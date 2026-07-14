Grzmi o tym, co dzieje się na mundialu. "Jeden wielki przekręt"

Trwające mistrzostwa świata oprócz wielkich emocji sportowych dostarczają wielu kontrowersji za sprawą działań FIFA i decyzji arbitrów. Były reprezentant Polski, Jacek Bąk stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że to właśnie praca sędziów stanowi największy problem tegorocznej imprezy.

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- Największym problemem tych mistrzostw są sędziowie i o nich mówi się najwięcej. Co oni wyprawiają, to jakaś masakra. To są „piłkarskie jaja", a nie mundial. Jest VAR, czujniki w piłkach, a ja odnoszę wrażenie, że to wszystko jest tylko po to, aby pokierować meczem tak, aby zakończył się odpowiednim wynikiem. To jest morderstwo piłki nożnej. Jeden wielki przekręt. Kiedyś nie mogłem zasnąć po obejrzanym meczu z emocji sportowych, a teraz nie mogę zasnąć, bo się trzęsę z powodu sędziów - stwierdził w rozmowie z PAP Jacek Bąk.

"To jest jakiś kosmos absurdu"

Legendarny polski defensor skomentował też zamieszania wokół czerwonej kartki dla Folarina Balogunu. Amerykanin został wyrzucony z boiska, ale po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa ostatecznie FIFA podjęła decyzję o zawieszeniu jego kary, napastnik mógł zagrać dzięki temu w meczu 1/8 finału z Belgią. Na niewiele się to zdało, rywale wygrali 4:1.

- Jak to w ogóle jest możliwe? Bezpośrednia czerwona kartka z automatu oznacza pauzę w przynajmniej jednym meczu. A co mamy? Prezydent Donald Trump dzwoni do szefa FIFA Gianniego Infantino i nagle ten piłkarz może grać. To jest jakiś kosmos absurdu. To jest kabaret, a nie mistrzostwa świata. Przekręt goni przekręt. Ten cały Infantino powinien zostać usunięty i to natychmiast. Robi, co chce i śmieje się wszystkim w oczy. Jak to możliwe, że świat piłki nożnej nie reaguje? - grzmi Bąk.

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Czy Argentyna może liczyć na wsparcie sędziów? Bąk komentuje

Zdaniem byłego obrońcy m.in. Lecha Poznań czy Olympique Lyon dość widoczne wsparcie od arbitrów otrzymuje reprezentacja Argentyny. Decyzje zapadają zazwyczaj na korzyść wciąż obecnych mistrzów świata. Dostało się też Szymonowi Marciniakowi, który nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu w pierwszym meczu turnieju.

- Proszę zwrócić uwagę, że niemal w każdym meczu Argentyny były jakieś obiekcje i to zawsze na jej korzyść. A to brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego w pierwszym spotkaniu, prowadzonym przez Szymona Marciniaka, a to cofnięty gol dla Egiptu, to wreszcie czerwona kartka dla Szwajcara w ćwierćfinale. Nie liczyłem, ale chyba żadna inna drużyna nie miała tylu rzutów karnych na tych mistrzostwach. Nie chcę mówić, że gdyby nie pomoc sędziów, to Argentyna by się nie znalazła w „czwórce", bo to przecież mocna drużyna, ale można odnieść wrażenie, że ma wsparcie i ktoś nad nimi czuwa - powiedział PAP Jacek Bąk.

Poznaliśmy już sędziów półfinałów mistrzostw świata. Zabrakło wśród nich Szymona Marciniaka, nie wiadomo czy polski arbiter będzie brany pod uwagę przy meczach o medale.