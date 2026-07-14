O której i gdzie oglądać mecz Francja - Hiszpania na MŚ?

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę! W pierwszym półfinałowym hicie zmierzą się ze sobą reprezentacje Francji oraz Hiszpanii. Fani z niecierpliwością odliczają już minuty do pierwszego gwizdka sędziego Ivana Bartona z Salvadoru, dla którego będzie to czwarte spotkanie - wcześniej sędziował Turcja - Paragwaj (0:1) i Japonia - Szwecja (1:1) w fazie grupowej, a następnie prowadził spotkanie Szwajcaria - Kolumbia, (0:0 i 4:3 po rzutach karnych) w 1/8 finału. Arbitrem VAR ma być Tomasz Kwiatkowski.

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Hiszpania zmierzy się z Francją w półfinale mistrzostw świata

Obie reprezentacje prezentują kapitalną formę. Hiszpanie zaczęli od wpadki z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), a następnie rozbili Arabię Saudyjską (4:0) i pokonali Urugwaj (1:0). W kolejnych rundach Hiszpanie mierzyli się z Austrią (3:0), Portugalią (1:0) i Belgią (2:1). Wyniki tych dwóch ostatnich spotkań rozstrzygnęły się w końcówkach, a strzelcem ostatnich goli był Mikel Merino.

Z kolei Francuzi rozbili rywali w fazie grupowej. Zaczęli od triumfu z Senegalem (3:1), a następnie pokonali Irak (3:0) i Norwegię (4:1). W play-offach pokonali Szwedów (3:0), byli minimalnie lepsi od Paragwaju (1:0) i wygrali z rewelacyjnie grającym Marokiem (2:0).

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W mediach to spotkanie jest przedstawiane jako starcie Lamine'a Yamala z Kylianem Mbappe, ale Julen Lopetegui widzi to inaczej. - Yamal gra dobrze od początku tych MŚ. Poza tym nie ma powodu, żeby porównywać go do Mbappe. Wiele osób postrzega piłkę nożną jako sport indywidualny. Moim zdaniem piłka nożna to sport zespołowy. Myślę, że mecz nie będzie tylko pojedynkiem tych dwóch zawodników. Na boisku będzie wielu innych utalentowanych zawodników, którzy mogą zrobić różnicę - powiedział w rozmowie z sofoot.com.

Mundial 2026: Francja - Hiszpania, o której i gdzie oglądać?

Mecz Francja - Hiszpania zapowiada się na niezwykle zacięte. To spotkanie zaplanowano na wtorek, 14 lipca. Początek tego starcia na stadionie Arlington w Dallas o godz. 21:00. Pierwszy półfinałowy mecz mistrzostw świata 2026 będzie transmitowany w TVP 1 oraz na kanale TVP Sport. Mecz będzie dostępny również online na stronie sport.tvp.pl.

Tekstowa relacja na żywo ze starcia "Trójkolorowych" z "La Furia Roja" będzie również dostępna na Sport.pl i do aplikacji Sport.pl LIVE.