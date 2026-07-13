Królewskie powitanie Norwegów po mundialu! Już ostrzą zęby na kolejny turniej

Norwegowie skradli serca milionów kibiców. Po 28 latach wrócili na mistrzostwa świata, pokonali na nich Brazylię (2:1) i dotarli do ćwierćfinału, w którym okazali się słabsi od Anglików (1:2). Mimo tego w Norwegii trwa szaleństwo związane z tamtejszą reprezentacją. Jeden z tytułów prasowych już odlicza dni do Euro 2028, choć nie rozpoczęły się jeszcze eliminacje.

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Norwegowie bohaterami w kraju. Już odliczają do Euro

"Witajcie w domu, chłopcy! 697 dni do Euro!" - głosi okładka tytułu "VG", który - tak jak miliony Norwegów - nie może się doczekać mistrzostw Europy. Reprezentacja, jeśli oczywiście awansuje na turniej, może być wymieniana w gronie tych, które będą kandydatami do najwyższych miejsc.

Sukces Norwegów podkreślają nie tylko tamtejsze gazety, ale również portale. Serwis nrk.no wyczekuje powrotu reprezentacji z mistrzostw świata.

"Prywatny samolot reprezentacji narodowej w piłce nożnej z Florydy wystartował w poniedziałek później niż pierwotnie planowano. Oznacza to, że audiencja u króla Haralda i inne uroczystości w centrum Oslo muszą zostać przełożone" - czytamy na portalu, który skontaktował się nawet z działem prasowym linii lotniczych.

Norwegowie w kraju mają wylądować o 18:45, a w pałacu nie pojawią się przed 19:00. Audiencja będzie więc musiała zostać przesunięta. Zaplanowane zostało nawet... wspólne wiosłowanie.

"Zespół i personel pomocniczy wyruszą z zamku na wycieczkę otwartym autobusem po centrum Oslo. Po drodze będą przystanki, aby wiosłować z ludźmi – zarówno na Placu Uniwersyteckim, jak i na Placu Ratuszowym" - dodaje nrk.no.

Przypomnijmy, że mundial wykreował nowe gwiazdy. Nie tylko zachwycano się Erlingiem Haalandem, ale także 35-letnim bramkarzem, który jako bezrobotny zatrzymał Brazylię. Historię Orjana Nylanda na Sport.pl opisywaliśmy w tym miejscu.