Dla podopiecznych Luisa de la Fuente mundial za Oceanem układa się w najlepszy możliwy sposób. Choć nie uniknęli oni wpadki, remisując w pierwszym meczu fazy grupowej z Republiką Zielonego Przylądka 0:0, to w kolejnych spotkaniach udowadniali swoją wyższość nad rywalami. W fazie pucharowej odprawili z turnieju Austrię, Portugalię oraz Belgię.

REKLAMA

Zobacz wideo

Fatalny wynik hiszpańskiego sędziego

W tle sportowych wyników piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego jawi się obecność sędziów z tego kraju na mundialu. Do rozstrzygania spotkań FIFA powołała jedno arbitra z Hiszpanii, którym był Alejandro Jose Hernandez Hernandez. Sęk w tym, iż spośród stu spotkań rozegranych na MŚ 43-latek rozstrzygał zaledwie jedno - pojedynek Brazylii z Haiti. Tak słaby wynik dla sędziego z tego kraju to porażka federacji. Prócz niego po jednym spotkaniu na mundialu sędziowali arbitrzy rodem z Chile, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mauretanii oraz Paragwaju.

"Katastrofa na Mundialu dla hiszpańskich sędziów. Po całkowitym braku obecności na Klubowych Mistrzostwach Świata 2025, ich jedyny przedstawiciel, Hernández Hernández opuszcza Mundial 2026 z jednym meczem fazy grupowej (Brazylia-Haiti). To całkowite upokorzenie i jasny sygnał od FIFA do CTA: wasz międzynarodowy prestiż leży na ziemi. Sędzia z dowolnej ligi na świecie, choćby najmniejszej, budzi większe zaufanie niż wasi ludzie." - pisze na platformie "X.com" MisterChip.

Wśród zespołów sędziowskich najwięcej spotkań (po siedem) poprowadzili arbitrzy z takich krajów jak Argentyna, Francja, Anglia oraz Brazylia.

Nasz jedynak w stawce, Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań: Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Polak wciąż pozostaje w grze o obsadę na mecze o medale. FIFA zdecydowała, iż w półfinałowych starciach nie obejrzymy arbitra głównego ostatniego finału MŚ w Katarze.