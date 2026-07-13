Szymon Marciniak był najważniejszym sędzią podczas mundialu w Katarze. W 2022 roku bez najmniejszej wpadki poprowadził fenomenalny finał między Francją a Argentyną, zakończony triumfem drużyny trenera Lionela Scaloniego. Czy po czterech latach czeka go powtórka? Niewykluczone.

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Tyle Marciniak dostał od FIFA za dwa mecze mundialu 2026

Sędzia z Płocka jak dotąd był rozjemcą podczas dwóch spotkań w rywalizacji grupowej. Poprowadził mecz Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu przeciwko Iranowi (1:1). Wiele wskazuje na to, że jest szykowany do najważniejszych pojedynków mistrzostw na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

"FIFA lubi zaskakiwać, Collina, jak widać, też. Włoch ma 66 lat, powoli zbliża się do emerytury, i w praktyce to głównie od niego zależy, kto będzie rozjemcą w pojedynku o Puchar Świata. Marciniaka ceni szczególnie, więc nie można wykluczyć, że jako pierwszy szef sędziów w historii FIFA zdecydowałby się wręczyć nominację na finał temu samemu sędziemu po raz drugi… Polak stałby się wtedy absolutnie najwybitniejszym sędzią w historii piłki nożnej" - napisał na stronie TVP Sport były sędzia międzynarodowy, a dziś ekspert Rafał Rostkowski.

Marciniak na pewno nie jest przewidziany do pierwszego z półfinałów Francja - Hiszpania. Starcie to będzie sędziował Salwadorczyk Ivan Barton.

Nie wiadomo jeszcze oficjalnie, co zamierza FIFA w sprawie dalszej obecności Szymona Marciniaka w Stanach Zjednoczonych. Znana jest jednak kwotą, którą Polak już zainkasował za swoją pracę w trakcie dwóch meczów grupowych.

"Wynagrodzenie podwoiło się od czasów Mistrzostw Świata w 2014 roku. Sędziowie MŚ zarobią za sam turniej do 100 tys. dolarów, a czołowi arbitrzy otrzymają dodatkowo wysokie bonusy, jeśli zostaną wyznaczeni do prowadzenia meczów w końcowych fazach rozgrywek" - czytamy w "The Times".

W przeliczeniu na złotówki więc Szymon Marciniak dostał już nieco ponad 379 tys. Podczas poprzedniego mundialu w 2022 roku prowadzenie spotkania w fazie pucharowej oznaczało premię w wysokości 3 tys. dolarów (ponad 11 tys. zł), a finał oznaczał dodatkowy bonus wyceniony na 10 tys. dolarów (ponad 37 tys. zł).

Pierwszy mecz półfinałowy Francja - Hiszpania rozpocznie się we wtorek 14 lipca o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.