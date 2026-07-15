Rewolucyjny pomysł selekcjonera Argentyny. Zrobi wszystko, by pokonać Anglię

- Nareszcie wracamy na swoje miejsce. Po 24 latach oczekiwania – mówił z dumą pomocnik Javier Mascherano. Był 5 lipca 2014 roku, w Brasilii Albicelestes pokonali Belgię 1:0 po golu Gonzalo Higuaina i awansowali do półfinału mistrzostw świata. Poprzednio byli na tym poziomie w 1990 roku we Włoszech, z Diego Maradoną w składzie. Przegrali potem finał z Niemcami 0:1, po kontrowersyjnym rzucie karnym w 85. min.

Nadeszły później wieki ciemne, gdy piłkarze Argentyny notorycznie zawodzili swoich kibiców. W USA w 1994 i we Francji w 1998 odpadli w 1/8 finału, w Korei i Japonii (2002) nie wyszli z grupy, w Niemczech i RPA (2006 i 2010) dotarli do ćwierćfinału, by w Brazylii wrócić wreszcie do strefy medalowej. Skończyło się na wicemistrzostwie świata, po porażce z Niemcami w finale 0:1. Tym razem po dogrywce i bez kontrowersji.

Tamte 24 lata oczekiwania na sukces głęboko kontrastują z teraźniejszością. Od 2019 roku Argentyna nie przegrała meczu w fazie pucharowej wielkiego turnieju. Wygrała Copa America 2021, mundial w Katarze i ponownie mistrzostwa Ameryki dwa lata temu. Doliczając do tego spotkania z Republiką Zielonego Przylądka, Egiptem i Szwajcarią na trwającym właśnie turnieju, daje to 13 kolejnych zwycięstw. Można do nich doliczyć triumf w meczu nazywanym Finalissima (pojedynek mistrzów Ameryki Płd. i Europy) nad Włochami w 2022 roku.

Wszystko to robota piłkarzy Lionela Scaloniego – selekcjonera, który rozpoczynał pracę z etykietą "tymczasowy". Trener bez doświadczenia zbudował drużynę wokół Leo Messiego. Rodrigo de Paul pełni rolę jego ochroniarza, w której świetnie się sprawdzał - do niedawna. Na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku pomocnik Interu Miami jest cieniem siebie. Zmienić go czy zostawić w podstawowej jedenastce? Nad tym Scaloni zastanawia się przed środowym półfinałem z Anglikami.

Obrońcy tytułu wyglądają na zespół przemęczony, w stanie bliskim sportowej agonii. Z Republiką Zielonego Przylądka i Szwajcarią grali dogrywki, z Egiptem odwrócili losy meczu, w którym do 79. min przegrywali 0:2. Przez ostatnie siedem lat zespół posiadł umiejętność cierpienia na boisku i wygrywania, nawet będąc daleko od szczytu formy. Tej woli przetrwania mogą obawiać się wszyscy rywale Argentyny. Także Anglicy w środowym półfinale mundialu.

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Leo Messi, który w reprezentacji zadebiutował dwie dekady temu, nigdy nie grał przeciwko Anglii. Ostatni raz obydwa zespoły zmierzyły się towarzysko w 2005 roku. Lepsi byli Anglicy. Wcześniej, w 1986 roku na mundialu w Meksyku, Argentyna zwyciężyła w ćwierćfinale po dwóch golach Maradony, w tym pierwszym zdobytym ręką. W Argentynie odebrano to jako sprawiedliwy rewanż za wojnę o wygraną przez Anglików Falklandy, w Anglii uznano za skandaliczne oszustwo.

Potem oba zespoły zmierzyły się na mundialu we Francji w 1998 roku, gdzie Argentyna wygrała po serii rzutów karnych, w 1/8 finału. Anglicy grubo ponad godzinę grali w dziesiątkę, po tym jak Diego Simeone sprowokował do faulu Davida Beckhama. Anglik wziął rewanż w 2002 roku w Japonii. Jego gol dał Anglii triumf w fazie grupowej. Albicelestes prowadził wtedy Marcelo Bielsa, trener, który z tych mistrzostw również wrócił po fazie grupowej, tym razem z Urugwajem.

Scaloni chłodzi rozgrzane głowy

Nabrzmiała historia rywalizacji Argentyny z Anglią odżywa dziś, choć poproszony o komentarz Scaloni zaznaczał, że to tylko mecz piłkarski. Nic więcej. Prawda jest jednak taka, że choć oba zespoły rywalizowały ze sobą na mundialach pięciokrotnie, nigdy dotąd stawką nie był finał. A tak będzie w środę w Atlancie. Argentyna gra między innymi o to, by mecz o złoto nie stał się wewnętrzną sprawą drużyn z Europy. Przedłużający się kryzys Brazylii zachwiał równowagą między dwoma najsilniejszymi piłkarsko kontynentami.

Każda bardziej wyrazista wypowiedź na temat tego meczu wywołuje głębokie poruszenie. Taka jak stwierdzenie Ashley’a Cole’a, byłego reprezentanta Anglii, że „Messiego trzeba wysłać spać". Były reprezentant Anglii mówi, że w kościach czuje zwycięstwo, to jednak argument mało racjonalny.

Scaloni przyznaje, że jego drużyna musi zagrać w środę dużo lepiej niż dotychczas, ale także Thomas Tuchel, niemiecki selekcjoner Anglików, narzekał na postawę swojej drużyny w ćwierćfinale z Norwegią. Nazwał zwycięstwo 2:1 szczęśliwym, wytykał piłkarzom, że popełnili masę błędów. Zdobywca dwóch goli, Jude Bellingham, odpowiedział dość ostro: - On chyba nigdy nie grał w tak ciężkich warunkach, z rywalami takimi jak Haaland, Odegaard, Nusa, Sørloth. Nie zawsze da się grać szybko i wymieniać tysiąc podań. Czasami trzeba wygrać brzydko i to nam się udało.

Kolejny po Cole'u były reprezentant Anglii, Gary Neville, zwraca uwagę na parę argentyńskich stoperów Cristian Romero – Lisandro Martinez. Nie bardzo wie jednak, jak ich ocenić, bo raz wyglądają jak najlepsza para środkowych obrońców na mundialu, a innym razem gubią się i popełniają dziecinne błędy. Oczywiście wszyscy spodziewają się, że taki rywal jak Anglia i stawka meczu wykrzeszą z graczy Scaloniego ich najlepszą wersję. Tylko czy to wystarczy na rozpędzonych Anglików, którzy, w odróżnieniu od graczy Scaloniego, fizycznie wyglądają bardzo dobrze?

Wysłannik argentyńskiego dziennik "La Nacion" donosi, że selekcjoner Albicelestes rozważa zmiany w ustawieniu zespołu. A przecież nie jest łatwo zmieniać drużynę, która osiągnęła więcej niż jakakolwiek inna w historii argentyńskiej piłki. A jednak Scaloni myśli nad ustawieniem 5-3-2 zamiast 4-4-2. Pomocnika De Paula miałby zastąpić inny weteran – obrońca Nicolas Otamendi. Pięcioosobowa linia obrony zyskałaby na solidności, co w meczu z rozpędzonymi Anglikami mogłoby okazać się kluczowe.

Anglia czeka na powrót do finału mistrzostw świata od 60 lat. Argentyna broni tytułu z Kataru. To ogromna różnica na korzyść drużyny Scaloniego. Są podstawy, by twierdzić, że z czwórki półfinalistów trwającego turnieju obrońcy tytułu są w najsłabszej dyspozycji. Wciąż mają jednak swoje atuty: Leo Messi i Julian Alvarez są w stanie rozbić każdą defensywę.

Trudno przewidzieć, jakie ostateczne decyzje podejmie selekcjoner aktualnych mistrzów świata. Z tak trudnym rywalem jak Anglia, Argentyna jeszcze nie grała na tych mistrzostwach. Ale i drużyna Tuchela nie zmierzyła się jeszcze z przeciwnikiem tak wielkim. Co okaże się w środę decydujące: forma strzelecka Harry’ego Kane’a i Jude’a Bellinghama, czy jednak geniusz Leo Messiego?