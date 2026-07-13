Argentyńczycy wystosowali pismo do FIFA tuż przed półfinałem mundialu

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku już niebawem dobiegną końca. Przed nami dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W najlepszej czwórce turnieju znalazły się Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna, czyli cztery najlepsze reprezentacje rankingu FIFA. Przed hitowymi starciami trudno wskazać wyraźnych faworytów do końcowego triumfu.

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Argentyna ze specjalnym wnioskiem do FIFA. Chodzi o stroje, jakie chcą ubrać w meczu z Anglią

Emocji z pewnością brakować nie będzie w meczu Anglii z Argentyną. Na myśl cisną się przede wszystkim skojarzenia z ćwierćfinałem mundialu z 1986 roku, kiedy to Argentyńczycy dzięki słynnej "ręce boga" i rajdowi przez połowę boiska wykonanym przez Diego Armando Maradonę wygrali 2:1. Skojarzeń jednak może być więcej.

Argentyńczycy bowiem w tamtym spotkaniu wystąpili w wyjazdowym, granatowym komplecie strojów. Teraz także chcieliby zmierzyć się z Anglią w ciemniejszych trykotach, a nie w domowych, które zdobią niebiesko-białe pionowe pasy. Jak poinformował dziennikarzy Micky Jnr, argentyńska federacja wystosowała w tej sprawie specjalny wniosek do FIFA.

"Argentyna poprosiła FIFA o zgodę na założenie jej ikonicznego niebieskiego zestawu wyjazdowego w półfinałowym meczu mistrzostw świata przeciwko Anglii. Decyzja w sprawie wniosku zapadnie we wtorek" - czytamy we wpisie na portalu X.

Z akceptacją wniosku nie powinno być większych problemów. Formalnym gospodarzem meczu w Atlancie będą Anglicy, których domowe stroje mają kolor biały. Tym samym wszystko wskazuje na to, że - przynajmniej pod kątem koszulek obu drużyn - dojdzie do powtórki z rozrywki sprzed 40 lat.

Co ciekawe, będzie to pierwsze spotkanie Lionela Messiego przeciwko Anglii w seniorskiej karierze. 39-letni napastnik walczy o koronę króla strzelców m.in. z Harrym Kanem i Judem Bellinghamem. Messi ma na koncie 8 bramek, zaś dwaj Anglicy strzelili po sześć goli. Przy takiej samej liczbie zdobytych bramek, w dalszej kolejności brane pod uwagę będą asysty oraz czas spędzony na boisku we wszystkich meczach.

Początek meczu Anglia - Argentyna zaplanowano na środę 15 lipca o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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