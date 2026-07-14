Ibrahimović apeluje do Tuchela. "Mają o jednego zawodnika mniej"

Przed Anglikami półfinał mistrzostw świata. "Synowie Albionu" awansowali do tego etapu rozgrywek po zwycięskiej dogrywce z reprezentacją Norwegii (2:1), dwie bramki zdobył Jude Bellingham. Mimo sukcesu gra podopiecznych Tuchela budziła pewne wątpliwości, duży problem kadrowy wytknął m.in. komentujący turniej dla Fox, Zlatan Ibrahimović.

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Ibrahimović apeluje do Tuchela. "Błąka się po boisku"

Legendarny Szwed szczególnie krytycznie ocenił grę Noniego Maduekę. Ibrahimović zasugerował Tuchelowi wprost, że wystawianie ofensywnego zawodnika nie jest najlepszym pomysłem, a "Synowie Albionu" z nim w składzie grają w osłabieniu.

"Mam wrażenie, że Anglia gra z jednym zawodnikiem mniej, gdy Madueke jest na boisku" - komentuje cytowany przez hiszpański dziennik "Sport" Szwed.

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"Za każdym razem, gdy otrzymuje piłkę, podejmuje złą decyzję. Po prostu błąka się po boisku. Nawet przerwa na wodę mu nie pomogła. Gra, ale nie angażuje się w grę. Anglia gra w dziesiątkę" - dodaje Ibrahimović.

Tak Ibrahimović uzasadnia krytykę Maduekę. "Kabel spisuje się lepiej"

Ibrahimović stwierdził, że Anglikowi brakuje formy meczowej. Zawodnik Arsenalu zdaniem Szweda absolutnie nic nie robi na boisku. Były napastnik stwierdził nawet, że lepiej od ofensywnego piłkarza spisuje się... "kabel kamery".

"Nie zagrał aż tak dużo minut i to widać. Nic nie zrobił przez pierwsze 45 minut. Jest na boisku, ale nie angażuje się w grę. Anglia ma o jednego zawodnika mniej. Jeśli piłka trafiła w kabel kamery, to kabel spisał się lepiej niż Madueke" - podkreśla żartobliwie Ibrahimović.

Zachwycony występem swoich podopiecznych nie był sam trener Tuchel. Piłkarze reagowali w zróżnicowany sposób na wypowiedź selekcjonera. Pełne zrozumienie wykazał Harry Kane, na kontrze znalazł się Jude Bellingham. Anglia zagra z Argentyną w środę, 15 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.