Oto nowy trener reprezentacji Chorwacji. "Czuję się w pełni gotowy"

Wicemistrzostwo świata w 2018 roku i trzecie miejsce na mundialu w 2022 roku - selekcjoner Zlatko Dalić napisał z reprezentacją Chorwacji piękną historię. Jej koniec nastąpił po tym, jak Chorwaci odpadli z trwającego mundialu. To odejście nie było niespodziewane - kontrakt Dalicia i tak wygasał po zakończeniu turnieju. - Zlatko pozostanie zapisany złotymi zgłoskami w historii chorwackiego futbolu. Są w sporcie chwile, kiedy trudno znaleźć odpowiednie słowa, i to niewątpliwie jedna z nich. Zlatko podjął decyzję o zakończeniu pracy w roli selekcjonera. Życzę mu zdrowia, spokoju, szczęścia i wielu sukcesów, gdziekolwiek życie i piłka nożna go poniosą - mówił Marijan Kustić, prezes chorwackiej federacji.

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Slaven Bilić nowym trenerem reprezentacji Chorwacji. Dostał drugą szansę

Już wtedy chorwackie media informowały, że faworytem do objęcia posady selekcjonera jest Slaven Bilić. Dzisiaj - w poniedziałek 13 lipca - ta informacja się potwierdziła. HNS oficjalnie ogłosił, że Bilić jest nowym trenerem Chorwatów.

"Nowy początek: Slaven Bilić powraca jako trener chorwackiej drużyny narodowej" - czytamy w komunikacie.

- Całkowicie wierzę w naszych zawodników i moim obowiązkiem jest przyjść tutaj z energią, ambicją i determinacją, które zapewnią, że Chorwacja pozostanie w piłkarskiej elicie. Jestem szczęśliwy, że mogę podjąć to wyzwanie i czuję się w pełni gotowy do jego podjęcia - jako bardziej dojrzały oraz doświadczony szkoleniowiec niż w 2006 roku, ale z taką samą motywacją i pragnieniem, żeby Chorwacja pozostała mocna, odważna i odnosiła sukcesy - powiedział nowy szkoleniowiec.

Dla Bilicia jest to powrót do drużyny narodowej, bo był już selekcjonerem chorwackiej kadry w latach 2006-2012. Tamten okres nie był dla Chorwatów całkowicie nieudany, ale był to raczej czas niedosytu. Na Euro 2008 Chorwaci wygrali wszystkie mecze fazy grupowej (w tym 1:0 z Polską), żeby w ćwierćfinale przegrać z Turcją (2:4). Na mundial w 2010 roku w ogóle nie pojechali, bo w eliminacjach musieli uznać wyższość Anglii (27 pkt) i Ukrainy (21 pkt). Na Euro 2012 podopieczni Bilicia trafili do bardzo trudnej grupy z Hiszpanią, Włochami i Irlandią - cztery punkty zdobyte w meczach z Włochami (1:1) i Irlandią (3:1) nie wystarczyły do awansu.

Bilić pożegnał się z kadrą po Euro 2012 i w kolejnych latach skupił się na karierze klubowej. Pracował m.in. w Lokomotiwie Moskwa, Besiktasie, West Ham United i w West Bromie. Teraz wraca do reprezentacji Chorwacji, która będzie potrzebować sporej przebudowy.

Bilić rozpocznie swoją pracę z reprezentacją Chorwacji od jesiennych meczów Ligi Narodów. Chorwaci zagrają w tych rozgrywkach z Anglią, Hiszpanią oraz Czechami. W debiucie Bilić zmierzy się z tą ostatnią drużyną. Spotkanie Czechy - Chorwacja odbędzie się 26 września. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.