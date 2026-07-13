"Była to przedwczesna śmierć". Ojciec zmarłego piłkarza przemówił

Jayden Adams jeszcze nieco ponad dwa tygodnie temu grał na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, a dziś piłkarski świat opłakuje jego śmierć. Reprezentant RPA zmarł w sobotę 11 sierpnia w wieku zaledwie 25 lat. Przed ćwierćfinałami Anglia - Norwegia oraz Argentyna - Szwajcaria jego pamięć uczczono minutą ciszy. Wokół tragedii wciąż jednak pozostaje wiele niewiadomych.

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Ojciec Jaydena Adamsa przemówił po śmierci syna. "Trudno dalej żyć"

Ciało Adamsa znaleziono w sobotę w jego posiadłości w Schotsche Kloof pod Kapsztadem ok. godz. 11:00. Nie podano wówczas żadnych informacji o okolicznościach. Jak przekazał portal timeslive.co.za policja właśnie wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczynę śmierci piłkarza. Tymczasem głos w południowoafrykańskiej stacji eNCA zabrał ojciec zawodnika - Juanito Adams.

- Jak wszyscy wiecie, była to przedwczesna śmierć. Rodzina z trudem próbuje się z tym pogodzić. Trudno będzie żyć dalej. Ludzie mówią, że z czasem będzie łatwiej, ale tak nie jest. Po prostu uczymy się z tym żyć - mówił.

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Nowe wieści ws. śmierci uczestnika mundialu. Rodzina wciąż czeka

Mężczyzna przyznał również, że cała rodzina czeka na wyniki sekcji zwłok, zanim przeprowadzone zostaną ceremonie pogrzebowe. Zastanawiający jest również fakt, że Adams rozegrał grupowy mecz z Czechami zaledwie kilka godzin po tym, jak dowiedział się o śmierci swojej babci. Potwierdził to minister sportu RPA, Gayton McKenzie.

Jayden Adams na trwających mistrzostwach świata wystąpił w sumie w trzech spotkaniach - z Meksykiem, Czechami i Koreą Południową i przyczynił się do awansu swojej ekipy do 1/16 finału. W fazie pucharowej, w przegranym 0:1 spotkaniu z Kanadą już jednak nie zagrał ani minuty. Jako piłkarz na co dzień występował na pozycji środkowego pomocnika, a od stycznia 2025 r. był graczem rodzimego Mamelodi Sundowns.