samym dole, wśród dzieci? Moja próba jest minimalna, ale będąc w Central Parku widziałem kilkulatków, którzy grają na małe bramki. Są boiska do kosza, do baseballa, ale do piłki też. I wcale nie stoją puste.

- Jak przyjechałem tutaj 30 lat temu, to trudno było spotkać na ulicy kogoś z piłką do nogi albo w piłkarskiej koszulce. Tylko koszykówka albo baseball. Teraz się to zmieniło. I znowu wracam do Messiego, bo w dużej mierze to Inter Miami zmienia dzisiaj kulturę piłki nożnej w USA. Nie tylko poprzez pierwszą drużynę. Wiedziałem wiele meczów ich drużyn U-8, U-10 czy U-15. Każda z nich wchodziła na boisko jak po swoje. Ci chłopcy nie przyjeżdżają na turnieje, żeby się kumplować. Oni przyjeżdżają wygrać. To się czasami objawia butą, bo dzieciaki mają jeszcze problem, by wyważyć, gdzie kończy się pewność siebie, a zaczyna arogancja, ale ten charakter jest u nich niesamowity. Oni są dumni z tej różowej koszulki, w której na co dzień gra też Messi czy Luis Suarez. Już oni rozumieją, że "it's all about business".

Mówił o tym Mauricio Pochettino, że Messi był potrzebny, żeby amerykańscy piłkarze nauczyli się na poważnie rywalizować. On dyktuje poziom swoim kolegom, pracownikom klubu, ale też rywalom.

- Dokładnie. Ostatnie lata są bardzo dobre dla piłki w USA. Messi, mundial, wcześniej Klubowe Mistrzostwa Świata. Ale piłka nigdy nie będzie sportem numer jeden w Stanach. I im szybciej wszyscy to zrozumieją, tym lepiej dla samej dyscypliny. Koszykówka, baseball, futbol amerykański są dyscyplinami, które są zakorzenione w rodzinach. Pradziadek kibicował New York Jets, drużynie futbolu amerykańskiego, później dziadek i ojciec, więc ty też jesteś kibicem New York Jets. To nie jest coś, co możesz sobie wybrać. To element tradycji. Piłka elementem tej amerykańskiej tradycji nie jest, ale trzeba przy tym zauważyć, że dla emigrantów z Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej czy Europy jest sportem najważniejszym ze wszystkich.

My, Polacy, mamy na tym mundialu tylko jeden zespół – ten sędziowski. Odrzucając jednak patriotyczne spojrzenie, rozstrzygnijmy: Szymon Marciniak powinien pokazać czerwoną kartkę Messiemu w meczu z Argentyną?

- Nie, bo intensywność tego kontaktu była minimalna. Obaj zawodnicy poruszali się w tym samym kierunku. Algierczyk już się przewracał, już się kładł, a za nim był Messi, który go popchnął rękami i wszedł kolanem. No i ten się przewrócił. W ostatniej fazie Messi kładł swoją stopę na jego nodze, więc jak zrobisz zdjęcia albo stop-klatkę, to wygląda źle. Ale jak zobaczysz cały kontakt, to dostrzeżesz, że Messi wycofywał tę nogę. To sugeruje całkowitą przypadkowość. A jeśli jest to wejście przypadkowe, to nie dajesz czerwonej kartki. Nieważne, kim jest ten zawodnik, który fauluje. Nie byłoby fair dla tego sportu, gdyby za takie wejścia pokazywać czerwone kartki. Ja bym pewnie skłaniał się w kierunku żółtej kartki. Ale też pamiętajmy - ja nigdy nie sędziowałem na mistrzostwach świata. Finał widziałem w telewizji. Zresztą, Pierluigi Collina też nie widział powodu, by w tej sytuacji dawać czerwoną kartkę. Nie rozumiał całej tej afery. Zresztą, to mnie boli, jak Szymon jest traktowany w mediach.

Polskich czy światowych?

- Myślałem o polskich. Na świecie jest około 8,5 miliarda ludzi. Połowa z nich to fani piłki nożnej. Na świecie jest więcej osób w jakimś stopniu zainteresowanych piłką niż chrześcijan. Mieliśmy dotychczas 22 finały mistrzostw świata. Ośmiu sędziów, którzy prowadzili te finały, jeszcze żyje. Ale tylko jeden wciąż sędziuje. Tylko jeden. Zastanówmy się nad tym.

Nie łudzę się jednak. Ludzie to przeczytają, a na koniec i tak napiszą komentarz, że Marciniak jest ch*****. Mamy takie coś, że lubimy swoich deprecjonować. Szymon podejmuje dobre decyzje, Collina go klepie po plecach, a Polacy mu piszą, że jest "sprzedawczykiem". To mi się nie mieści w głowie.

Musi to być frustrujące. Myślę chociażby o sytuacji z końcówki meczu Iran - Egipt z nieuznanym golem dla Iranu. Część kibiców wiesza na Marciniaku psy na podstawie źle wyrysowanej linii spalonego - poprowadzonej od niewłaściwego piłkarza, niezgodnie z przepisami. I to idzie w świat.

- Szymon jest odporny na takie rzeczy, nie przejmuje się tym. Wiem też, jaki on i jego zespół mają warsztat. Wiem, jak pracują. Ale ludzie nie mają chociażby pojęcia, jak wygląda pobyt sędziów na takim mundialu. Oni są od półtora miesiąca bez swoich rodzin, w jednym i tym samym hotelu, codziennie ta sama rutyna: trening, odprawa, odpoczynek. Te same posiłki, te same twarze dookoła. To naprawdę może się znudzić. Ale oni czują, że reprezentują Polskę. Tomek Listkiewicz od początku pobytu ma w pokoju rozwieszoną polską flagę. Dla Adama Kupsika to jest pierwszy mundial, więc tym bardziej to wszystko przeżywa. Tomek Kwiatkowski ma gorzej, bo centrum VAR jest w Dallas, więc siedzi tam sam, bo cała reszta sędziów jest w Miami. Ale łączą się z nim, rozmawiają, bo są drużyną. A Szymon stoi na czele tego wszystkiego. W ostatnim czasie walczył z kontuzjami i robił operację, byle zdążyć na ten mundial, bo było jasne, że jeśli on nie pojedzie, to jego asystenci też zostaną w domu. Duża odpowiedzialność. Los czterech karier na plecach. Poza tym - on cztery lata temu wybitnie posędziował najlepszy finał mistrzostw świata w historii, ale dalej jest aktywny. Nie skończył, tylko harował, żeby znowu tutaj być.

A jak podobało się panu jego sędziowanie na tym mundialu? Miał dotychczas wspomniane dwa mecze: Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem.

- Argentyna z Algierą to był dosyć jednostronny mecz. Sytuacja, o której mówiliśmy, wzbudziła emocje wśród piknikowych kibiców, ale nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby w tej sytuacji pokazywać czerwonej kartki. Drugi mecz pokazał z kolei, że Szymon jest absolutnie najlepszy na świecie w zarządzaniu zawodnikami. To jest geniusz w tym aspekcie. Jestem na kilku grupach z sędziami, na których wysyłaliśmy sobie klipy z jego decyzjami z tego spotkania. To jest poziom nieosiągalny.

Co ma pan na myśli? Wielokrotnie słyszymy, że Marciniak najlepiej zarządza meczem. Ale co to w praktyce znaczy?

- Nie będę opowiadał. Pokażę nagranie. Jeden z tych plików, które wylądowały na grupie. [Sibiga wyciąga telefon i po chwili włącza nagranie z meczu Iran – Egipt. Pokazuje akcję z 92. minuty, w której Mohanad Lasheen fauluje rywala i dostaje żółtą kartkę]. I teraz niech pan spojrzy. Szymon pokazuje żółtą, a inny zawodnik Egiptu protestuje, bo wie, że Lasheen jest zagrożony i nie zagra w kolejnym meczu. Szymon do niego podchodzi i gość momentalnie gaśnie. Odsuwa się, nie ma już żadnych pretensji, mową ciała wręcz przeprasza, że się ośmielił. Proszę mi uwierzyć: inni sędziowie sobie to wysyłali z komentarzem, że przecież tak się nie da, że to jest nie do wypracowania. I mają rację. Widzieliśmy chociażby jak Ismailowi Elfathowi wymknął się mecz Urugwaj - Hiszpania i do czego to doprowadziło. Każdy sędzia się z tym zgodzi, że ten parosekundowy fragment pokazuje, jakim artystą jest w swojej dziedzinie Szymon Marciniak.

Zatem, dokąd może dotrzeć na tym mundialu? Wierzy pan w finał?

- W całej historii mundiali nie było kogoś, kto poprowadziłby dwa finały. Nie chcę powiedzieć, że Szymon nie ma przez to szans, bo wyobrażam sobie scenariusz, w którym trafia się tam bardzo trudny mecz, a FIFA chce dokonać bezpiecznego wyboru, więc sięga po niego. On w takiej sytuacji jest numerem jeden, sam się nasuwa. W USA mówi się, że najlepsi sędziowie są "predictable", czyli przewidywalni. W normalnym życiu może to być wadą, bo lubimy ludzi oryginalnych, ale w sędziowaniu trudno o piękniejszy komplement. Stawiasz na danego sędziego i wiesz, co się wydarzy. I z Szymonem właśnie tak jest. Ale myślę, że dla sędziego, który już prowadził jeden finał, później nawet mecz o trzecie miejsce czy półfinał, jest gigantycznym osiągnięciem.

A kto jest konkurentem dla Marciniaka?

- Zależy oczywiście jak ułoży się mundial i kto w tym finale zagra, ale może Alireza Faghani albo Slavko Vincić? Podobał mi się też spokój i pewność siebie Michaela Olivera, ale jego już na tym mundialu nie ma. I znów: to bardzo dobry sędzia, ale nie potrafiłby zrobić tego samego, co Szymon w meczu Egiptu, czyli spojrzeć na zawodnika w taki sposób, żeby to wystarczyło.

Zostańmy przy Polakach. Co czeka Roberta Lewandowskiego w USA?

- Ten transfer to rewelacyjny pomysł. Podobnie jak Messi - dostanie mniejszą intensywność i będzie gwiazdą ligi, więc podejrzewam, że tym ruchem może przedłużyć sobie karierę, również reprezentacyjną. Będzie się na pewno mierzył z pogodą w Chicago, bo potrafi tam być naprawdę paskudnie i zimno. Ale to i tak lepsze niż Arabia Saudyjska, która jest trochę jak złota klatka. Słyszałem o zawodniku, który mimo ważnego kontraktu został z dnia na dzień odsunięty od drużyny. Miał jeszcze umowę ważną przez trzy miesiące, więc chciał, żeby klub wypłacił mu pieniądze. Ale klub wiedział, że ma za granicą żonę, która jest w ciąży, więc go zaszantażował, że jeśli do niej wyjdzie, to oni potraktują to jako złamanie kontraktu. Efekt był taki, że siedział trzy miesiące w hotelu, bo nie pozwalali mu nawet trenować, i czekał na koniec umowy. Miał wybór: albo wyjazd do żony i zerwanie kontraktu z jego winy albo żona w ciąży zostaje na trzy miesiące sama. Nieludzkie traktowanie.

A co spotka Lewandowskiego konkretnie w Chicago Fire?

- Będzie miał ciekawego trenera, bo Gregg Berhalter, mimo że wcześniej nie wyszło mu z reprezentacją, ma wiele pomysłów, cały czas szuka inspiracji i unowocześnia klub. Na pewno dostosuje taktykę do Roberta. Jakimś wyzwaniem będą dla niego podróże na mecze. Duże odległości, różnice czasu. Klimat też robi różnicę. Wyobraź sobie, że wylatujesz w marcu z Chicago, gdzie masz ujemne temperatury i śnieg, a lądujesz w Miami, gdzie jest upał i wilgoć. Trudno się przestawić. Inaczej się oddycha podczas meczu.

A życiowo?

- Nie będzie aż tak często rozpoznawany jak w Europie. Jeśli w Barcelonie czy w Monachium miał dość tej sławy i bycia zaczepianym, to w USA powinno mu się żyć swobodniej. Tutaj jest inna kultura poszanowania prywatności. Musisz być gwiazdą Hollywood, żeby ktoś podszedł do ciebie na ulicy. Poza tym, piłkarze nie są aż tak rozpoznawalni. W Nowym Jorku grał kiedyś Raul. I opowiadał, że najbardziej doceniał to, że był anonimowy i nikt go nie zaczepiał. Jeździł sobie metrem po mieście i nikt do niego nie podchodził. Raz tylko jakiś facet stwierdził, że wygląda zupełnie jak Raul, taki piłkarz z Hiszpanii. A że Raul był akurat w dobrym humorze, to przyznał się kim jest. Na to ten gość, że to niemożliwe, że ma spadać. I dopiero wyciągnął jakiś dokument, który to potwierdzał. Ale żeby nie szukać tak daleko - Lamine Yamal na tym mundialu poszedł na zakupy do marketu i też nikt mu nie przeszkadzał. W Europie nie do wyobrażenia.