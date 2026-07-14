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Yamal skomentował skandal przed meczem Hiszpanii. Stanowcza reakcja

Chyba nikt nie spodziewał się tego, że Mariano Rajoy, były premier Hiszpanii, wywoła tak duży skandal przed meczem jego rodaków z Francją w półfinale mundialu. Polityk stwierdził, że "Trójkolorowi" mają silną reprezentację, ale brakuje w niej Francuzów. Na jego słowa zareagował nawet Lamine Yamal.
Lamine Yamal
GARY VASQUEZ / IMAGN IMAGES via Reuters

Mariano Rajoy w felietonie dla "El Debate" napisał, że reprezentacja Francji dysponuje piekielnie silną kadrą, ale brak w niej Francuzów. Chyba sam nie spodziewał się tego, iż jego słowa staną się głównym tematem na konferencjach prasowych przed hitowym starciem w półfinale mundialu. Rajoya zdążyły już skrytykować francuskie media, ambasada Francji w Hiszpanii, czy też obecny premier Hiszpanii. 

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Yamal ze stanowczą odpowiedzią. "Nie będę więcej mówił"

"Nie chcąc wdawać się w polemikę, warto przypomnieć fakty. Wszyscy piłkarze reprezentacji Francji są Francuzami. Spośród 26 zawodników 23 urodziło się we Francji, a trzej pozostali, choć przyszli na świat poza jej granicami, również są Francuzami" - przekazała w oficjalnym komunikacie ambasada Francji w Hiszpanii.

"Są tacy, którzy wciąż oceniają przynależność do narodu przez pryzmat nazwiska, miejsca urodzenia czy koloru skóry. Inni mierzą ją przywiązaniem do kraju i gotowością do wnoszenia wkładu w jego rozwój, czyli grając w piłkę nożną, opiekując się naszymi seniorami czy prowadząc własne firmy. Hiszpania należy do tych, którzy ją kochają i pracują dla jej dobra. Nie do tych, którzy przynoszą jej wstyd ksenofobicznymi wypowiedziami. Francjo, do zobaczenia w półfinale. Niech wygra lepszy i niech przegra rasizm" - napisał z kolei w mediach społecznościowych obecny premier Hiszpanii.

Słowa Rajoya były poruszane również wśród piłkarzy Francji i Hiszpanii. Ze swoim rodakiem nie zgadzają się choćby Pau Cubarsi i Borja Iglesias. Stanowczo na jego temat wypowiedział się także Lamine Yamal.

- We wtorek rozegramy jeden z najpiękniejszych meczów, jakie mogą się odbyć na mistrzostwach świata, i nie sądzę, żeby warto było o tym [rasistowskich uwagach - przyp.red.] mówić. Ale jeśli piłka nożna ma jakąkolwiek korzyść, to jest to możliwość promowania integracji ze społeczeństwem. Francja i my jesteśmy tego doskonałymi przykładami. Nie będę więcej mówił o tym, co powiedział ten człowiek - powiedział skrzydłowy mistrzów Europy, cytowany przez RMC Sport. 

Yamal i Hiszpania mają patent na Francję

Hiszpania nie jest stawiana w roli faworyta przed potyczką z Francją, ale w ostatnich dwóch spotkaniach z tym rywalem zwyciężała. Mowa o półfinale mistrzostw Europy (2024) i półfinale Ligi Narodów (2025). Najpierw "La Furia Roja" triumfowała 2:1, a później 5:4. 

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W obu spotkaniach do siatki trafiał Yamal. Najpierw zanotował pięknego gola w półfinale Euro, a w rozgrywkach Ligi Narodów zdobył dwie bramki. 

Mecz Francja - Hiszpania rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

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