Nie odpuszczają Messiemu ws. mundialu. "Jest niezwykle prowokacyjny"

Egipcjanie byli o krok od awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. "Faraonowie" prowadzili już 2:0 z reprezentacją Argentyny. W samej końcówce spotkania mistrzowie świata odwrócili jednak losy rywalizacji, po golach Romero, Messiego i Fernandeza ostatecznie triumfowali 3:2. Mecz wywołał niezwykłe kontrowersje, po zakończeniu rywalizacji w impulsywny sposób zareagował trener Hassan, który w mocnych słowach krytykował pracę sędziego i postawę swoich rywali.

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Egipcjanie atakują Messiego. "Przyszedł, jakby chciał narobić kłopotów, sprowokować"

Od meczu Egiptu z Argentyną minął blisko tydzień, mimo to Egipcjanie wciąż żyją przegranym meczem. W rozmowie z lokalną gazetą "Kora Plus" w mocnych słowach wypowiedział się brat-bliźniak i asystent Hossana Hassana - Ibrahim. Dostało się m.in. Leo Messiemu.

- Są bardzo prowokacyjni. Naprawdę bardzo prowokacyjni. Lionel Messi przyszedł, jakby chciał narobić kłopotów, sprowokować. Podchodzą prosto do nas… Dostaliśmy nawet czerwoną kartkę. Więc przyszedł z zamiarem sprowokowania. To nie jest ani nieuzasadniony protest, ani niesportowe zachowanie. Jeśli zawodnik dostrzeże przejaw rasizmu, powinien odpowiednio zareagować. Uważam, że sędzia chciał zademonstrować swoją władzę, jakby chciał się wywyższyć" - mówi na łamach "Kora Plus" Ibrahim Hassan.

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Z kolei pierwszy trener Hossam Hassan w swoim wywodzie przekonywał, że Messi zachowywał się w bardzo niewłaściwy sposób. Egipcjanin uderzył też w cały argentyński zespół i arbitra.

- Messi jest niezwykle prowokacyjny. Nie wiem, dlaczego wszedł i ustawił się w naszym polu technicznym, podczas gdy protestowaliśmy przeciwko sędziowaniu. Argentyńscy piłkarze weszli na boisko z wielkim spokojem, wykorzystując pobłażliwość, jaką wykazali się w niektórych decyzjach sędziowskich, i było jasne, że próbowali stworzyć sytuację prowokacji i wywierać presję psychologiczną na nasz sztab szkoleniowy i zawodników. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Sędzia przerwał mecz… Zamieszanie, które wywołał… Co kilka minut dochodziło do bójek z zawodnikami, żółtych kartek i niekorzystnych decyzji sędziowskich - tłumaczył Egipcjanin.

Argentyna jest już w półfinale mistrzostw świata. W ćwierćfinale turnieju obrońcy tytułu pokonali po dogrywce 3:1 Szwajcarię. W 1/2 finału zagrają z Anglią. Początek meczu w środę 15 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.