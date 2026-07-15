Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran. Tylko te dwa mecze sędziował na tegorocznych MŚ Szymon Marciniak. Oba odbyły się w fazie grupowej. Potem Pierluigi Collina zrezygnował z polskiego sędziego. Właśnie, zrezygnował, czy może daje mu odpocząć, by zaangażować go do tych najważniejszych meczów? W półfinale na pewno go nie zobaczymy, ale kto wie, może pojawi się na boisku w meczu o trzecie miejsce, a może i w finale? Choć ta druga opcja wciąż jest realna, to zdaniem wielu, wydaje się mniej prawdopodobna. W końcu Polak sędziował decydujący o tytule mecz przed czterema laty. I mimo że nasz rodak poradził sobie znakomicie, to takiego zaszczytu raczej nie dostaje się dwa razy z rzędu...

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Oto, co Michałowi Listkiewiczowi podpowiada intuicja ws. Marciniaka. "Ufam Collinie"

A co na temat szans Marciniaka na jeszcze jeden występ na MŚ 2026 mówi Michał Listkiewicz? Co podpowiada mu intuicja? Czy polski sędzia poprowadzi jeszcze mecz na tym turnieju? Listkiewicz przyznał w rozmowie z Interią, że na to składa się wiele czynników, m.in. jakie zespoły zagrają w finale, pewne względy geopolityczne. Mimo wszystko podzielił się swego rodzaju przeczuciem.

- [Posędziuje, przyp. red.] mecz o trzecie miejsce. Tak coś mi mówi, ale poczekajmy. Ja ufam Collinie, że wybierze po prostu najlepiej dla turnieju. I też dla siebie oraz dla reputacji - stwierdził były arbiter. Zaznaczył, że oczywiście to tylko jego przypuszczenia, nie ma żadnej konkretnej wiedzy czy przecieków w tej sprawie. Oczywiście jego zdaniem logiczna jest również opcja, że Marciniak jest oszczędzany właśnie na finał.

- W tym też coś jest. Tym bardziej, że Collina prosił Szymona, żeby się nie eksploatował na meczach europejskich. (...) Gdyby Włoch nie zakładał Szymona w fazie finałowej, na pewno wykorzystałby go wcześniej, czyli w 1/8 czy w ćwierćfinałach - dodawał Listkiewicz.

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Koniec przygody Marciniaka z MŚ też jest możliwy

Polacy nie biorą właściwie pod uwagę, że Marciniak nie wystąpi już na MŚ 2026. Listkiewicz studzi jednak emocje. - Cóż, sytuacja jest taka, że pan Pierluigi Collina, który jest szefem sędziów i o wszystkim decyduje, ma moim zdaniem cztery asy w talii. Szymon oczywiście jest w tym gronie, nawet powiedziałbym, że może jest asem kier, ale które asy wyciągnie z rękawa Collina, to już trudno powiedzieć. On lubi zaskakiwać i może się tak zdarzyć, że Szymon już nie dostanie meczu. Też jest to możliwe, po prostu trzeba być realistą - dodawał.

- Szymon i tak jest już wielkim zwycięzcą, bo być pod rząd na trzech mundialach, to w historii nie tylko polskiego, ale i światowego sędziowania jest ewenement - podkreślał Listkiewicz. Pozostaje nam czekać na oficjalną decyzję w sprawie składu sędziowskiego na mecz finałowy i o trzecie miejsce. Wkrótce poznamy również skład drużyn, które wystąpią w tych spotkaniach. Przed nami półfinały. Już we wtorek, 14 lipca, Hiszpania zagra z Francją. Dzień później Anglia zmierzy się z Argentyną. Relację tekstową z tych meczów przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Początek obu starć o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy!