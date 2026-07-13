Mundial dla Norwegii dobiegł końca po ćwierćfinałowej porażce 1:2 przeciwko Anglii, ale kadrę Stale Solbakkena wszyscy kibice zapamiętają doskonale. "Czarny koń" turnieju zachwycał nie tylko na boisku za sprawą bramek zdobywanych przez Erlinga Haalanda i spółkę, ale także mógł pochwalić się niesamowicie oddanymi kibicami. Ci wręcz opanowali Stany Zjednoczone, w których zrobili prawdziwą furorę za sprawą ikonicznej już celebracji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sceny w Oslo. Następca tronu przygrywał na bębnie, a 90 tysięcy Norwegów "wiosłowało"

O "wiosłowaniu" słyszał już chyba każdy. Dotarło ono nawet do osób, które niespecjalnie interesują się piłką nożną. Wszystko dzięki norweskim fanom, którzy rozpropagowali celebrację, pojawiając się w najróżniejszych zakątkach największych miast USA, dając tym samym do zrozumienia, że w Norwegii drzemie ogromna żądza sukcesów w futbolu reprezentacyjnym. A ćwierćfinał mistrzostw świata niewątpliwie takowym był, biorąc pod uwagę wcześniejszą 28-letnią nieobecność Norwegów na mundialach.

Kibice, którzy nie polecieli za Atlantyk, by dopingować swoich ulubieńców, regularnie urządzali festiwal "wiosłowania" w stolicy kraju, Oslo. Już w trakcie meczu z Anglikami dziesiątki tysięcy norweskich fanów "wiosłowało" przed Pałacem Królewskim. W poniedziałkowy wieczór 13 lipca powtórzyli to w obecności następcy norweskiego tronu, Haakona, a także kadry Stale Solbakkena.

Jedyny syn króla Haralda V pojawił się tam zresztą w wyjątkowej roli. Książę ubrany był w reprezentacyjny szalik, w dłoniach dzierżył pałeczki, a przed nim stał bęben. Haakon przygrywał na nim, a 90 tysięcy Norwegów zgromadzonych pod Pałacem Królewskim oddało się najprawdopodobniej najliczniejszemu "wiosłowaniu" w historii.

Na twarzy księcia widoczny był szeroki uśmiech, co wskazuje na to, że robiąca furorę celebracja jego rodaków niezwykle mu się podoba. To zresztą był też piękny ukłon w stronę piłkarzy, którzy - choć odpadli z mistrzostw świata w ćwierćfinale - wrócili do kraju jako prawdziwi wygrani.

Zobacz też: Jest decyzja ws. polskiego sędziego w półfinale MŚ