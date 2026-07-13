Mecz Francji z Hiszpanią zadecyduje o tym, która z tych drużyn wystąpi w wielkim finale mistrzostw świata 2026. Oba zespoły spotkają się w Dallas we wtorek 14 lipca o godz. 21:00 polskiego czasu. Zanim jednak, na stadionie usłyszymy pierwszy gwizdek, nastąpi wyjątkowa chwila.

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10 lat od zamachu w Nicei. Wyjątkowy gest przed półfinałem MŚ

Piłkarze i kibice minutą ciszy uczczą pamięć ofiar tragedii, jaka wydarzyła się we Francji równo 10 lat temu. Zapowiedział to w poniedziałek prezydent tego kraju, Emmanuel Macron. - Przed meczem Francja-Hiszpania odbędzie się minuta ciszy w hołdzie ofiarom zamachu w Nicei, dziesięć lat po 14 lipca 2016 roku. Dziękujemy prezydentowi FIFA za odpowiedź na prośbę Francji i wszystkich Francuzów, którzy się zmobilizowali. Nigdy nie zapomnimy - napisał na platformie X.

Do zamachu w Nicei doszło podczas obchodów Dnia Bastylii, narodowego święta Francji. Zamachowiec - 31-letni obywatel Tunezji - kierując skradzioną ciężarówką, potrącił setki osób, spacerujących po Promenadzie Anglików (fr. Promenade des Anglais). Zginęło wówczas 87 osób, w tym dwóch Polaków, a ponad 200 osób zostało rannych. Działo się to niespełna tydzień po zakończenie rozgrywanych we Francji mistrzostw Europy w piłce nożnej.

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FIFA odpowiedziała na apel Francuzów. Musiał interweniować prezydent Macron

O wspomnienie tamtych wydarzeń podczas mundialu jako pierwszy zaapelował burmistrz Nicei, Eric Ciott. Wysłał nawet specjalny list w tej sprawie do prezydenta FIFA, Gianniego Infantino. - Ten gest pamięci byłby wyrazem solidarności całej rodziny piłkarskiej z ofiarami terroryzmu i ich bliskimi. Taki hołd zostałby przyjęty z głębokim wzruszeniem przez rodziny ofiar, ocalałych i całą Francję - pisał.

List pozostał jednak bez odpowiedzi. Jak relacjonowało "Le Parisien", w tej sytuacji Ciott zwrócił się o pomoc do prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Poza nim działania te wsparła Francuska Federacja Piłki Nożnej (FFF). Dopiero po ich wspólnej interwencji FIFA przychyliła się do apelów o uczczenie ofiar.