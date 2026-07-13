Hiszpania, Francja, Anglia i Argentyna - tylko te cztery reprezentacje pozostały w walce o najważniejsze piłkarskie trofeum. Półfinałowe mecze mistrzostw świata odbędą się 14 i 15 lipca. 18 i 19 lipca z kolei rozegrane zostaną starcie o trzecie miejsce oraz wielki finał.

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Szymon Marciniak posędziuje drugi finał z rzędu? Jest faworytem hiszpańskich mediów

Najważniejszym pytaniem zadawanym sobie przez kibiców czy ekspertów jest oczywiście to, kto sięgnie końcowy triumf. Jest jednak jeszcze jedna kwestia, którą żyją fani i media na całym świecie. Mowa o doborze arbitrów na decydujące starcia tegorocznego mundialu.

Jak na razie mamy pewność co do tego, kto posędziuje mecz Francji z Hiszpanią. FIFA desygnowała do roli rozjemcy tego spotkania Ivana Bartona z Salwadoru, który zasłynął przede wszystkim dosadnym przekazaniem informacji o wyrzuceniu z boiska Miguela Almirona w pojedynku Paragwaju z Turcją. Na liniach pomagać mu będą jego rodak David Moran i Argentyńczyk Antonio Pupiro, a czwartym sędzią oraz zastępczym asystentem będą Szwedzi - Glenn Nyberg oraz Mahbod Beigi.

Barton to niewątpliwie ulubieniec światowej federacji podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Półfinał będzie dla Salwadorczyka już czwartym meczem na tej imprezie. Oprócz starcia Paragwaj - Turcja, sędziował również grupowe spotkanie Japonii ze Szwecją, a w 1/8 finału poprowadził mecz Szwajcaria - Kolumbia. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja Francji z Hiszpanią będzie jego ostatnim występem na tegorocznych mistrzostwach.

FIFA nie ogłosiła jeszcze, kto będzie rozjemcą drugiego półfinału pomiędzy Anglią a Argentyną. W Stanach Zjednoczonych zostało trzynastu arbitrów głównych wraz ze swoimi asystentami. Wśród nich znajduje się Szymon Marciniak, który - jak twierdzi "Mundo Deportivo" - jest faworytem do tego, by posędziować nie półfinał, a... finał.

"Szczególnie uderzające jest to, że doświadczony arbiter sędziował na tym mundialu tylko dwa mecze. I oba były w fazie grupowej. Były to spotkania Egipt - Iran i Argentyna - Algieria. Od tego czasu nie gwizdał ponownie, co sprawia, że jest faworytem do powtórzenia finału, biorąc pod uwagę dojrzałość i doświadczenie polskiego sędziego" - czytamy w hiszpańskich mediach.

Gdyby Marciniak faktycznie został wybrany przez FIFA do roli arbitra głównego finału mundialu, przeszedłby do historii jako pierwszy sędzia, który poprowadził dwa finałowe starcia mistrzostw świata z rzędu. Warto przypomnieć, że przed czterema laty Płocczanin zebrał świetne recenzje z całego globu za to, w jaki sposób poradził sobie z trudnym i szalonym finałem pomiędzy Argentyną a Francją.

Potencjalny wybór Marciniaka jako głównego rozjemcy najważniejszego meczu turnieju oznaczałby także, że na liniach pojawią się Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz. Dla Kupsika byłby to pierwszy w karierze finał, zaś Listkiewicz powtórzyłby wyczyn z 2022 roku. Wówczas drugim sędzią asystentem był Paweł Sokolnicki.

Oprócz Marciniaka i Bartona w gronie potencjalnych sędziów decydujących spotkań znajdują się:

Glenn Nyberg (Szwecja)

Espen Eskas (Norwegia)

Maurizio Mariani (Włochy)

Slavko Vincić (Słowenia)

Alireza Faghani (Iran)

Adham Makhadmeh (Jordania)

Jalal Jayed (Maroko)

Wilton Sampaio (Brazylia)

Jesus Valenzuela (Wenezuela)

Ismail Elfath (USA)

Joao Pinheiro (Portugalia)

Pierwszy półfinał pomiędzy Francją a Hiszpanią rozegrany zostanie we wtorek 13 lipca. Dzień później odbędzie się starcia Anglii z Argentyną. Początek obu spotkań zaplanowano na godz. 21:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo z tych meczów śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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