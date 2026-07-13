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Oto lista 13 sędziów na finał MŚ. Marciniak faworytem mediów

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku dobiegają końca, a Szymon Marciniak wciąż sędziował tylko dwa spotkania. Polski arbiter i jego ekipa zostali jednak w centrum wydarzeń po zakończeniu fazy grupowej, co oznacza, że FIFA bierze ich pod uwagę przy decydujących starciach tegorocznego mundialu. Jak informuje hiszpański dziennik "Mundo Deportivo", Marciniak jest jednym z trzynastu arbitrów, którzy mogę posędziować półfinał pomiędzy Anglią a Argentyną, mecz o trzecie miejsce, a także wielki finał. Płocczanin jest faworytem mediów do poprowadzenia starcia finałowego.
Szymon Marciniak
Fot. REUTERS/DENNY MEDLEY

Hiszpania, Francja, Anglia i Argentyna - tylko te cztery reprezentacje pozostały w walce o najważniejsze piłkarskie trofeum. Półfinałowe mecze mistrzostw świata odbędą się 14 i 15 lipca. 18 i 19 lipca z kolei rozegrane zostaną starcie o trzecie miejsce oraz wielki finał.

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Szymon Marciniak posędziuje drugi finał z rzędu? Jest faworytem hiszpańskich mediów

Najważniejszym pytaniem zadawanym sobie przez kibiców czy ekspertów jest oczywiście to, kto sięgnie końcowy triumf. Jest jednak jeszcze jedna kwestia, którą żyją fani i media na całym świecie. Mowa o doborze arbitrów na decydujące starcia tegorocznego mundialu.

Jak na razie mamy pewność co do tego, kto posędziuje mecz Francji z Hiszpanią. FIFA desygnowała do roli rozjemcy tego spotkania Ivana Bartona z Salwadoru, który zasłynął przede wszystkim dosadnym przekazaniem informacji o wyrzuceniu z boiska Miguela Almirona w pojedynku Paragwaju z Turcją. Na liniach pomagać mu będą jego rodak David Moran i Argentyńczyk Antonio Pupiro, a czwartym sędzią oraz zastępczym asystentem będą Szwedzi - Glenn Nyberg oraz Mahbod Beigi.

Barton to niewątpliwie ulubieniec światowej federacji podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Półfinał będzie dla Salwadorczyka już czwartym meczem na tej imprezie. Oprócz starcia Paragwaj - Turcja, sędziował również grupowe spotkanie Japonii ze Szwecją, a w 1/8 finału poprowadził mecz Szwajcaria - Kolumbia. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja Francji z Hiszpanią będzie jego ostatnim występem na tegorocznych mistrzostwach.

FIFA nie ogłosiła jeszcze, kto będzie rozjemcą drugiego półfinału pomiędzy Anglią a Argentyną. W Stanach Zjednoczonych zostało trzynastu arbitrów głównych wraz ze swoimi asystentami. Wśród nich znajduje się Szymon Marciniak, który - jak twierdzi "Mundo Deportivo" - jest faworytem do tego, by posędziować nie półfinał, a... finał.

"Szczególnie uderzające jest to, że doświadczony arbiter sędziował na tym mundialu tylko dwa mecze. I oba były w fazie grupowej. Były to spotkania Egipt - Iran i Argentyna - Algieria. Od tego czasu nie gwizdał ponownie, co sprawia, że jest faworytem do powtórzenia finału, biorąc pod uwagę dojrzałość i doświadczenie polskiego sędziego" - czytamy w hiszpańskich mediach.

Gdyby Marciniak faktycznie został wybrany przez FIFA do roli arbitra głównego finału mundialu, przeszedłby do historii jako pierwszy sędzia, który poprowadził dwa finałowe starcia mistrzostw świata z rzędu. Warto przypomnieć, że przed czterema laty Płocczanin zebrał świetne recenzje z całego globu za to, w jaki sposób poradził sobie z trudnym i szalonym finałem pomiędzy Argentyną a Francją.

Potencjalny wybór Marciniaka jako głównego rozjemcy najważniejszego meczu turnieju oznaczałby także, że na liniach pojawią się Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz. Dla Kupsika byłby to pierwszy w karierze finał, zaś Listkiewicz powtórzyłby wyczyn z 2022 roku. Wówczas drugim sędzią asystentem był Paweł Sokolnicki.

Oprócz Marciniaka i Bartona w gronie potencjalnych sędziów decydujących spotkań znajdują się:

  • Glenn Nyberg (Szwecja)
  • Espen Eskas (Norwegia)
  • Maurizio Mariani (Włochy)
  • Slavko Vincić (Słowenia)
  • Alireza Faghani (Iran)
  • Adham Makhadmeh (Jordania)
  • Jalal Jayed (Maroko)
  • Wilton Sampaio (Brazylia)
  • Jesus Valenzuela (Wenezuela)
  • Ismail Elfath (USA)
  • Joao Pinheiro (Portugalia)

Pierwszy półfinał pomiędzy Francją a Hiszpanią rozegrany zostanie we wtorek 13 lipca. Dzień później odbędzie się starcia Anglii z Argentyną. Początek obu spotkań zaplanowano na godz. 21:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo z tych meczów śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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