Angielska legenda zadziwia przed półfinałem MŚ. "Musimy uśpić Messiego"

Mistrzostwa świata chylą się ku końcowi. Do finałowych rozstrzygnięć pozostały już tylko cztery mecze. W drugim z półfinałów Anglia zagra z Argentyną. Będzie to pierwszy taki mecz z udziałem Lionela Messiego. Wśród angielskich ekspertów nie zabrakło ciętego humoru dotyczącego tego, jak Anglicy zamierzają zatrzymać najlepszego argentyńskiego piłkarza. Prym wiódł tutaj Joe Cole.
"Cóż, będziemy musieli go uśpić. Zamierzamy go uśpić. Tak, w 100%" - powiedział w programie Netflix Sports, w którym uczestniczył wraz z trzema innymi byłymi reprezentantami Anglii: Garym Linekerem, Alanem Shearerem i Micahem Richardsem. Słowa Cole'a cytuje portal tycsports.com. - Mówię to już teraz: awansujemy do finału mistrzostw świata - dodawał, gdy współprowadzący upominali go, żeby tak teraz nie mówił, bo zapeszy.
Joe Cole rozegrał w kadrze 56 meczów i zdobył w nich 10 goli. Ośmiokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata, zdobywając jednego gola i zaliczając jedną asystę. Jego mundialowy debiut przypadł na MŚ 2002 i mecz ze Szwecją (16 minut). Cztery lata później wystąpił w każdym z pięciu spotkań Anglików. Przeciwko... Szwedom zdobył gola i zaliczył asystę. Na mundialu w 2010 roku zagrał w dwóch meczach: 18 minut przeciwko Słowenii w grupie (1:0) i 26 minut w przegranym starciu 1/8 finału z Niemcami (1:4).
Mecz Anglii z Argentyną to jeden z klasyków mistrzostw świata. Wokół tego starcia jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Na MŚ w 1962 roku wygrana Anglii sprawiła, że Argentyna nie wyszła z grupy. Cztery lata później Anglicy pokonali Argentyńczyków 1:0 w ćwierćfinale, a później, sięgnęli po tytuł. 20 lat później było odwrotnie: to Argentyna w ćwierćfinale wygrała 2:1, a dwa gole - w tym jednego ręką - zdobył Diego Maradona.
Mundial w 1998 roku to 1/8 finału z czerwoną kartką Davida Beckhama i zwycięstwem Argentyny po rzutach karnych. Cztery lata później doszło do odkupienia Beckhama, który zapewnił zwycięstwo 1:0, a Argentyna z Marcelo Bielsą na ławce nie wyszła z grupy.