Tyle Haaland wydał na prezenty dla kolegów

Norwegowie powrócili na mistrzostwa świata po 28 latach przerwy. W swoim tegorocznym występie pokonali w fazie grupowej Irak oraz Senegal, a także przegrali z Francją. W fazie pucharowej natomiast odprawili z kwitkiem Wybrzeże Kości Słoniowej i Brazylię. W ćwierćfinale przeciwko Anglii pożegnali się z rywalizacją po dogrywce i niemałych kontrowersjach.

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Niecodzienne zakupy Norwegów w Dallas

W poniedziałek, 13 lipca reprezentacja Norwegii powróciła do swojego kraju. Przywitanie piłkarzy pod Pałacem Królewskim z udziałem następcy tronu, Haakona zrobiło niesamowite wrażenie. 90 tysięcy kibiców wspólnie z podopiecznymi Stale Solbakkena imitowało słynne już wiosłowanie, które stało się w ostatnich tygodniach nierozłącznym elementem dopingu w wykonaniu skandynawskich kibiców na meczach ich ulubieńców. Ta forma dopingu "rozlała się" na cały świat, dzięki czemu kojarzona jest właśnie z ćwierćfinalistami mundialu.

To nie jedyna ciekawostka dotycząca norweskiej ekipy. Jak poinformował portal "TMZ.com", Erling Haaland wziął swoich kolegów z drużyny na zakupy w sklepie w stylu Dzikiego Zachodu w trakcie pobytu w Dallas. Snajper Manchesteru City oraz zdobywca siedmiu bramek na tych mistrzostwach zapłacił za wszystkie zakupy, przez co uzbierała się niemała kwota około 10 000 dolarów.

Wśród pamiątek znalazły się czapki z szopów, buty, koszule, paski, pluszowe wiewiórki czy czapki z szopów w cenach od 450 do 750 dolarów. Sam zainteresowany nabył dla siebie pluszowego szopa, z którym zdjęcie opublikował na "Instagramie".

Portal pozyskał także informacje od właściciela sklepu. Ten zdradził, iż norweska ekipa spędziła w jego sklepie blisko półtorej godziny.