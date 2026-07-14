Wskazali najlepszego piłkarza mistrzostw świata 2026

Już we wtorkowy wieczór jedna z drużyn: Hiszpania lub Francja cieszyć się będzie z awansu do finału mistrzostw świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Drugiego uczestnika decydującego o trofeum spotkania poznamy 24 godziny później, spośród dwójki: Argentyna lub Anglia.

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Zacięta walka o koronę króla strzelców

W trakcie tego mundialu nie zawodzą faworyci. Wśród nich prym wiodą Leo Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane czy Jude Bellingham. W szeregach "La Furia Roja" trudno znaleźć jednego konkretnego lidera zespołu, niemniej jednak Luis de la Fuente stworzył na tyle solidną drużynę, stanowiącą zgrany kolektyw, że nieco niższa dyspozycja Lamine'a Yamala nie stanowi większego problemu.

Wspomnianą wyżej "czwórkę" łączy m.in. klasyfikacja strzelców, w której kapitan "Trójkolorowych" przewodzi z dorobkiem ośmiu bramek oraz trzech asyst. Taką samą liczbę goli zdobył Messi, lecz w jego przypadku należy doliczyć dwa końcowe podania. Między wspomnianą dwójkę a duet Anglików: Kane oraz Bellingham wkradł się Erling Haaland. Podopieczni Thomasa Tuchela zdobyli po sześć bramek, czyli o jedną mniej od Norwega, który zakończył już swój udział w MŚ.

Najlepsi piłkarze mundialu

Magazyn "The Athletic" przygotował zestawienie dziesięciu najlepszych zawodników, którzy występują, bądź występowali na mundialu. Na jej szczycie znalazł się kapitan "Albicelestes", Leo Messi, tuż przed swoim odpowiednikiem w kadrze Didiera Deschampes'a, Kylianem Mbappe. Na trzecim miejscu ulokowany został Jude Bellingham, za którego plecami znaleźć możemy Harry'ego Kane'a.

Najwyżej sklasyfikowanym piłkarzem, którego nie oglądamy już na boiskach w USA jest Erling Haaland - miejsce piąte. Na szóstej i siódmej lokacie sklasyfikowani zostali dwaj Francuzi: Michael Olise oraz Ousmane Dembele. Ósma pozycja należy do Ashrafa Hakimiego, zaś dziewiąta do Viniciusa Juniora. Dopuero na dziesiątym miejscu możemy znaleźć pierwszego przedstawiciela reprezentacji Hiszpanii, którym jest Aymeric Laporte.

Najlepsza "dziesiątka" mundialu według magazynu "The Athletic":

Lionel Messi (Argentyna); Kylian Mbappe (Francja); Jude Bellingham (Anglia); Harry Kane (Anglia); Erling Haaland (Norwegia); Michael Olise (Francja); Ousmane Dembele (Francja); Ashraf Hakimi (Maroko); Vinicius Junior (Brazylia); Aymeric Laporte (Hiszpania).

Pierwszy półfinał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Francją rozpocznie się we wtorek, 14 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Natomiast Argentyna zmierzy się z Anglią w środę, 15 lipca także o godzinie 21:00. Relacje tekstowe "na żywo" z obydwu spotkań będą dostępne na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.