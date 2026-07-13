"Była to przedwczesna śmierć". Ojciec zmarłego piłkarza przemówił

Jayden Adams jeszcze nieco ponad dwa tygodnie temu grał na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, a dziś piłkarski świat opłakuje jego śmierć. Reprezentant RPA zmarł w sobotę 11 sierpnia w wieku zaledwie 25 lat. Przed ćwierćfinałami Anglia - Norwegia oraz Argentyna - Szwajcaria jego pamięć uczczono minutą ciszy. Wokół tragedii wciąż jednak pozostaje wiele niewiadomych.
Ciało Adamsa znaleziono w sobotę w jego posiadłości w Schotsche Kloof pod Kapsztadem ok. godz. 11:00. Nie podano wówczas żadnych informacji o okolicznościach. Jak przekazał portal timeslive.co.za policja właśnie wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczynę śmierci piłkarza. Tymczasem głos w południowoafrykańskiej stacji eNCA zabrał ojciec zawodnika - Juanito Adams.
- Jak wszyscy wiecie, była to przedwczesna śmierć. Rodzina z trudem próbuje się z tym pogodzić. Trudno będzie żyć dalej. Ludzie mówią, że z czasem będzie łatwiej, ale tak nie jest. Po prostu uczymy się z tym żyć - mówił.
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Mężczyzna przyznał również, że cała rodzina czeka na wyniki sekcji zwłok, zanim przeprowadzone zostaną ceremonie pogrzebowe. Zastanawiający jest również fakt, że Adams rozegrał grupowy mecz z Czechami zaledwie kilka godzin po tym, jak dowiedział się o śmierci swojej babci. Potwierdził to minister sportu RPA, Gayton McKenzie.
Jayden Adams na trwających mistrzostwach świata wystąpił w sumie w trzech spotkaniach - z Meksykiem, Czechami i Koreą Południową i przyczynił się do awansu swojej ekipy do 1/16 finału. W fazie pucharowej, w przegranym 0:1 spotkaniu z Kanadą już jednak nie zagrał ani minuty. Jako piłkarz na co dzień występował na pozycji środkowego pomocnika, a od stycznia 2025 r. był graczem rodzimego Mamelodi Sundowns.