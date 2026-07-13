Angielska legenda zadziwia przed półfinałem MŚ. "Musimy uśpić Messiego"

Mistrzostwa świata chylą się ku końcowi. Do finałowych rozstrzygnięć pozostały już tylko cztery mecze. W drugim z półfinałów Anglia zagra z Argentyną. Będzie to pierwszy taki mecz z udziałem Lionela Messiego. Wśród angielskich ekspertów nie zabrakło ciętego humoru dotyczącego tego, jak Anglicy zamierzają zatrzymać najlepszego argentyńskiego piłkarza. Prym wiódł tutaj Joe Cole.

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"Cóż, będziemy musieli go uśpić. Zamierzamy go uśpić. Tak, w 100%" - powiedział w programie Netflix Sports, w którym uczestniczył wraz z trzema innymi byłymi reprezentantami Anglii: Garym Linekerem, Alanem Shearerem i Micahem Richardsem. Słowa Cole'a cytuje portal tycsports.com. - Mówię to już teraz: awansujemy do finału mistrzostw świata - dodawał, gdy współprowadzący upominali go, żeby tak teraz nie mówił, bo zapeszy.

Joe Cole rozegrał w kadrze 56 meczów i zdobył w nich 10 goli. Ośmiokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata, zdobywając jednego gola i zaliczając jedną asystę. Jego mundialowy debiut przypadł na MŚ 2002 i mecz ze Szwecją (16 minut). Cztery lata później wystąpił w każdym z pięciu spotkań Anglików. Przeciwko... Szwedom zdobył gola i zaliczył asystę. Na mundialu w 2010 roku zagrał w dwóch meczach: 18 minut przeciwko Słowenii w grupie (1:0) i 26 minut w przegranym starciu 1/8 finału z Niemcami (1:4).

Mecz Anglii z Argentyną to jeden z klasyków mistrzostw świata. Wokół tego starcia jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Na MŚ w 1962 roku wygrana Anglii sprawiła, że Argentyna nie wyszła z grupy. Cztery lata później Anglicy pokonali Argentyńczyków 1:0 w ćwierćfinale, a później, sięgnęli po tytuł. 20 lat później było odwrotnie: to Argentyna w ćwierćfinale wygrała 2:1, a dwa gole - w tym jednego ręką - zdobył Diego Maradona.

Mundial w 1998 roku to 1/8 finału z czerwoną kartką Davida Beckhama i zwycięstwem Argentyny po rzutach karnych. Cztery lata później doszło do odkupienia Beckhama, który zapewnił zwycięstwo 1:0, a Argentyna z Marcelo Bielsą na ławce nie wyszła z grupy.