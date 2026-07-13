7 sekund ciszy. Tak nowy gwiazdor Realu odpowiedział Yamalowi przed półfinałem

Amerykańskie mistrzostwa świata wkraczają w decydującą fazę. Na placu boju pozostały już cztery reprezentacje - co ciekawe, zajmujące pierwsze cztery miejsca w rankingu FIFA. Spotkania między Francją a Hiszpanią i Anglią a Argentyną zadecydują, kto zagra o triumf w całym turnieju, a kto powalczy o nagrodę pocieszenia w meczu o trzecie miejsce.

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"Cztery zespoły, dla których porażką będzie wszystko poza zdobyciem tytułu mistrza świata" - stwierdził w swoim felietonie dziennikarz Sport.pl, Dariusz Wołowski. Nic dziwnego więc, że przed półfinałami rozpoczęły się już mentalne gierki, mające na celu wyprowadzenie z równowagi chociaż jednego z piłkarzy rywali.

Lamine Yamal prowokuje Francuzów przed półfinałem mundialu

Pierwszy strzał przed półfinałem Francji z Hiszpanią wystrzelił Lamine Yamal. - Jeżeli ktoś ma się bać, to oni. Już raz ich wyeliminowaliśmy ich z mistrzostw Europy - powiedział, cytowany przez portal TyC Sports. Hiszpanie wygrali poprzednie dwa spotkania z Trójkolorowymi. Przed dwoma laty Yamal i Dani Olmo zapewnili awans do finału Euro 2024, natomiast w czerwcu 2025 roku szalony mecz półfinału Ligi Narodów zakończył się wynikiem 5:4 dla Hiszpanii.

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Na jednej z konferencji prasowych nowy piłkarz Realu Madryt, Ibrahima Konate, został zapytany o to, jak bronić się przed Yamalem. Po siedmiu sekundach wymownej ciszy, odpowiedział: - Niekoniecznie o nim myślimy. Hiszpania to wyjątkowy zespół z wieloma indywidualnościami. Celem nie jest skupianie się na jednym zawodniku, bo cała drużyna może wyrządzić krzywdę - podkreślił.

Francja nie chce dać się "wciągnąć w pułapki"

Konate odniósł się również bezpośrednio do słów Hiszpana. - Nie zwracamy uwagi na wszystko, co dzieje się wokół tego meczu. Nie należy się nikogo bać. Ważne jest, żebyśmy zachowali pokorę, z jaką rozpoczęliśmy ten turniej. Nie możemy wciągnąć się w takie pułapki, zwłaszcza w chwili takiej jak ta. Niech sobie mówi, co chce. Przygotujemy się do meczu najlepiej, jak to możliwe. Mam nadzieję, że wynik będzie korzystny - podsumował nowy obrońca Realu Madryt.

14 lipca o 21:00 naszego czasu - wtedy na boisko wyjdą reprezentanci Hiszpanii i Francji. Stawką będzie finał mundialu. Francuzi wystąpili w dwóch poprzednich finałach, a Hiszpanie czekają na mecz o mistrzostwo świata od 2010 i turnieju w RPA. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.