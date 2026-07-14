Alarm ws. gwiazdy Anglii przed hitem z Argentyną. "Praktycznie niemożliwy"

6 - tyle bramek w dotychczasowych sześciu meczach mistrzostw świata zdobył Jude Bellingham, pomocnik reprezentacji Anglii. Mało tego, 23-letni piłkarz trafił po dwa razy w dwóch ostatnich, bardzo ważnych spotkaniach w fazie pucharowej - najpierw w wygranym 3:2 meczu 1/8 finału z Meksykiem, a potem w ćwierćfinale z Norwegią (2:1 po dogrywce).

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Alarm ws. Bellinghama

Jude Bellingham to lider reprezentacji Anglii, zdecydowanie jeden z jej najważniejszych piłkarzy. W trakcie meczu z Norwegią po jednym z ostrych fauli rywala, upadł na boisko i odczuwał ból. Potem wiele razy widać było, jak trzymał się za lewe ramię. Hiszpański dziennik "Sport" pisze, że jego występ w półfinale z Argentyną jest pod małym znakiem zapytania.

"Podczas meczu kamery telewizyjne wielokrotnie uchwyciły piłkarza Realu Madryt, który wyraźnie odczuwał ból i trzymał się za lewe ramię po ostrym faulu rywala. Nawet po końcowym gwizdku można było zobaczyć, jak podtrzymywał bolące miejsce, rozmawiając z Tuchelem na murawie. Bark już wcześniej sprawiał Bellinghamowi problemy, a ubiegłego lata przeszedł operację, przez którą opuścił pierwsze cztery mecze ligowe Realu" - pisze "Sport".

"Pierwsze sygnały ostrzegawcze pojawiły się podczas jednej z przerw na nawodnienie. Kamery uchwyciły Bellinghama rozmawiającego z członkami sztabu medycznego reprezentacji Anglii, podczas gdy nieustannie pocierał lewe ramię. Nawet gdy Tuchel przekazywał zawodnikom wskazówki z linii bocznej, sprawiał wrażenie wyraźnie odczuwającego dyskomfort. Niepokój nie zniknął też po meczu. Podczas odbierania nagrody dla najlepszego piłkarza meczu Bellingham był widziany, jak rozciągał bark i wielokrotnie dotykał miejsca, które mu dokuczało przez całe spotkanie" - dodaje "Bein Sports".

Angielski Związek Piłki Nożnej nie wydał na razie żadnego komunikatu medycznego na temat stanu zdrowia Bellinghama.

"Jego brak w podstawowym składzie na mecz z Argentyną wydaje się praktycznie niemożliwy, nawet jeśli nadal odczuwa ból. Choć nic nie wskazuje na to, by uraz był poważny, w obozie „Trzech Lwów" wszyscy trzymają kciuki, aby okazało się, że to jedynie drobna dolegliwość" - dodaje "Sport".

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"Jego występ będzie zależał od tego, jak bark zareaguje w najbliższych dniach oraz od wyników badań medycznych przeprowadzonych przed środowym meczem z Argentyną. Biorąc pod uwagę historię tego urazu oraz wyraźny dyskomfort, jaki zawodnik odczuwał podczas spotkania z Norwegią, można się spodziewać, że sztab medyczny reprezentacji Anglii będzie uważnie monitorował jego stan" - podkreśla "Bein Sports".

Początek meczu Anglia - Argentyna w środę, 15 lipca o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.